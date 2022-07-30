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Трагедия в Гудаури: из ущелья подняли тела всех погибших
Сегодня утром завершилась операция по поднятию из ущелья в Гудаури тел восьми человек, находившихся на борту потерпевшего крушения вертолета пограничной полиции, сообщает МВД Грузии.
По данным департамента автомобильных дорог, час назад было восстановлено движение на 94-м км автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Спасательно-поисковые работы на месте падения вертолета продолжались практически всю ночь и завершились только сегодня утром. Из-за этого на близлежащей трассе движение было запрещено для всех видов автотранспорта, пишет агентство «Новости-Грузия».
Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, накануне потерял управление и разбился в ущелье на курорте Гудаури. На борту вертолета находились четверо летчиков, двое спасателей и двое врачей. Они направлялись в горы, чтобы оказать помощь парапланеристам, потерпевшим крушение несколькими часами раньше. Трагедия в Гудаури унесла жизни девяти человек – восьми граждан Грузии и одного иностранного туриста.
Согласно постановлению правительства, 30 июля в Грузии объявлено днем траура – государственные флаги приспущены на всех административных зданиях, а на зданиях МВД – еще и флаги ведомства.
Другие новости дня
Посольство РФ в Лондоне призвало повесить бойцов украинского «Азова»
В официальном твиттере посольства России в Великобритании в пятницу было опубликовано пожелание, чтобы бойцы украинского полка «Азов» были не просто казнены, но непременно повешены. Твит был опубликован спустя несколько часов после гибели в колонии в Еленовке (Донецкая область) десятков украинских военнопленных, в том числе бойцов «Азова», в которой Киев обвиняет Россию.
«Боевики «Азова» заслуживают казни, но не расстрела, а повешения, потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают позорной смерти», - сказано в твите российского посольства в Лондоне. К нему прикреплена ссылка на видео, опубликованное на Youtube-канале посольства. В этом видео мужчина и женщина, называющие себя жителями Мариуполя, утверждают, что украинские военные стреляли по ним с территории завода «Азовсталь».
Слова про повешение на видео произносит один из участников сюжета, однако российское посольство никак не обозначило, что речь идет о цитате и что оно как-то дистанцируется от них. В комментариях под видео многие пользователи сомневаются, что герои сюжета действительно описывают реальные события.
Соцсеть не стала удалять твит российского посольства. Она снабдила его текстом о том, что твит нарушает правила в отношении разжигания ненависти, однако доступ к нему не закрыт, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя твит, назвал Россию «страной-террористом», отметив, что в XXI веке на дипломатическом уровне рассказывать о казни через повешение «могут только дикари и террористы».
В одном из предыдущих постов в твиттере российского посольства гибель украинских пленных в Еленовке названа «новым способом сказать «Героям слава»« - вслед на Минобороны России, посольство обвиняет в обстреле колонии Украину.
«Азов» был создан в 2014 году как добровольческое формирование, у его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. Впоследствии полк был включен в состав Национальной гвардии Украины. Бойцы «Азова» участвовали весной 2022 года в обороне Мариуполя, несколько сот их было взято в плен. Впоследствии несколько десятков было обменяно на российских пленных. Российская пропаганда часто упоминает «Азов» в качестве примера якобы процветающего в Украине нацизма.
На территории, контролируемой сепаратистами так называемой «ДНР», официально имеется смертная казнь. Россия, признавая независимость «ДНР», признает и право сепаратистов казнить осужденных ими людей - в отличие от подавляющего большинства стран мира. На данный момент к смертной казни были приговорены трое иностранных граждан, воевавших в составе Вооруженных сил Украины и взятых в плен. Двое из них - британцы. По так называемому уголовно-исполнительному кодексу «ДНР», смертная казнь осуществляется путем расстрела. Пока ни одной официальной казни сепаратистами совершено не было.
Глава МИД Венгрии: Не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС – ошибка Брюсселя
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение Брюсселя не предоставлять Грузии статус страны-кандидата в ЕС является ошибкой.
«К сожалению, Брюссель не так давно принял ошибочное решение, когда Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС», - заявил Петер Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
По мнению главы МИД Венгрии, Грузия и население страны заслужили статус кандидата.
«Я думаю, что Грузия и население Грузии заслужили этот статус, и решение не предоставлять этот статус Грузии противоречит интересам не только Венгрии, но в целом интересам и попытке усиления ЕС. Это решение - неуважение к грузинскому народу и упущенная возможность», - сказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии также отметил, что правительство Венгрии включило Грузию в список стран, граждане которых смогут приехать в Венгрию на определенный срок на работу. «Также я рад, что товарооборот между Грузией и Венгрией увеличивается, и в этом году этот показатель удвоился», - отметил глава МИД Венгрии.
