«Это изменит очень многое для «Национального движения». В истории Грузии закроется значительнейшая глава», - заявил депутат, бывший председатель «Национального движения» Григол Вашадзе, говоря по поводу возможного уходя третьего президента Грузии из политики.

Данное заявление Вашадзе сделал сегодня перед тем, как проведать Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед». По словам политика, над отправкой Михаила Саакашвили на лечение за рубеж работает немало людей на международном уровне.

«Очень много людей работает над тем, чтобы как можно скорее Михаил Саакашвили был отправлен в какое-нибудь западное многопрофильное лечебное учреждение», - заявил Григол Вашадзе.

Ранее о намерении покинуть не только «Национальное движение», но и политику в целом заявил адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани. Позже другой адвокат Шалва Хачапуридзе добавил: заявление в связи со своим уходом Саакашвили сделает сам, вероятной причиной может быть разочарование в соратниках.

На это заявление адвокатов отреагировал председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. По его словам, сообщения о том, что разговоры об уходе Саакашвили из политики – стратегия защиты, избранная адвокатами третьего президента.

«Это стратегия защиты. Да, я знаю что, пока этот режим не будет повержен, мы не сможем освободить [полит] заключенных, к сожалению, просто не сможем У юристов есть своя работа, и они делают ее хорошо, потому что там они профессионалы, но что касается Михаила Саакашвили и «Национального движения», то Саакашвили является основателем «Национального движения», неотъемлемой частью «Национального движения», - заявил Мелия.

Реагируя на эти слова Мелия, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал информацию о возможном уходе бывшего президента Грузии из политики трюком.

«Формальный председатель «Национального движения» реально выдал тактику, которая реально есть у адвокатов Саакашвили. Они говорят о том, что Саакашвили больше не желает грузинской политики, не говорит о ней. Все это - простой тактический маневр, который понятен со стороны адвокатов. Интересно то, почему выдал этот секрет формальный председатель Никанор Мелия. Это говорит о том, что внутри партии серьезный раскол и реально поляризация – внутри «Нацдвижения», - заявил Кобахидзе.

Что касается возможной отправки Михаила Саакашвили на лечение за рубеж, по словам Кобахидзе, «общество уже утомили эти темы».

«Общество уже устало от разговоров обо всем этом. В Грузии – 9 500 заключенных, отбывающих наказание, и аналогичный подход должен быть к любому заключенному. Этими бессмысленными разговорами уже утомили общество», - заявил Кобахидзе.

В свою очередь лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил, что утверждается во мнении, что между властями и Саакашвили будет заключена сделка – Саакашвили отправится на лечение и больше не станет вмешиваться в грузинскую политику. По мнению Элисашвили, это будет оздоровлением и для «Национального движения».

В передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс» Элисашвили заявил, что Саакашвили больше не является лидером будущего и исчерпал себя в Грузии. По его мнению, Саакашвили просто «стопорит» процесс, что помогает лишь «Грузинской мечте».

10 лет «Грузинская мечта» использует Саакашвили в качестве пугала, а если он хотя бы временно решит уйти из политики, у «Мечты» больше не будет шансов разыгрывать эту карту, - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгаладзе.

«Если он хотя бы временно, из-за состояния здоровья, решит уйти из политики, думаю, у «Грузинской мечты», больше не будет шансов разыгрывать эту карту, будет меньше рисков поляризации. Но это не мне решать, и к любому решению Саакашвили в том положении, когда он пленник, я отнесусь с уважением», - заявил Манджгаладзе.