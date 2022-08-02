Очередной скандал в стенах Грузинской православной церкви, но с международным оттенком. Письмо с соболезнованиями от имени Московского патриарха Кирилла в связи с кончиной одного из членов Священного синода ГПЦ многие в Тбилиси расценили как подчеркнутый отказ Русской православной церкви признавать Абхазию как каноническую территорию Грузинской церкви.

Соболезнования как часть гибридной войны – именно так многие в Грузии восприняли письмо Патриарха Московского и всея Руси главе Грузинской православной церкви в связи с гибелью в автомобильной аварии епископа Самтависского и Каспского Дамиана. В своем обращении к предстоятелю ГПЦ патриарх Кирилл исключил из титула Илии Второго его церковную власть над территорией Абхазии. В письме, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата, в частности, говорится:

«Его Святейшеству и Блаженству, Святейшему и Блаженнейшему Илии II, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому, Католикосу-Патриарху всея Грузии. Ваше Святейшество и Блаженство, возлюбленный Собрат и Сослужитель у престола Божия! Примите мои соболезнования в связи с трагической кончиной Преосвященного епископа Самтависского и Каспского Дамиана. Спаситель Иисус Христос, Воскресение и Жизнь (Ин. 11:25), да упокоит душу новопреставленного архипастыря в Своих вечных обителях, простив ему всякое прегрешение вольное и невольное. С братской любовью о Господе, Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси».

В Грузии обратили внимание на то, что, обращаясь к Илие Второму, Кирилл не упомянул именно ту часть титула, которая касается митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского. Многие усмотрели в этом политическую составляющую. Так, политолог Бату Кутелия видит в этом часть гибридной войны, которую Москва ведет против соседей и, в частности, против Грузии. По мнению эксперта, Русская православная церковь играет в этой войне значительную роль, что можно видеть как в оправдании патриархом Кириллом войны в Украине, так и в намеренном исключении из титула предстоятеля ГПЦ упоминания Абхазии:

«Россия уже довольно долгое время ведет против свободного мира гибридную войну. И в этой войне в качестве оружия используется все. Для того чтобы дискредитировать демократические и либеральные ценности, используются любые возможности. И Русская православная церковь является частью этой гибридной войны. Она является инструментом российских спецслужб и политиков. Ее целью является поставить под сомнение государственность Грузии, Украины; переписать историю под интерпретации, которые не раз уже озвучивал Владимир Путин. И письмо патриарха Кирилла является частью этого процесса».

По словам Кутелия, продолжающийся скандал вокруг передачи территорий в Пицунде России и письмо главы РПЦ созвучны. Равно как и молчание правительства Грузии по обоим этим вопросам:

«Во-первых, этот вопрос является не только религиозным. Это еще и политический вопрос. Русская православная церковь является оружием в гибридной войне. К сожалению, сегодня в Грузии у власти находится правительство, которое служит больше российским интересам, чем интересам национальным. Они выступают либо с откровенно пророссийских позиций, либо обходят вниманием такие вопросы, как это было с вопросом Пицунды, вопросом оккупации, аннексии наших территорий. Это наносит ущерб не только безопасности нашей страны сегодня, но и будущему Грузии и ее перспективам».

Что касается Тбилисского патриархата, то в ГПЦ официально не комментируют ситуацию. При этом члены Священного синода считают, что этот вопрос церковь должна решить самостоятельно. По словам митрополита Мтианети и Пшав-Хевсурети Микаэля, главное, что в церковной среде на международной арене никто не ставит под сомнение ни полный титул грузинского патриарха, ни то, что Абхазия является канонической территорией ГПЦ:

«Если кто-то что-то там сказал, мы причем? У нас же есть этот титул, и на этом все. Как мы можем давать ответ на чьи-то взгляды? Если я ошибусь в чем-то или вы, – нам же самим придется это исправлять. Я считают, что все наладится. Придет время».

При этом митрополит Ванский и Багдатский Антон отмечает, что решение по поводу ответа на подобное нарушение церковной этики со стороны российского патриарха должно быть принято соответствующими инстанциями в Тбилисской патриархии:

«Этот вопрос не я должен поднимать, а соответствующий отдел в патриархии. У нас есть определенная иерархия. У каждого свои полномочия. Что касается моей личной позиции, я знаю, где ее зафиксировать».

При этом часть грузинских церковных иерархов считают подобное обращение со стороны патриарха Кирилла оскорбительным. Так, митрополит Потийский и Хобский Григол указывает, что это уже не в первый раз, когда предстоятель РПЦ нарушает негласные правила общения внутри церкви:

«В подобной ситуации нужно понимать в целом, что происходит и как на это реагировать. Но это явление является тяжелым, и это не первый случай».

Теологи также отмечают, что игнорирование полного титула Илии Второго в обращениях предстоятеля РПЦ происходит не в первый раз. Подобное было в 2013-м и 2018-м годах, когда Кирилл поздравлял Илию Второго с 80-ти и 85-летием. Но тогда патриарх Московский использовал формулировку «Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии», что может быть приемлемым, так как упоминается вся Грузия, без указания епархий. В этот же раз, отмечает теолог Лаша Деисадзе, в титуле упомянут архиепископ Мцхетский и Тбилисский, а вторая часть титула – митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский отсутствует, что, по мнению Деисадзе, является прямой провокацией:

«До этого тоже были поздравительные и другого рода письма от лица Русской православной церкви. Но там подчеркивалось, что Москва воспринимает нашего патриарха как «всея Грузии». Конечно, и тогда у нас был справедливый протест против того, что в письмах не упоминался титул митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского. Но нынешнее письмо отличается тем, что, помимо Католикоса-Патриарха всея Грузии, Кирилл Гундяев указал в титуле главы нашей церкви архиепископа Мцхета и Тбилиси и подчеркнуто, специально убрал из титула митрополита Пицундского и Цхум-Абхазского».

Официальный Тбилиси ситуацию не комментирует. В «Грузинской мечте» дали понять, что вопрос общения между предстоятелями двух церквей является прерогативой патриархии и не относится к компетенции светских властей. Любые же попытки придать этому вопросу политический характер в правящей партии считают провокацией, льющей воду на мельницу врагов Грузии.

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