В отличие от Украины и Молдовы, Грузия в июне не получила статус кандидата в ЕС - для этого страна должна до конца года выполнить установленные Еврокомиссией приоритеты, то есть провести реформы судебной системы, улучшить выборное законодательство и ситуацию со свободой СМИ.
Месяц назад, во время визита в Тбилиси 24 июня, Петер Сийярто впервые заявил о том, что решение не предоставлять Грузии статус страны-кандидата в ЕС - это упущенная возможность и неуважение к Грузии. Он также считает, что «матрица» принятия решений в ЕС зачастую «основана только на субъективных взглядах некоторых людей». Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в мире сейчас происходят «исторические изменения» и заметил общность позиций Грузии и Венгрии в связи с войной в Украине.
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
Утром 30 июля российский «Газпром» приостановил экспорт газа в Латвию «в связи с нарушением условий отбора газа». Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне латвийская газовая компания Latvijas gaze сообщила, что начала закупать российский газ через посредника. Нового поставщика глава компании Айгарс Калвитис не назвал, сославшись на «коммерческую информацию». По словам Калвитиса, у компании нет возможности купить газ непосредственно у «Газпрома», так как расчет за него идет в рублях. Посредник же продает газ за евро.
- В середине июля сейм Латвии одобрил полный запрет на импорт газа из России с 2023 года. В 2021 году около 90% купленного Латвией газа приходилось на российские поставки.
- Латвия входит в список «недружественных» России стран наряду с еще 47 странами и территориями, включающими государства Евросоюза, Великобританию, США, Канаду и Японию. Согласно указу президента России Владимира Путина, с 1 апреля 2022 года эти страны обязаны платить за российский газ в рублях.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран Евросоюза, а некоторые страны сами отказались от российского газа.
NYT: Госсекретарь США не готов признать Россию спонсором терроризма
Госсекретарь США Энтони Блинкен не готов принять решение о признании России государством-спонсором терроризма, несмотря на соответствующую резолюцию Сената США и призывы влиятельных американских политиков, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Как пишет издание, глава американского дипломатического ведомства опасается, что признание России спонсором терроризма вынудит его ввести санкции против некоторых союзников США, поддерживающих деловые отношения с Россией, и затруднит поддержание дипломатических связей с Россией даже на нынешнем минимальном уровне.
"Цена, которую Россию заставили платить мы и другие страны совершенно равна той, которая бы последовала в результате признания России страной-спонсором терроризма. То есть практические последствия того, что мы уже делаем те же самые", - заявил Энтони Блинкен во время пресс-конференции в четверг. По его словам, любое решение по этому поводу должно базироваться на существующем юридическом фундаменте. Госсекретарь Блинкен выступил с этим заявлением после одобрения Сенатом резолюции с призывом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Эта резолюция формально является лишь рекомендацией. Право выносить решения по этому вопросу принадлежит государственному секретарю. Однако в Палату представителей был внесен законопроект, в случае одобрения которого, администрация будет вынуждена признать Россию страной-спонсором терроризма.
Признание России страной-спонсором терроризма повлечет введение новых санкций как против Кремля, так и против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Это также позволит гражданам вчинять иски российскому правительству в американских судах и, потенциально, получать компенсацию за счет арестованных российских государственных активов.
Причиной крушения вертолета в Гудаури мог быть ветер
Бывший глава пограничной авиации Грузии Шамиль Кортошидзе считает, что трагедия в Гудаури, где потерпел крушение вертолет МВД Грузии, могла произойти из-за перемены ветра, пишет агентство «Новости-Грузия».
Вертолет, на борту которого вместе с пилотами было восемь человек, включая двух врачей и двух спасателей, накануне, 29 июля, потерял управление, упал и взорвался в ущелье близ курорта Гудаури. Вертолет МИ-8 направлялся для спасения двух парапланеристов после того, как их летательный аппарат врезался в скалу и они оказались подвешенными над ущельем.
Кортошидзе подчеркнул, что командир экипажа вертолета Заза Лория имел 32-летний стаж полетов и участия в спасательных операциях.
«Я бы не сказал, что к случившемуся привела ошибка экипажа, или неисправность техники. Наверное, подействовал фактор ветра. В том месте, где упали парапланеристы, вертолет оказался в непосредственной близости к скале. Я думаю, что в то время, когда началась спасательная операция, ветер изменился, в результате чего вертолет повернулся и хвостом ударился о скалу. После столкновения вертолет по инерции отбросило назад, и хвостовая часть начала вибрировать. В это время пилот попытался остановить вертолет и поврежденный хвост переломился. На кадрах видно, что после этого вертолет стал неуправляемым», - сказал Кортошидзе в интервью телекомпании «Пирвели».
Сегодня в Грузии день траура по погибшим в результате крушения вертолета в Гудаури.
