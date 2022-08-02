В субботу в одной из клиник города Мцхета скончался 70-летний житель Ленингорского района Тенгиз Мартиашвили. Он продолжил скорбный список людей пожилого возраста, которым югоосетинские власти отказали в срочной госпитализации в грузинские клиники. Шестеро суток родные Мартиашвили добивались разрешения на вывоз больного, а когда оно было получено, оказалось, что слишком поздно. Ужесточение мер в отношении экстренных больных со стороны новой власти стало неприятным сюрпризом для местных жителей.

В Ленингорском районе снова запрещают вывоз больных в клиники Грузии. Неформальный запрет начал действовать с приходом нового главы района Иллариона Гагиева. 25 июля его представили коллективу Ленингорской районной администрации. Говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили:

«С 19 июля у нас новое руководство в районе. Я не слышала, что они приняли такое решение и поручение дали в райбольницу, но с их приездом прекратилась даже госпитализация тяжелобольных в Тбилиси. После их назначения у нас было три случая, когда родственники тяжелобольных умоляли выпустить на лечение, но им отказали. Один случай закончился трагедией – человек умер.

– Вы знаете, кто он, что с ним случилось?

– Тенгиз Мартиашвили, семьдесят лет. Житель Мартиани – селения отдаленного, там даже медпункта нет. Мужчина был крепкий, вместе с дочерью Меги вел хозяйство – разводил крупный рогатый скот. Когда отцу стало плохо, дочь несколько раз вызывала скорую помощь, потом привезла его в районную больницу, чтобы получить направление на госпитализацию в Тбилиси. Но старика не выпустили, ему диагностировали пищевое отравление, и последующие два дня он пролежал в Ленингорской больнице. Потом его перевели в Цхинвал, там пролежал четыре дня, Меги просила отпустить в Тбилиси. Наконец дали добро на выезд через Красный Крест. Перевезли больного в клинику города Мцхета, менее чем за сутки старик скончался. Видимо, было уже поздно. После этого поднялся шум. Теперь все участники этой истории – врачи, ленингорские чиновники – сваливают вину друг на друга и заявляют о своей невиновности».

Сегодня в интервью грузинскому телеканалу «Пирвели» врачи мцхетской клиники сообщили, что по результатам анализов Тенгиз Мартиашвили умер от сепсиса, вызванного конго-крымской геморрагической лихорадкой. Заболевание лечится, и они смогли бы спасти несчастного, но драгоценное время было упущено. По словам врачей, на момент поступления в клинику Мартиашвили был уже в безнадежном состоянии.

Упущенное драгоценное время – это шесть суток, в течение которых больному отказывали в госпитализации в Грузию. Если бы выпустили сразу, никаких обвинений в адрес югоосетинских властей не было бы.

В интервью телеканалу «Пирвели» дочь умершего Меги рассказала, что и мать семь лет назад она потеряла при схожих обстоятельствах.

Дочь старика шесть суток просила, требовала, говорят, даже бросалась в драку, чтобы отца выпустили на лечение. Она обратилась за помощью к депутату парламента от Ленингорского района Зазе Дрияеву. Уже после трагедии с депутатом общалась и Тамара Меаракишвили. Со слов депутата, он обращался к и.о. министра здравоохранения Алле Чочиевой, руководителю районного отделения «Ныхас» Резо Девидзе, и вместе они просили врачей районной больницы, но те отказались выдать разрешение на госпитализацию в Тбилиси. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Мне непонятно, почему они не подняли шум, после того как им отказали и.о. министра здравоохранения и врачи районной больницы? Почему они напрямую не обратились к президенту или премьер-министру?! А где в это время был глава района?! Все эти дни я слышу, что здесь творится, а глава живет какой-то своей жизнью, отказывает в приеме местным жителям. Хотя я слышу, он активно знакомится с кулинарией района. Каждый день, что он здесь бывает, только и слышно, где его угощали, с кем пировал. А теперь еще оказалось, что у нашего главы совсем нет опыта работы! У него биография пустая. Почему они отправили к нам такого человека, который без понятия, что такое управление? Он не знает, как работают отделы администрации, не знает район, чем он живет, какие у него проблемы. Судя по тому, что мне рассказывают жители района, здешний избирательный штаб Гаглоева повторяет один в один то, чем занимались члены районной «Единой Осетии» после выборов 2017 года. Они просто повторяют своих предшественников: «Что здесь такое? Теперь мы хозяева!» Как будто нарочно цитируют».

В районе обсуждают две версии о причинах запрета госпитализации в Грузию. По первой, новое руководство просто не знало, как это устроить. Новый глава района поспешил освободить кресло первого заместителя, даже не поинтересовавшись у увольняемого Сослана Габараева, чем он занимался на этом посту. А между тем в перечень обязанностей Габараева как раз и входило улаживать подобные ситуации с администрацией президента, с российскими пограничниками, грузинскими медиками…

Ну даже если новое начальство районе не знало, как это делается, наверное, взрослые дяди могли бы в течение одного или двух дней разузнать, как оформляется выезд больного. Дело-то нехитрое.

Версия номер два – «прагматичная», от бывших госслужащих. Она про перенаправление потока просителей. В последнее время вопросы с выездом на лечение или на отдых под видом лечения решали врачи. Главное было заполучить их медицинское заключение и направление на лечение в Грузию. Соответственно, им же несли благодарность. Авторы версии утверждают, что выезд запретили всем сразу, без исключений, чтобы продемонстрировать населению – теперь вопросы решают чиновники, а не врачи.

Примечательно, что версия о запрете со стороны Алана Гаглоева не рассматривается. Местное общественное мнение полагает, что он вообще не в курсе происходящего. Возможно, ему просто некому сообщить, говорят, к президенту теперь не попасть.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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