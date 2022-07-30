На девятый день голодовки активист Джансух Адлейба, ветераны войны Вадим Мархолия и Даур Гумба по просьбе представителей оппозиции, общественности прекратили голодовку. Они приняли решение перейти к другим формам протеста.

С 22 июля активист Джансух Адлейба и ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Вадим Мархолия проводили акцию протеста в виде голодовки на площади Свободы в Сухуме. 25 июля к ним присоединился ветеран войны, инвалид Даур Гумба.

Протестующие требовали от властей снизить цены на топливо до показателей прошлого года, остановить отчуждение земли, объектов, инженерных сооружений и передачу объектов энергетики в собственность неизвестным инвесторам.

Вчера вечером, 29 июля, они объявили сухую голодовку, так как власти не реагировали на их требования, и выдвинули новое требование.

Джансух Адлейба заявил: «Отставка всего правительства, всех ветвей власти. Исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, так как мы им не доверяем. Они нарушили основной закон страны - Конституцию Республики Абхазия».

Протестующие избавились от всех запасов воды, напитков.

Сегодня в 14 часов к голодающим пришли представители оппозиционных сил и общественности: председатель ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия, общественный деятель Леуан Микаа, лидер партии «Апсны» Виталий Габния, председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба, экс-депутат Гарри Кокая и другие. В течение часа они просили протестующих прекратить сухую голодовку. В итоге в 15 часов они сделали совместное заявление.

Джансух Адлейба сказал журналистам, что он обращался с просьбой к политическим партиям, общественным организациям прийти на площадь Свободы и поддержать их акцию. Он заявил:

«Много людей, много общественных организаций, которые активно участвуют в нашей общественной жизни. Помимо того, что мы здесь голодаем, вижу, что они поддерживают наше направление. Обратился с просьбой, чтобы мы объединились в одно целое, так как нас и так мало, так как только в единстве сила, и чтобы они тоже высказали свое мнение. Все они здесь, мы все друг друга выслушаем и, надеюсь, что придем все к одному, общему знаменателю».

Председатель ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия подчеркнул, что Джансух Адлейба, Вадим Мархолия и Даур Гумба – достойные граждане Абхазии:

«Они от имени всего нашего народа пришли сюда, в интересах нашего общества, народа, государства. Это заслуживает большого уважения, я считаю, что это настоящие граждане своей страны, которые любят свою страну и готовы на крайние меры, умереть за страну, за землю и за решение вопросов, которые стоят перед нами всеми. И мы пришли сюда попросить, чтобы они прекратили эту акцию и присоединились к оппозиционной деятельности в рамках существующих законов и Конституции РА».

Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба заявил, что по вопросу пицундской дачи уже большая победа. По его словам, у исполнительной власти был план, данное решение было одобрено на комитете в парламенте – вынести на ближайшую сессию, проголосовать и ратифицировать соглашение между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде:

«Волна общественного возмущения – это не только оппозиция, это все гражданское общество, общественные, политические (партии), простые граждане выражали свою точку зрения, это не позволило власти реализовать свои планы. Но это не значит, что они от этих планов отказались. И много других вопросов по энергетике, по недвижимости, по целому ряду направлений мы слышим о планах. Эти планы отражены в разных документах, поэтому нам нужно консолидировать все патриотические силы, все гражданское общество для того, чтобы дальнейшие победы, вот эта победа, которая сейчас есть, то, что с повестки парламента вопрос был снят, эту победу надо утвердить. Мы должны жестко власти сказать и всем тем, кто хочет посягать на нашу независимость, что у нас крепкое общество, гражданское общество».

Он подчеркнул, что Адлейба, Мархолия и Гумба показали не только абхазскому народу, но и всему миру, что в Абхазии есть люди, и они никуда не делись, которые собственную жизнь готовы отдать и в мирное время за родину.

«Но на этом этапе мы просим от всех нас, от всего общества прекратить голодовку, тем более сухую, и присоединиться к тому направлению. Мы будем все собираться и двигаться вперед в рамках закона, в рамках Конституции РА будем работать», – уточнил Адгур Ардзинба.

Общественный деятель Леуан Микаа также призвал протестующих прекратить сухую голодовку.

Джансух Адлейба, Вадим Мархолия и Даур Гумба посовещались, через десять минут Джансух Адлейба сделал заявление. От имени протестующих он поблагодарил всех граждан, а именно двенадцать тысяч граждан Абхазии, кто подписал и поддержал данную акцию, а также представителей оппозиции, представителей общественности, кто пришел сегодня площадь Свободы.

«Мы уже видим, что мы не одни, мы видим, что есть гражданское общество, которое думает так же, как и мы. Мы чувствуем поддержку, мы видим единомышленников, мы видим, что то, за что мы голодали, что это не напрасно, не зря. К нам обратились с просьбой, и мы тоже считаем, что данную акцию необходимо прекратить, так как у нас тоже семьи, не будем будоражить общество. На мой взгляд, шаг к достижению цели уже сделан. Уже есть противостояние, уже есть понимание. И в связи с этим мы считаем необходимым прекратить данную акцию и действовать уже на других площадках, немного по-другому», – отметил Джансух Адлейба.

Представители оппозиционных сил и общественности поблагодарили протестующих за то, что они прислушались к их просьбе. А лидер «Аруаа» Темур Гулия налил в стаканчики воду и угостил ею голодающих. Ветеран войны Вадим Мархолия заметил, что вода, которую они вчера вылили, пошла на пользу земле.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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