По словам бывшего главы пограничной авиации Грузии, создана специальная комиссия, которая будет расследовать трагедию в Гудаури. Кортошидзе подтвердил, что комиссии предоставят так называемый «черный ящик», куда записывается разговор членов экипажа, из которого можно понять причину аварии.
«До тех пор, пока комиссия не завершит работу, у нас не будет точной информации», - сказал Кортошидзе.
Отвечая на вопрос, не является ли вертолет МИ-8, выпущенный еще при СССР, неудобным для спасательных операций, Кортошидзе сказал, что вертолеты МИ-8 – хорошие машины и в условиях Грузии у них «нет аналогов». Он также исключил, что вертолет был неисправным. «Заза Лория был не только капитаном экипажа, но и заместителем главы управления полетами, человек с большим опытом», - подчеркнул Кортошидзе.
У Грузии нет ни одного специального вертолета для проведения спасательных операций – Служба по управлению чрезвычайными ситуациями использует для вывоза терпящих бедствие людей из горных мест и для тушения пожаров вертолеты пограничной службы.
Боррель: Евросоюз решительно осуждает зверства России в Украине
Евросоюз «самым решительным образом» осудил зверства, совершенные, как утверждается, российскими и пророссийскими вооруженными силами в Украине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, «потрясенный» вчерашними событиями. Речь идет об обстреле колонии в поселке Еленовка Донецкой области, в результате которого погибли не менее 53 украинских военнопленных.
Согласно заявлению Борреля, десятки украинских военнопленных, которых «как сообщается, убила Россия», находились под ее правовой защитой в рамках международного гуманитарного права. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.
Независимых свидетельств о том, в результате чего погибли пленные и кто несет ответственность за их гибель, пока нет. Минобороны России заявляет, что по следственному изолятору ракетами HIMARS ударили украинские военные. Генштаб Украины утверждает, что «прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения» совершили вооруженные силы России.
Также Боррель упомянул «ужасающие видеозаписи, на которых российские солдаты совершают гнусные зверства по отношению к украинскому военнопленному». Речь идет об опубликованном в соцсетях видео, на котором предположительно двое российских военных пытают и кастрируют, а затем убивают предположительно украинского пленного.
Боррель сообщил, что «эти бесчеловечные, варварские акты нарушают Женевские конвенции и Дополнительный протокол к ним и приравниваются к военным преступлениям».
«Виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные государственные чиновники и военные представители будут привлечены к ответственности», – говорится в заявлении Борреля.
В Европе зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян
В пятницу, 29 июля, Министерство здравоохранения Испании сообщило о смерти заболевшего оспой обезьян. Этот случай считается первым в Европе и вторым за пределами Африки в текущей вспышке заболевания.
На данный момент Испания является второй страной в мире после США по количеству подтвержденных случаев обезьяньей оспы. Согласно отчету Минздрава Испании, в стране зафиксировано 4298 случаев заболевания. При этом у 135 пациентов возникли осложнения – «наиболее частыми были вторичные бактериальные инфекции и язвы во рту». Госпитализация потребовалась 120 пациентам, один из них скончался.
На несколько часов раньше Испании о смерти заболевшего оспой обезьян сообщила Бразилия. Там умер 41-летний мужчина, который, по данным местного Минздрава, страдал лимфомой и ослабленной иммунной системой. В нынешней вспышке заболевания это первая зафиксированная смерть за пределами Африки, где умерло пять заболевших обезьяньей оспой.
- Неделю назад, 23 июля, ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения.
- Первый случай заболевания оспой обезьян в России зафиксировали 12 июля. Заразившегося изолировали. Больше о заболевших в России не сообщалось.
- В конце июля 2022 года США и страны Евросоюза одобрили использование вакцины от обычной оспы для профилактики обезьяньей оспы.
- Оспой обезьян болеют как животные, так и люди. Это вирусное заболевание, напоминающее симптомами натуральную оспу, однако протекающее, как правило, легче. Пациенты испытывают высокую температуру, мышечные боли, характерную сыпь и зуд. Специфического лекарства от нее не существует, проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2-4 недель, однако зафиксированы и летальные исходы.
Замкомандующего Южным военным округом Виктор Воронов арестован по обвинению в коррупции
Заместитель командующего российским Южным военным округом Виктор Воронов арестован по обвинению в коррупции. Решение вынес 29 июля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщила его пресс-служба. 61-летний генерал-лейтенант подозревается в использовании 2 миллионов рублей армейских денег для обустройства личного дома.
Генерал отвечает в округе за материально-техническое снабжение. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, подстрекательстве к мошенничеству и мошенничестве в особо крупном размере. По вмененным статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сайт министерства обороны указывает, что Воронов в разное время занимал должности заместителя командующего войсками Западного военного округа и Северного флота, отвечая там и там за материально-техническое обеспечение. Когда он был назначен на должность в Южном округе – не сообщается. Его позицию по делу суд не приводит, однако известно, что в начале августа будет рассмотрена апелляция на его арест.
