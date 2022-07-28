Находящийся в предварительном заключении бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили продолжает публиковать заявления, компрометирующие правящую партию. В этот раз откровения касаются ситуации в Грузинской православной церкви и попытке смещения патриарха при участии российских спецслужб. Члены Синода информацию о российском влиянии в патриархии опровергают. Власти и официальные структуры ГПЦ хранят молчание.

Москва добивалась отставки Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго и замены его приемлемым для Кремля кандидатом. Задержанный недавно бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили опубликовал на своей страничке в социальной сети Facebook очередное письмо. В этот раз он коснулся связей российской ФСБ с грузинскими спецслужбами с целью внедрить своих агентов влияния в патриархию. Исполнителями Гогашвили называет проходящих по его делу в качестве потерпевших граждан России Романовского и Адамия. Еще в прошлом году Гогашвили в интервью грузинским СМИ называл их «бизнесменами из Петербурга», которые лично встречались с Илией Вторым. Теперь же задержанный утверждает, что пришло время раскрыть их истинную цель:

«Романовский и Адамия – агенты влияния ФСБ и путинского окружения – Матвиенко, Полтавченко, перед которыми стоит задача заменить патриарха Грузии желаемым кандидатом. То, что они связаны со спецслужбами Грузии, подтверждает текущее дело, в этом у меня лично нет сомнений, общественность должна делать выводы сама».

При этом в качестве основного кандидата на замену Илие Второму, по словам Гогашвили, рассматривался митрополит Сенакский и Чхороцкуйский, местоблюститель патриаршего престола Шио Муджири. Также в письме говорится, что 14 октября 2021 года Илия Второй уже собирался объявить об отставке, но «Грузинская мечта» посчитала, что накануне выборов в органы местного самоуправления отставка патриарха не пойдет на пользу правящей партии:

«Преподобный Шио рассматривался как первый кандидат, над которым работали обе стороны. Я не транслировал это по телевидению, потому что хотел лично увидеть преподобного Шио. После моей беседы с Ингой Григолия 30 сентября я связался с преподобным Шио и рассказал ему обо всем, что такого рода вмешательство имеет место, что упоминание его имени навредит и ему, и церкви. Мне стало известно, что патриарх собирается уйти в отставку именно 14 октября… Власти же не планировали отставки патриарха в это время, и им удалось убедить его остаться. Это происходило накануне выборов в органы самоуправления 2021 года».

Сам митрополит Шио заявления Гогашвили не комментирует. Молчит и патриархия. В Священном синоде заявляют, что информация о готовившемся смещении патриарха и об участии в этом агентов российской ФСБ, распространенная бывшим заместителем главы СГБ, не соответствует действительности. Об этом, в частности, заявил митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз:

«Мне кажется, что эта информация недостоверна. Не знаю, я ничего подобного не знаю, первый раз сейчас услышал из заявления Сосо Гогашвили. Если что-то подобное имело бы место, я обязательно бы узнал об этом, так как являюсь членом Синода».

Сплетнями назвал заявления Гогашвили и другой член Священного синода, епископ Тианети и Пшав-Хевсурети Микаэл:

«Откуда вы берете такую информацию? (смеется). Не знаю. Если патриарх решил бы уйти, кто бы мог заставить его передумать? Такого не бывает, никогда не было и не будет. Получается, что мы сильнее Бога? Еще раз повторяю – это просто сплетни и ничего больше».

А вот их бывший коллега, лишенный сана митрополит Чкондидский Петре Цаава уверяет: слова Гогашвили частично соответствуют действительности, правда, участие в попытке отстранения патриарха «Грузинской мечты» и лично Бидзины Иванишвили намного более глубокое, чем говорит Гогашвили. Да и сам бывший замначальника СГБ играл в этом процессе куда более заметную роль, заявляет Цаава:

«Со дня своего назначения на должность в службе безопасности он стал снабжать нужных ему иерархов, в частности, преподобного Якоба, компроматами на других высокопоставленных иерархов. Он стал наиболее приближенным человеком секретаря-референта патриарха, и он был в числе тех, кто планировал дело о цианиде. Гогашвили также имел своего кандидата (в патриархии) по договоренности с Бидзиной Иванишвили. И Шио, естественно, не был для него приемлемым кандидатом. Кандидатом, конечно, был тот человек, для кого он собирал компроматы. Сейчас он пытается все это связать с Шио и российским сценарием, что, конечно, наполовину правда».

В экспертном сообществе также считают, что заявления Гогашвили не стоит воспринимать только как попытку очернить действующие власти. Теолог Гоча Барнов напоминает, что Москва со времен СССР имела серьезное влияние на грузинских церковных иерархов и напрямую участвовала в процессе избрания патриархов. Сегодня, уверен Барнов, ситуация не слишком изменилась:

«Заявление Гогашвили недалеко от действительности. Россия всегда, еще с 30-х годов прошлого века стремилась сделать патриархом того, кто устраивал Кремль. Вы можете представить, чтобы в сталинскую эпоху избрание патриарха происходило так, как должно происходить в нормальной ситуации? Это непредставимо. Патриархом становился тот, на кого указывали соответствующие структуры. Я не могу назвать патриарха, который не был бы назначен. Это неписаный закон. И сейчас тоже не вызывает сомнений, что патриарха могли бы заставить подписать такой указ и что это российское влияние».

В «Грузинской мечте», как и в патриархии, разоблачения Сосо Гогашвили предпочитают не комментировать. На соответствующие запросы ни в правящей партии, ни в Грузинской православной церкви не ответили.

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