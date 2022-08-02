Обзор грузинской прессы

Арендодатели в Грузии столкнулись с серьезными проблемами из-за наплыва мигрантов, пишет информационное интернет-агентство BusinessPressNews. Зачастую они отказываются покидать съемные квартиры, а из-за отмены в Грузии выселения с помощью полиции решить проблему достаточно сложно, заявил в интервью изданию член совета Национальной ассоциации недвижимости Грузии Отар Качкачишвили:

«Был большой приток переселенцев из соседних стран – России, Украины, Белоруссии, в связи с войной. Даже после установления их личности возникает проблема с обращением в суд. Потому накопилось много вопросов по этой теме. Судебная система перегружена, очень много подобных дел накопилось, потому, можно сказать, их рассмотрение может занять 2-3 года. Это неэффективно, и в таком случае нарушаются права владельцев квартир».

Пост, посвященный этой проблеме в Facebook, опубликовал юрист Михаил Рамишвили.

«Т.н. турист может перестать платить за аренду через два месяца, силой вы их не выселите из квартиры, и вам придется месяцы, а может, годы ждать решения суда. Потому, прежде чем пускать в свою квартиру т.н. туристов, потребуйте с них 2000 долларов за два месяца… иначе просто будете наблюдать, как будут овладевать вашим имуществом. Подобные случаи есть, и их количество растет», – заявляет Рамишвили.

Парапланеризм в Грузии как спорт и вид развлечения находится под угрозой. После трагедии в высокогорном курорте Гудаури министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил о том, что все полеты в стране временно приостановлены. Власти планируют начать работы по ужесточению правил полетов на параплане, однако пока не известно, о чем конкретно идет речь. Тем временем о проблемах, связанных с этим видом развлечения, говорят сами пилоты, и проблемы эти заключаются вовсе не в их навыках, сказал в интервью телекомпании «Рустави 2» парапланерист Лаша Джапава:

«Согласно закону, выдавать сертификат (разрешение на полеты на параплане) могут ООО, микропредприниматели. Полет – не проблема, тут речь должна идти о локациях для полета, об определенных стандартах взлетных площадок и площадок для приземления. В общем, необходимо решить, где и как мы будем летать».

О временном запрете заговорили и в оппозиции, к примеру, депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили считает, что это не выход:

«Запрет не может быть правильным решением, когда основное направление страны – это развитие туризма. Сегодня власти должны сотрудничать с этим сектором, идентифицировать проблемы, которые приводят к тяжелым или фатальным исходам, и только тогда изменить или ужесточить правила».

Когда власти приступят к работе над ними, пока неизвестно, а до того туристический сектор будет нести серьезные финансовые потери, говорят респонденты телекомпании.

* * *

Известного грузинского певца Мамуку Онашвили похоронят в новом пантеоне на тбилисской горе Махата. Сейчас его тело покоится в Сионском соборе, где до 3 августа будет проходить гражданская панихида, похороны состоятся 4 августа, пишет информационное интернет-агентство interpressnews. О произошедшем ДТП, в котором погиб певец, изданию рассказала его племянницей Теона Устиашвили:

«Мамука был в ресторане в Натахтари со своими друзьями. Когда все они сели в машину, в них на автомобиле «Шкода» врезался 22-летний парень, к сожалению, он погиб на месте. А машина, в которой сидел Мамука с друзьями, перевернулась».

Певец скончался через несколько часов в одной из больниц от множественных травм, рассказала информационному интернет-агентству primetime бывшая жена Онашвили – Ирина Чихладзе:

«Его гибель для меня стала шоком, я до сих пор не могу поверить, что Мамуки больше нет в живых. Я молилась за него всю ночь, мне сказали, что он выживет и встанет на ноги, я очень на это надеялась, думала, что все будет хорошо… Он был очень хороший человек, всеми очень любимый, добрый и с прекрасным чувством юмора. Сложно поверить в то, что с ним произошла такая трагедия».

ДТП с участием 55-летнего Мамуки Онашвили произошло возле поселка Натахтари 31 июля.

Подписывайтесь на нас в соцсетях