В июне ряд неофициальных источников сообщал, что командующего округом генерала армии Александра Дворникова сменил генерал армии Сергей Суровикин. Это связывали с высокими потерями российских военных и неудачами на фронте. Официально перестановка не подтверждалась.
Украина потребовала от ООН проинспектировать колонию в Еленовке
Служба безопасности Украины, Министерство обороны страны, военная разведка и уполномоченный Верховной рады по правам человека обратились к ООН с требованием провести инспекцию колонии в Еленовке в Донецкой области, в которой погибли как минимум 53 содержавшихся в плену украинских военнослужащих.
Россия и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесен украинской армией. Москва называет случившееся военным преступлением, совершенным Украиной. Киев это отрицает и заявляет, что атаку совершила Россия.
В совместном заявлении, выложенном в телеграм-канале СБУ, взрыв в колонии назван «террористическим актом» и «массовым убийством», совершенным Россией. Заявляется, что украинская армия наносит удары только по военным объектам. Авторы обращения потребовали от ООН и международного Красного креста отреагировать на случившееся, и отправить в колонию инспекционную миссию.
- Преднамеренные атаки по гражданским объектам и убийство военнопленных расцениваются международным правом как военные преступления.
В Грузии могут запретить полеты на парапланах из-за трагедии в Гудаури
Министр внутренних дел Грузии призвал ужесточить правила полетов на парапланах или вообще запретить этот вид экстремального спорта. Это произошло после того, как сегодня параплан в горах Гудаури налетел на скалу, после чего в ущелье потерпел крушение вертолет МВД, вылетевший для спасения туриста и пилота, пишет агентство «Новости-Грузия».
Жертвами трагедии стали девять человек – восемь находившихся на борту вертолета - это пилоты, спасатели и медики, а также иностранный турист, совершавший полет на параплане.
«Что касается полетов на параплане, это действительно стало большой проблемой. Почти каждую неделю приходится проводить спасательные операции, подключать вертолет, есть факты гибели, и мы должны работать над тем, чтобы ужесточить регуляции или вообще запретить это… Также интересно, как происходит выдача лицензий [для полетов на параплане]. До этого, по моему мнению, полеты на парапланах должны быть остановлены и [лицензии] должны выдавать таким людям, которые являются профессионалами», - сказал Гомелаури.
С начала туристического сезона в Гудаури произошло уже три случая гибели человека, связанного с полетами на параплане – этот вид экстремального спорта очень популярен на горных курортах Грузии.
2 мая параплан врезался в скалу, погиб пилот, гражданин Украины. Совсем недавно, 16 июля, в Гудаури произошла еще одна трагедия – параплан сорвался в ущелье. Тогда погиб арабский турист. Пилот - гражданин Грузии - выжил, его вытащили из ущелья спасатели и доставили в больницу с переломом шейных позвонков. По данным СМИ, пилот параплана, попавший в аварию сегодня, является братом того пилота, что потерпел крушение 16 июля.
В последнее время парапланеристы просили власти урегулировать вопрос на законодательном уровне. Специалисты считают, что причиной увеличения числа аварий является отсутствие правил.
Один из парапланелистов записал в социальной сети обращение, в котором отметил, что в Грузии нет закона, который регулировал бы их деятельность. Он пояснил, что существует Федерация парапланеризма Грузии, которая выдает лицензии и обучает на профессиональном уровне, однако, работает много пилотов-самоучек, а также иностранных пилотов, которые не прошли формального обучения. По его словам, не существует регламента, для контроля за полетами: «Человек принес параплан в сумке на гору и полетел – никто его там не проконтролирует. Следует все это урегулировать. У федерации, к сожалению, для этого возможностей нет».
Госсекретарь США впервые после февраля провел переговоры с главой МИД России
Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые после начала февральского вторжения России в Украину поговорил по телефону с главой российского министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств обсудили предложение Вашингтона об обмене заключенными и российское вторжение.
Как передает Associated Press, Блинкен призвал Лаврова согласиться на предложенную Вашингтоном сделку по обмену заключенными. Предполагается, что США передадут России приговоренного к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам россиянина Виктора Бута на олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана.
Уилан осужден в России за шпионаж, Грайнер предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков за привезенные в Россию картриджи для вейпа с гашишным маслом. Ранее канал CNN сообщил, что план обмена одобрен президентом США Джо Байденом. Госсекретарь США заявил, что его разговор с Лавровым был посвящен преимущественно этой теме и был «прямым и откровенным».
