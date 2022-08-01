Как может измениться грузинская политика в случае ухода Михаила Саакашвили? Своим мнением по этому вопросу с «Эхом Кавказа» поделились жители Тбилиси.

– Что потеряет грузинская политика в случае ухода Михаила Саакашвили?

Роза: Я думаю, ничего не потеряет. Михаил Саакашвили, как и представители «Грузинской мечты», – вчерашний день. Они исчерпали себя как политики, это видно по тому, что все, чем они занимаются, – это вступают друг с другом в перепалки. Их не беспокоит ничего, кроме собственного блага, потому в условии их правления у нашего государства не будет будущего. Плохо и то, что они не желают никому уступать власть, а сейчас Грузии очень нужна новая сила, я так считаю.

Нино: Потеряет, потому что Саакашвили все же мог указывать нынешним властям на их минусы и хоть как-то влиять на них. После смены власти я практически осталась бездомной, я социально незащищенная, у меня есть несовершеннолетний ребенок, и все эти годы пытаюсь добиться от властей, чтобы меня обеспечили постоянным жильем. Нас заселяют в разные приюты, в которых ужасная антисанитария. При Саакашвили подобного не было, а при нынешней власти положение таких людей, как я, мало кого интересует. Их (правящую партию) радует тот факт, что Саакашвили может уйти из политики, но на этом все, пусть обратят внимание на людей.

Дато: Саакашвили должен был уйти из политики сразу после того, как закончился его первый президентский срок. Думаю, политическая жизнь в Грузии была бы намного здоровее и интереснее. Сейчас он и так не в политике, просто занимается подстрекательством, потому, конечно, лучше, если он прекратит это. То же касается и Иванишвили, власть в Грузии должны уступить новым людям, этого давно ждет общество.

Лика: Я считаю, что Грузия не потеряет ничего, какой бы политик сегодня не ушел из политики. Один уже ушел, и что? Весь народ страдает из-за того, что власти делают все так, как он им диктует. В общем, ничего страшного, если и Саакашвили окажется вне игры. Он уже давно никак не влиял на внутренние процессы, все, что сейчас может он и члены его команды, – это собрать народ на очередную акцию, которая, как многие до нее, ничего не решит. Я считаю, что политический сектор нуждается в обновлении, для нас политическая конъюнктура будет намного лучше.

Вахтанг: Сложный вопрос! Думаю, много страна не потеряет, мы несколько лет жили без Саакашвили, просто, возможно, представители правящей партии почувствуют еще больше свободы, а это нехорошо, жизнь от этого не улучшится. Но я не считаю, что он так просто уйдет. Он очень много труда и сил вложил в то, чтобы участвовать в политической жизни страны. Да и много раз раньше делал заявления о своем приезде, а потом отказывался от них, может, сейчас та же ситуация. Единственная причина, по которой он может отказаться от всего, – это если ему создадут серьезные проблемы. Иначе, я не думаю, что он уйдет.

Марика: А он разве не ушел из политики? Мне казалось, что он уже давно не участвует в грузинской политике. Если же да, то, мне кажется, было бы лучше, если он отказался от этого. Он уже сделал все, что мог, сейчас вряд ли на что-то способен. Я уверена, что он может быть полезен стране, не участвуя в политике, если его цель действительно заключается в этом – в помощи Грузии.

Жительница Тбилиси: Я считаю, что Грузия ничего не потеряет, если Михаил Саакашвили уйдет из грузинской политики. Вообще, сначала я голосовала за него, мне нравилась его программа, однако уже через пару лет после того, как он стал президентом в стране, очень много изменилось и не в лучшую сторону. А после ухода в оппозицию он вовсе никак себя не проявил, так что я не воспринимаю его как хорошего политика.

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