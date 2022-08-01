В Абхазии стартовала общественная кампания по защите суверенитета республики. Инициатор кампании – общественный деятель, ветеран грузино-абхазской войны Леуан Микаа рассказал «Эху Кавказа», почему возникла необходимость создания новой политической платформы.

– В Абхазии стартовала общественная кампания по защите суверенитета Абхазии. Расскажите, с какой целью она создана и как возникла эта инициатива?

Мы чувствуем вызовы, которые стоят перед нашей страной, и начали проводить консультации для того, чтобы объединить усилия. И разъяснить нашему обществу, народу, для чего нам нужен суверенитет

– Современные вызовы очень серьезные, и международная ситуация очень серьезная вокруг Абхазии, и поэтому мы собрались. Сбор наш был продиктован обеспокоенностью, есть некие заявления высших руководителей Абхазии, где речь шла о том, что нам надо своим суверенитетом поделиться и т.д., и это все вызывало у нас очень большую обеспокоенность. И мы стали по этому поводу проводить консультации, обсуждать. Все события, которые происходят сейчас вокруг Пицунды (соглашение между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде), и ряд других вопросов, например, вопрос энергетики и все следующие вопросы, которые стоят на повестке дня. Мы чувствуем вызовы, которые стоят перед нашей страной, и начали проводить консультации для того, чтобы объединить усилия. И разъяснить нашему обществу, народу, для чего нам нужен суверенитет и что он может защитить. Для того чтобы как-то структурироваться, систематизировать работу, мы и создали общественную кампанию.

Наша инициативная группа открыта для новых участников, она открыта для дискуссии. У нас есть свои информационные площадки, на которые мы приглашаем различных специалистов для обсуждения насущных проблем. И поэтому приглашаем на нашу площадку всех неравнодушных, всех, кто хочет защитить наш суверенитет. Мы считаем, что у нас достаточно средств и возможностей для того, чтобы обеспечить и обороноспособность нашей страны, и в этом направлении надо проводить очень серьезную, большую работу. У нас достаточно средств и возможностей для того, чтобы с правовой точки зрения добиваться нашего суверенитета. Нас беспокоят голоса, что мы не можем в той или иной области сами справиться с задачами, и поэтому мы не можем, например, смотреть за этой территорией, не можем обслуживать эту территорию, поэтому ее надо отдать. Но это, на самом деле, нулевая аргументация, поэтому мы хотим обратиться особенно к молодежи, хотим видеть ее активность и волеизъявление, где она готова во всех направлениях защитить свою страну и развивать ее экономически.

У нас есть очень хороший потенциал сегодняшней молодежи, которая готова во всех сферах жизни реализовать и наполнить наш суверенитет содержанием

У нас есть очень хороший потенциал сегодняшней молодежи, которая готова во всех сферах жизни реализовать и наполнить наш суверенитет содержанием. Мы готовим декларацию и хотим, чтобы разные и политические, и общественные организации, и просто граждане поддержали эту инициативу. Поэтому пока мы проводим консультации и встречаем поддержку этой инициативы. И, наверное, скоро формализуем ее, сделаем декларацию и попросим ее подписать различные силы: и политические, и общественные, и просто граждан.

– Ваши дальнейшие действия, помимо того, что вы обратились к общественным организациям, партиям и т.д., что вы намерены делать, чтобы защитить суверенитет Абхазии?

– Самое главное – это информационная кампания, мы ее и проводим, мы ее и не останавливали. Это различные аналитические обсуждения всех проблем на разных площадках. Это и круглые столы, которые мы планируем проводить и потом освещать, это и консультации различные, проведение совместных акций. Все формы будут использованы. Например, недавно мы обратились к активисту Джансуху Адлейба с просьбой прекратить голодовку, потому что мы беспокоимся и за его жизнь, и за жизнь ребят, которые с ним голодали. Джансух Адлейба героически борется за наши интересы, мы вместе с оппозиционными лидерами пришли и попросили его остановить эту акцию, обсудили, чтобы он тоже влился в нашу общественную кампанию. Хотим, чтобы общество вместе с нами поняло, насколько важно сохранение нашего суверенитета во всех сферах жизни.

– В Абхазии кто-то за ратификацию, кто-то против. И те, кто за, они опасаются, что, если соглашение не будет ратифицировано, это как-то повлияет на российско-абхазские отношения. Как вы считаете?

Мы как раз за союзнические, за братские отношения с Россией, но существует и наше законодательство, наши национальные интересы

– Я считаю, что нельзя спекулировать такими жизненно-важными, концептуальными для Абхазии темами, как российско-абхазские отношения. Вообще, это соглашение было составлено непрофессионально, не учитывало наше внутреннее законодательство. Мы как раз за союзнические, за братские отношения с Россией, но существует и наше законодательство, наши национальные интересы. Наше общество и вся патриотическая часть населения за укрепление российско-абхазских отношений. И все то, что поможет абхазскому обществу и российскому в такое сложное время, мы только за решение таких вопросов. Такие договоры, касающиеся землепользования, надо выносить на суд общественности, надо все эти вопросы обсуждать и приходить к взаимоприемлемым вариантам. Должен быть урок для нашей власти, как надо выстраивать отношения с обществом, строго соблюдать наше законодательство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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