Кроме разговора об обмене Блинкен сообщил Лаврову о необходимости выполнения Москвой соглашение о вывозе зерна из украинских портов и предупредил о последствиях готовящейся аннексии Россией территорий на юге и востоке Украины.
Российский МИД сообщил, что Лавров в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что цели и задачи российского вторжения в Украину будут «полностью выполнены», а поддержка Украины оружием «лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».
Сообщение министерства посвящено обсуждению вопросов вокруг Украины. Министр заявил, что ситуация на международном продовольственном рынке осложняется из-за американских санкций против России и предложил обсуждать вопрос обмена заключенными непублично, «в режиме тихой дипломатии».
Глава МВД Грузии сообщил о восьмерых погибших при крушении вертолета в Гудаури
На место крушения вертолета под Гудаури прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Он сообщил журналистам, что все восемь человек, находящиеся в упавшем вертолете, погибли, среди них шестеро сотрудников МВД и двое медработников.
«Прежде всего, я хотел бы выразить свою глубокую скорбь в связи с тем, что произошло. Мои соболезнования семьям погибших. Всем нам очень тяжело, особенно их семьям и друзьям. [В вертолете] находились шесть сотрудников МВД, были врачи скорой помощи. На кадрах видно, что вертолет потерял управление и разбился. Больше мы пока ничего не знаем. Специалисты выясняют, что стало причиной крушения вертолета. К сожалению, погибли восемь человек», - цитирует Гомелаури грузинская служба Радио Свобода.
По словам министра внутренних дел, один человек, летевший на параплане, выжил, он ранен, бригада скорой помощи везет его в клинику. Иностранный турист, путешествующий с ним, погиб.
По данным МВД, на борту вертолета находились четыре члена экипажа, а также два спасателя Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и два медика Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи Министерства здравоохранения.
По информации МВД, расследование нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта ведется по статье 275 УК Грузии.
Как сообщает Общественный вещатель, в связи с трагедией, произошедшей в Гудаури, 30 июля, по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в стране объявлен траур.
«Выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и медиков в результате крушения вертолета пограничной полиции МВД в Гудаури. В эти трудные минуты выражаю искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, руководству МВД, всему нашему обществу. В связи с трагедией, 30 июля в стране объявлено днем траура», - заявил Ираклий Гарибашвили.
Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН
Один из швейцарских банков заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство.
О каком банке идет речь, не уточняется. Однако в постпредстве отметили, что счет использовался в том числе для покрытия медицинских расходов и был заблокирован «в связи с официальным статусом руководителя дипмиссии».
«Ситуация усугубляется также искусственными препонами в повседневной жизни нашей дипмиссии. Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину – потому что мы из России», – заявили в постпредстве.
Ранее представитель России в ООН Ирина Тяжлова заявила, что Швейцария не выдает визы российским дипломатам, которые собираются принять участие в работе органов ООН.
К началу июля Швейцария заблокировала российские активы на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,8 млрд) и заморозила 15 объектов российской недвижимости.
- Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в связи с российским вторжением в Украину. Президент Швейцарии Игнацио Кассис тогда заявил, что Швейцария не перестает быть центром европейской дипломатии, но обязана показать, какие ценности она поддерживает и какие политические границы считает необходимым провести.
МВД Грузии: Задержан убийца 20-летнего Мириана Кукава
МВД Грузии сообщает о задержании 22-летнего жителя Тбилиси по обвинению в убийстве 20-летнего Мириана Кукава.
Убийство произошло накануне ночью, 28 июля, на даче в поселке Цхваричамия Мцхетского района, после словесной ссоры. Задержанный, который обозначен в материалах дела инициалами Д.Дж., нанес Мириану Кукава удар холодным оружием в область груди, после чего скрылся с места происшествия. По данным СМИ, задержанного зовут Давид Джиджеишвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Расследование ведется по статье 108 – «умышленное убийство», которая предусматривает в качестве наказания до 15 лет лишения свободы, сообщает МВД.
Убийство Мириана Кукава, недавно ставшего студентом, произошло на праздновании дня рождения – 18-летия жительницы Тбилиси Кетато Арабули. На даче находились родители девушки, еще несколько взрослых и до 35 молодых людей, в том числе и несовершеннолетние.
Как сообщила адвокат Пикрия Махарадзе, которая также была в качестве гостя в Цхваричамия, конфликт между ребятами из двух районов Тбилиси – «Нахаловки» и Сабуртало - возник буквально из ничего, после того, как кто-то задел другого плечом. За этим последовала потасовка, но «потом все вроде бы как помирились, даже извинились друг перед другом». Убийство произошло всего в паре метров от застолья.
«Они внезапно выскочили наружу и там произошло убийство. Убитый мальчик был из Сабуртало. Предположительно, он и его убийца не были знакомы», - говорит Махарадзе. По словам адвоката, убийца нанес Мириану «всего один удар, точно в грудь». После этого он и еще несколько человек сбежали.
