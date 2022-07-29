В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту убийства Рамина Хмаил. Хмаил был осужден за громкое убийство российского бизнесмена Клемантовича, однако был освобожден в 2019 году по состоянию здоровья. Правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление.

Убийство произошло ночью 27 июля в столице Абхазии. В социальных сетях вчера было выложено короткое видео с камеры видеонаблюдения в продуктовом магазине, на котором видно, как Рамин Хмаил зашел в магазин, купил продукты и вышел. Через несколько минут раздались выстрелы. Магазин расположен в районе Республиканской больницы в Сухуме.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Рада Сангулия сообщила:

«По версии органа предварительного следствия, 27 июля 2022 года, примерно в 23 часа 25 минут, в городе Сухуме Воуба Вадим Виталиевич, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом с целью умышленного убийства Хмаил Рамина Нуриевича, на почве ранее сложившихся неприязненных взаимоотношений, вооруженные огнестрельным оружием, предположительно, автоматом системы «Калашников», калибра 5,45 мм, которое незаконно приобрели, хранили, перевозили группой лиц по предварительному сговору, следуя с центральной части города Сухума на автомашине марки «БМВ», за государственным регистрационным знаком «О809ТТ АВН», в кузове черного цвета, совершили остановку на участке проезжей части улицы Эшба, расположенном напротив многоквартирного дома №175, где из указанного огнестрельного оружия общеопасным способом, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий для окружающих, произвели не менее 10 выстрелов в Хмаил Р.Н., находящегося на переднем правом пассажирском сидении автомашины марки «Лексус GS250» совместно с водителем Джумутия Д.Р., в результате производства которых последний госпитализирован в Республиканская больницу с диагнозом: «сквозное пулевое огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья», а Хмаил Р.Н. от полученных ранений скончался на месте».

Рада Сангулия уточнила, что в настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление.

Рамин Хмаил (известный как Масик Хмаил) был осужден по делу об убийстве в 2012 году российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы Оксаны Скаредновой, приговорен к 13 годам колонии строгого режима. В похищении и убийстве бизнесмена и его подруги из корыстных побуждений были обвинены также экс-депутат парламента Абхазии Нодик Квициния и еще трое жителей республики. Тела Клемантовича и Скаредновой были найдены 14 октября 2013 года в колодце в селе Адзюбжа Очамчырского района.

На основании судебного решения в 2019 года Рамин Хмаил был освобожден от наказания в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания до выздоровления. Диагноз: бронхиальная астма, смешанная форма, тяжелое персистирующее течение с частыми обострениями. Освобожден от наказания до выздоровления также Ахра Гопия, осужденный к 14 годам лишения свободы.

Экс-министр внутренних дел Аслан Кобахия положительно оценил работу правоохранительных органов:

«Я даже в курсе, что ребята ночь не спали во главе с начальников УВД, прокурором города и другими работниками. Это совместная работа МВД и прокуратуры. Установлена личность стрелявшего, проведена большая работа. Можно будет сказать, сработали хорошо, на отлично, когда все будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Факт установления очень многое значит для раскрытия преступления.

– Аслан Алексеевич, по поводу мотива что-то вам известно?

– Если прокуратура совместно с МВД дает такое заявление, значит, им известен мотив, известны причины. Просто так никогда такие заявления не делают. Они работают, надо просто подождать. Сегодня возможности технического характера очень большие, чтобы найти и задержать преступника. Мотивы понятны, и стрелявший, и, насколько мне известно, убитый, они люди из преступной среды, там надо искать мотивы».

Как сообщил «Эху Кавказа» пресс-секретарь Минздрава РА Дамей Касландзия, состояние здоровья раненного водителя Даура Джумутия стабильное.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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