В последние дни в Грузии активизировалась уже несколько подзабытая тема – принимать или нет российских мигрантов? Поводом к этому стало безответственное, если не сказать провокационное, поведение группы российских блогеров, которые в центре Тбилиси устроили песнопение на русском языке. Было это в нынешней напряженной ситуации крайне несвоевременно и излишне, и, судя по всему, они сами понимали, что делали, назвав свой перфоманс «экспериментом». Тот факт, что они пели песню Юрия Шевчука, лишь смягчает, как говорят юристы, «тяжесть содеянного», но никак не оправдывает.

Но это ладно, они спели, мы повозмущались, все живы-здоровы, никто не побит, не ранен, не получил глубокой моральной травмы, и тема эта в общем-то более активного обсуждения не заслуживает. В конце концов, российские парни неправильно оценили ситуацию, с кем угодно может случиться.

Но вопрос - нужны ли Грузии мигранты из России, время от времени обретает новую актуальность, и дебаты явно свидетельствуют о том, насколько в грузинском обществе отношение к тем или иным вещам зависит от политических симпатий-антипатий.

Многие годы мы все слышали возмущенные речи – «Посмотрите, сколько турок, арабов и иранцев понаехало, скоро местным тут пройти негде будет», «Еще чуть-чуть, и они нас захватят». Про отуречивание Батуми написаны сотни километров статей, даны сотни часов телевизионных интервью – про то, как турки планомерно захватывают всю Аджарию и скоро присоединят ее к себе. Это «скоро» продолжается более 30 лет, но турки почему-то медлят, не предпринимая никаких попыток захвата, но когда рациональными доводами можно было переубедить ксенофобов?

Прозападная общественность всегда возмущалась такой риторикой, вполне справедливо считая ее антизападной, изоляционистской и в конечном итоге антигосударственной. И вот сейчас, именно из этого лагеря я слышу точно такие же речи, только вместо турок, иранцев и арабов – русские. Все то же самое: «Посмотрите, сколько русских понаехало, скоро тут местным ступить будет негде», «Еще чуть-чуть и они захватят нас».

Сходство даже в деталях – разговоры о том, что «турки, иранцы и арабы ведут себя нагло, хамят, не дают местным возможности ходить по улицам», плавно сменились переживаниями про то, что на это раз «русские ведут себя нагло, хамят и не дают местным возможности ходить по улицам». При этом на самом деле и азиаты тогда, и русские сейчас ведут себя предельно вежливо и корректно, хотя, наверное, совсем без хамства не обходится – никто не совершенен.

Аргументы противников российской иммиграции не сильно изменились с марта нынешнего года – главный состоит в том, что Путин воспользуется ими в качестве повода для вторжения. Довод против этого также не изменился за пять месяцев – Путин уже благополучно миновал стадию, когда для вторжения ему нужен был какой-то повод. Eсли он сочтет, что завоевание Грузии ему нужно и негативные последствия будут незначительными, – вторгнется, что с мигрантами, что без них.

Еще одно опасение связано с тем, что, возможно, русские мигранты будут участвовать в схемах по обходу антироссийских санкций, но и это несерьезно. Во-первых, Грузия, очевидно, не принимает участия в попытках ухода России от санкций, иначе за пять месяцев что-то бы обязательно всплыло. Многие российские бизнесмены действительно открыли здесь компании для импорта иностранных товаров в Россию, но это, как правило, потребительская продукция, на которую санкции не распространяются.

И третье, самое главное: если вы думаете, что появится такая возможность и наши власти уступят каким-то там русским хоть маленький кусочек этого пирога, – то вы слишком высокого мнения об их гуманизме и человеколюбии. Они и сами с усами, никакие понаехавшие им не нужны.

В спорах о русских мигрантах у меня всегда был другой приоритет – я считаю, что самым большим врагом Грузии являются сами грузины, и, по мне, нормальный русский мигрант предпочтительнее местного лодыря, бездельника, метадонщика, который тратит в тотализаторе деньги, высланные матерью из Европы. Ни один самый русский из всех русских мигрантов не сможет навредить стране больше, чем сами ее граждане.

Кроме того, есть два очень тонких момента. Первый – надо понимать, что со временем как минимум Тбилиси и Батуми станут многонациональными городами, как это случилось с мегаполисами во всех мире. Это абсолютно неизбежный процесс, который принял повсеместный характер. Лондон – это не Англия, Нью-Йорк – не Америка и Париж – не Франция. Лет через 10-15 мы почти наверняка придем к ситуации, когда и Тбилиси с Батуми будет не совсем Грузия.

Так было всегда. Тбилиси был относительно моноэтническим только в советское время. До этого все было иначе, и достаточно пройтись по улицам города, который говорит сам за себя: Тбилиси, кроме грузин, строили армяне, персы, русские и немцы как минимум. А сугубо европейская, лишенная каких-либо признаков местного колорита архитектура Батуми – наглядное свидетельство того, что в его строительстве принимали участие далеко-далеко не только местные.

Становясь космополитичными и многонациональными, грузинские города не меняют свой облик, а восстанавливают, и этот процесс не остановить. Для тех, кто хочет жить в традиционном грузинском пространстве, – добро пожаловать в остальную Грузию, где мигрантов и экспатов можно пересчитать по пальцам.

Второй тонкий момент: подавляющее большинство приехавших в Грузию – это молодые мужчины, и это очень важно, учитывая, что, судя по всему, в России без масштабной мобилизации в конце концов не обойтись. Тут работает очень простая математика: чем больше русских ходит по улицам Тбилиси и Батуми (а еще Алматы, Бишкека, Еревана, Баку, Риги, Вильнюса и т.д.), тем меньше их будет под Харьковом и на подступах к Славянску.

Когда будет объявлена мобилизация, из России начнется настоящее бегство, и в этой ситуации мир должен будет открыть двери для десятков, возможно, сотен тысяч российских отказников. Любой русский, который не захочет принимать участие в военном преступлении Путина, должен будет иметь такую возможность, и в первую очередь это нужно самой Украине.

Подсчитайте, сколько молодых русских парней сейчас находится в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Турции, странах Балтии и т.д. – настолько меньше теперь мобилизационный ресурс российской армии.

К этому надо добавить тот впечатляющий экономический эффект, который принес Грузии единомоментный рост населения страны примерно на 100 000 человек, причем лучших представителей огромной империи, ее интеллектуальный потенциал. Кроме солдатских рук из России уезжают мозги, и волна миграции наносит ей непоправимый ущерб. Миграция ослабляет Россию и усиливает всех остальных.

Говорил об этом в марте и продолжаю говорить сейчас: для меня ответ однозначный – принимать.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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