Мириан умер в машине, по пути в больницу, на руках у хозяйки дома Софо Чохели. Она же вызвала полицию, которая опросила свидетелей. Через несколько часов после убийства были задержаны семеро человек – по обвинению в хулиганстве и несообщении о тяжком преступлении. Хозяева дома также передали следственным органам записи с внешних камер наблюдения.
Протестующие в Сухуми активисты объявили сухую голодовку
Голодающие абхазские активисты Даур Гумба, Джансух Адлейба и Вадим Мархолия объявили о начале сухой голодовки.
Общественный активист Джансух Адлейба и ветеран, инвалид грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. Вадим Мархолия объявили голодовку 22 июля. Они требуют снизить цены на топливо до показателей прошлого года, остановить отчуждение земли, объектов, инженерных сооружений и передачу объектов энергетики в собственность неизвестным инвесторам. 25 июля к ним присоединился еще один ветеран войны, инвалид Даур Гумба.
Власти самопровозглашенной республики игнорируют требования протестующих. В связи с этим, они объявили о начале сухой голодовки.
"Теперь наше требование одно - отставка всего правительства, всех ветвей власти. Исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, так как мы им не доверяем. Они нарушили основной закон страны - Конституцию Республики Абхазия", заявил от имени протестующих Джансух Адлейба.
Он предложил всем сомневающимся наблюдать за сухой голодовкой: "Пусть наблюдают камеры. Мы избавляемся от всей воды, всех напитков", - сказал Адлейба.
МВД Грузии опубликовало заявление в связи с крушением вертолета в Гудаури
Соответствующие подразделения МВД мобилизованы в окрестностях Гудаури, на месте крушения вертолета пограничной полиции, и проводят все необходимые мероприятия, говорится в заявлении Министерства внутренних дел Грузии.
Сегодня, 29 июля, в окрестностях Гудаури во время полета на параплане на скалистом склоне упали два человека. К спасательной операции был привлечен вертолет, принадлежащий пограничной полиции, который потерял управление и разбился во время спасательных мероприятий.
На данном этапе, по подтвержденной информации, на борту вертолета находились 4 члена экипажа, а также 2 спасателя из Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и 2 медика из центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи МВД.
МВД продолжает спасательные работы в отношении инструктора по парапланеризму, сопровождавшего его пассажира и лиц, находящихся на борту вертолета.
Расследование по факту нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта ведется по статье 275 Уголовного кодекса Грузии.
Украинская разведка: убийство азовцев в Еленовке совершили наемники «ЧВК Вагнера»
Взрывы в Еленовке, повлекшие гибель украинских защитников из полка Азов, были осуществлены руками наемников из состава «ЧВК Вагнера» (Лига), сообщает украинская разведка.
В ведомстве подчеркнули, что команду взорвать азовцев дал номинальный владелец указанного ЧВК - Евгений Пригожин.
«Организация и воплощение теракта не были согласованы с управлением Министерства обороны РФ», - добавили в пресс-службе.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что произошло «преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство русскими украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами», а основатель полка «Азов», пленные бойцы которого содержались в Еленовке, Андрей Билецкий заявил, что будет вестись «охота» на причастных к обстрелу.
Независимых свидетельств о том, кто совершил обстрел, пока нет.
В Еленовке находится колония №120, где, в частности, содержатся украинские военнопленные, взятые в плен в Мариуполе в мае нынешнего года.
В Гудаури разбился вертолет Пограничной полиции МВД Грузии (видео)
В Гудаури во время спасательной операции разбился вертолет Пограничной полиции МВД Грузии, который вылетел на помощь парапланеристам. Пилот потерял управление, сказано в заявлении, распространенном пресс-службой министерства.
«Помимо членов экипажа на борту вертолета находились спасатели и медики службы управления чрезвычайными ситуациями МВД. Все детали происшествия уточняются, МВД предоставит общественности дополнительную информацию», — говорится в сообщении.
Сколько человек было на борту, не сообщается. По неуточненной информации, есть жертвы.
Беларусь отозвала посла из Великобритании
Беларусь отозвала своего посла в Великобритании. Как сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, решение об этом было принято "в связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам". Официальный Минск будет представлять в Лондоне временно поверенный в делах.
По словам представителя МИД, Британия ввела беспрецедентные санкции и другие ограничительные меры против белорусских граждан и предприятий. "Отрадно, что, несмотря на всё происходящее, белорусы сохраняют добрые отношения и хорошие межчеловеческие контакты с британцами, которые будут лишь поощряться официальным Минском, в том числе посредством упрощения свободы передвижения" - сказал Глаз, не пояснив, что имеется в виду.
