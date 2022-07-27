Сегодня шестой день голодовки общественного активиста Джансуха Адлейба и ветерана войны Вадима Мархолия в центре Сухума. На четвертый день к ним присоединился ветеран, инвалид войны Даур Гумба. Акцию голодовки прекращать они не намерены, пока их требования выполнены не будут. Реакции со стороны властей пока нет.

Общественный активист Джансух Адлейба и ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Вадим Мархолия 22 июля объявили голодовку. Они требуют снизить цены на топливо до показателей прошлого года, остановить отчуждение земли, объектов, инженерных сооружений и передачу объектов энергетики в собственность неизвестным инвесторам. 25 июля к ним присоединился еще один ветеран войны, инвалид Даур Гумба.

На площади Свободы в Сухуме установлены две палатки, к участникам акции в течение дня приходят неравнодушные жители Абхазии, оставляют свои подписи. Собрано более 10 тысяч подписей.

Состояние здоровья голодающих, по их словам, нормальное. От медицинской помощи они отказываются. По словам Джансуха Адлейба, кроме депутата парламента Демура Гогия никто из представителей власти к ним не приходил:

«Пока никого не видим, никакой реакции нет. У нас даже есть такая информация, что ждут, пока мы устанем, свернемся и домой уйдем. Было бы хорошо, если бы у них было понимание того, что мы никуда отсюда не свернем, мы идем до конца, пока наши требования выполнены не будут. Мы обвинили все три (ветви) власти, что мы им не доверяем. Планируем созывать людей, собираться, не расходиться, для того чтобы народ тоже высказал свое недоверие к ним, так как они нарушили основной закон – Конституцию РА, – что депутаты парламента, что президент, вся исполнительная власть и судебная власть, они все находятся в одной лодке».

Накануне в социальных сетях участники акции голодовки распространили видеообращение, в котором заявили, что объявляют недоверие всем ветвям власти, так как они нарушили Конституцию Абхазии, согласно которой территория республики целостна, неприкосновенна и неотчуждаема. Протестующие осудили решение профильного комитета парламента от 7 июля проголосовать за вынесение на ближайшую сессию вопроса о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде (земельного участка в 180 гектаров и прилегающей к нему акватории моря).

После неоднозначной реакции в обществе парламент Абхазии 21 июля принял решение обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия Конституции РА данного соглашения. Сегодня на сессии парламента вопрос о ратификации соглашения не был включен в повестку.

Активист Джансух Адлейба отметил, что абхазские земли, пропитанные кровью, власти распродают и отчуждают. Он подчеркнул, что в главном законе страны прописано, что этого делать нельзя. Адлейба пообещал, что он и его единомышленники будут противостоять этому, не нарушая закона, не прибегая к массовым беспорядкам, не распугивая отдыхающих.

Ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Даур Гумба второй раз в жизни объявил голодовку. Первая была в сентябре 1989 года в Ткурчале, в шахте. Тогда двадцатилетний Даур принимал участие в акции протеста против грузинизации Абхазии.

Во время войны он получил несколько ранений, награжден орденом «За отвагу». Сегодня на площади Свободы Даур Гумба говорит, что опять отстаивает национальные интересы страны.

«Я против всего, что происходит, продают землю иностранцам, я лично против этого. Я буду согласен, если передадут им в аренду на 49 лет, на 25 лет, я против передачи в собственность. И поэтому я пришел на площадь, чтобы поддержать нашего брата Джансуха Адлейба», – заявил ветеран войны.

Его коллега, ветеран, инвалид войны Вадим Мархолия также акцентировал внимание именно на вопросе продажи земли. По его словам, во время войны ребята сложили свои головы не для того, чтобы сегодня разбазаривали территории. На вопрос, смогут ли они добиться поставленных требований, Вадим Мархолия ответил:

«Народ если поддержит нас, соберется здесь на площади, вся площадь если будет заполнена, они увидят этот результат. Они придут не для меня, они придут для себя. Вот это самое главное надо понять. Пускай члены правительства поедут в дальние села и увидят детей, посмотрят им в глаза, некоторым, может, конфет не хватает и простых учебников для школы. Любые документы, любые сделки должен видеть народ, должны по телевидению показывать, объяснять людям».

Между тем сегодня президент Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. По сообщению пресс-службы главы государства, в рамках рабочего визита Аслана Бжания состоятся встречи в администрации президента и Совете безопасности Российской Федерации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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