Британская сторона пока не комментировала решение официального Минска. Британский посол Жаклин Перкинс продолжает работать в Беларуси - несмотря на резкое ухудшение отношений между странами сначала после подавления массовых протестов против власти Александра Лукашенко, которого Лондон не считает легитимным президентом, а затем из-за содействия, которое Беларусь оказала России в её вторжении на территорию Украины.
Ираклий Гарибашвили о Пицунде: не создавать лишнего ажиотажа
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые прокомментировал вопрос передачи властями самопровозглашенной республики Абхазия госдачи "Пицунда" Российской Федерации.
По его словам, «Абхазия и Цхинвальский регион временно оккупированы Россией», и призвал политиков не создавать лишнего ажиотажа вокруг этой темы. Гарибашвили считает, что разумная политика нынешнего правительства Грузии «объединит страну».
«Не только Пицунда, вся Абхазия - наша древнейшая историческая территория, и Самачабло, Цхинвальский район, временно оккупированы Россией. Соответственно, я бы призвал наших политиков не создавать лишнего ажиотажа. Я бы им напомнил, что в результате их глупых действий мы потеряли Кодорское ущелье, которое не имело никакого отношения к этому конфликту. Из-за нашей разумной политики в стране сохраняется спокойствие, стабильность, и мы столь же разумной политикой объединим нашу страну», - заявил Иракли Гарибашвили во время визита в Сванети.
Напомним, ранее президент Грузии Салове Зурабишвили назвала аннексией территории Грузии соглашение о передаче госдачи в Пицунде российской стороне и призвала международное сообщество к жесткому реагированию.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования, подписанное 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения является передача комплекса государственных дач в Пицунде под номерами 8,9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Украина обвиняет Россию в ударе по колонии в Еленовке и гибели пленных
Поддерживаемые Россией сепаратисты самопровозглашённой "ДНР" утверждают, что в результате обстрела колонии в населённом пункте Еленовка в Донецкой области погибли не менее 53 украинских военнопленных. По утверждению Даниила Безсонова, называющего себя замминистра информации "ДНР", удар нанесли украинские военные предположительно из РСЗО HIMARS. Как пишет Безсонов, ранены 130 человек.
Первоначально утверждалось, что погибли 40 пленных, затем число, как утверждают сепаратисты, возросло до 53-х.
Минобороны России в утренней сводке также заявило о том, что украинские военные "ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе". Российское военное ведомство заявляет о 40 погибших, по его данным, раненых меньше - 75 пленных и 8 надзирателей. Телеканал "Россия-1" показал кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожжённые фрагменты тел людей.
Генштаб Вооружённых сил Украины заявил, что украинские военные не производили артиллерийского или ракетного обстрела Еленовки. Украинский Генштаб обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ "осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки пленных и расстрелы".
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что произошло "преднамеренное, циничное, продуманное массовое убийство русскими украинских пленных граждан, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами", а основатель полка "Азов", пленные бойцы которого содержались в Еленовке, Андрей Билецкий заявил, что будет вестись "охота" на причастных к обстрелу.
Независимых свидетельств о том, кто совершил обстрел, пока нет.
В Еленовке находится колония №120, где, в частности, содержатся украинские военнопленные, взятые в плен в Мариуполе в мае нынешнего года.
По данным украинского командования, в ночь на пятницу удары наносились по складам боеприпасов российских войск в Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области.
Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что в результате российских обстрелов жилых кварталов Николаева погибли не менее 5 жителей города, есть пострадавшие. Утверждается, что удар был нанесён рядом с остановкой общественного транспорта.
Удар из РСЗО был нанесён также по Никополю, о пострадавших не сообщается. В подконтрольных Украине районах Донецкой области за последние сутки в результате российских обстрелов погибли не менее 8 человек. Наиболее упорные бои сейчас ведутся в Донецкой области.
Российские телеграм-каналы сообщают также об обстреле приграничных районов Брянской области. Официальной информации о пострадавших и ущербе пока нет.
В Украине будут расследовать видео с пытками украинского пленного
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Генпрокуратуру в связи с появившемся в интернете видео, на котором предположительно российский военнослужащий пытает украинского пленного, в том числе кастрирует его канцелярским ножом.
Видеозапись была опубликована накануне в ряде телеграм-каналов, как пророссийских, так и проукраинских. Её первоисточник неясен. На видео двое мужчин в камуфляжной форме держат на земле третьего — в форме, похожей на украинскую. Снимающие называют человека, которого они пытают, "педофилом". Где и когда снято видео - также пока не ясно. В Сети появился ряд предположений о личности одного из участников пыток, в частности, некоторые источники связывают этого человека со сформированным в Чечне спецподразделением "Ахмат". Официально авторитетные независимые источники это пока не подтверждали.
В пятницу - уже после сообщения об обращении уполномоченного - в пророссийских телеграм-каналах появилась вторая часть видео, на которой предположительно украинского военного убивают выстрелом в голову.
По словам Лубинца, он обратился в Офис генеральной Украины для проверки факта и фиксации военного преступления, нарушения норм Женевской конвенции. Также готовятся сообщения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный красный Крест.
Ранее Россия и Украина обвиняли друг друга в пытках и жестоком обращении с военнопленными. В частности, в конце марта было опубликовано видео, на котором предположительно украинские военные стреляют пленным россиянам в колени. О случаях пыток сообщала также правозащитная организация Human Rights Watch, в её последнем докладе говорится о двух случаях смерти украинских военнослужащих, как утверждается, подвергавшихся пыткам.
НПО призывают власти начать расследование по фактам, обнародованным Сосо Гогашвили
Неправительственные организации обращаются к Министерству юстиции Грузии с просьбой взять на себя полную ответственность за охрану жизни и физической безопасности бывшего заместителя главы СГБ Сосо Гогашвили.
НПО также призывают суд исполнить правосудие в отношении заключенного, а Генеральную прокуратуру - немедленно начать расследование всех фактов и сведений, содержащих признаки преступлений, о которых сообщает Гогашвили.
«Следует отметить, что имя Сосо Гогашвили связано с рядом системных преступлений и грубых нарушений прав конкретных граждан в прошлом. Указанные факты нуждаются в эффективном и полном расследовании, однако в то же время критически важно защитить права Гогашвили как разоблачителя и гарантировать его безопасность. После ареста Сосо Гогашвили заявил о системных преступлениях», - сказано в заявлении.
НПО опубликовали отчет на основании информации, предоставленной Гогашвили. В нем говорится о масштабном использовании административного ресурса, подкупе избирателей, незаконной мобилизации граждан и сборе личных данных правящей партией и исполнительной властью на выборах 2018 и 2020 годов. Гогашвили также рассказал о получении незаконных заданий от основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, причастности его охранника к похищению Афгана Мухтарлы и его последующей передаче Азербайджану, возможном совершении преступлений действующими и.о. министра внутренних дел и главы Службы безопасности.
Заявление подписали следующие НПО: Демократическая инициатива Грузии (GDI); Transparency International - Грузия (TI); Международное общество за честные выборы и демократию (ISFED); Центр социальной справедливости (SJC); САПАРИ; Права - Грузия; Грузинская ассоциация реформ (GRASS); Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA); Атлантический совет Грузии; Центр по правам человека (HRC); Фонд развития СМИ (MDF); Европейско-грузинский институт (EGI).
- Бывший замглавы Службы безопасности Грузии Сосо Гогашвили был арестован 16 июля 2022 года в Тбилиси. Он обвиняется в фальсификации личных данных, превышении должностных полномочий и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
- Гогашвили и члены его семьи утверждают, что во время задержания он подвергался жестокому обращению и ему были подброшены оружие и электронные носители, которое правоохранители затем изъяли в качестве вещественных доказательств.
В Иране казнили трех женщин за один день
Власти Ирана в минувшую среду казнили трех женщин. Все они были признаны виновными в убийстве своих мужей. Одна из казненных была выдана замуж подростком.
Всего на одной лишь этой неделе в Иране были приведены в исполнение 32 смертных приговора. В первой половине 2022 года в стране совершено более 250 смертных казней - вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.
Правозащитные организации, работающие в Иране, отмечают, что иранские суды не считают смягчающими обстоятельствами то, что убийства могли быть совершены в целях самозащиты, что им могло предшествовать многолетнее домашнее насилие и то, что многие из обвиняемых были выданы замуж без их согласия, в том числе и до совершеннолетия.
Число смертных казней в Иране растет. Как указано в докладе, подготовленном норвежской организацией "Права человека в Иране" (IHR) и французской "Вместе против смертной казни" (ECPM), в 2021 году в стране было исполнено как минимум 333 смертных приговора, минимум 17 из казненных - женщины. При этом, заявляют правозащитники, лишь в 16,5% случаях о совершении казней сообщается публично. Часто смертные приговоры выносятся за преступления, за которые в большинстве стран предусмотрены много более мягкие наказания, а также по религиозным формулировкам вроде "скверна перед лицом Господа", за которыми может стоять что угодно, включая политические протесты или недоказанные преступления.
Также среди казненных резко преобладают представители этнических меньшинств. Например, примерно четверть всех приговоренных принадлежат к народности белуджи, хотя белуджи составляют всего 5% населения Ирана.
Правозащитная организация Amnesty International обеспокоена резким ростом числа смертных казней в Иране в последние годы. "Государственная машина занимается убийством граждан в массовом порядке по всей стране. Это отвратительное нарушение человеческого права на жизнь," - заявила заместитель регионального директора Amnesty International Диана Эльтахави.
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