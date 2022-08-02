1 августа на помощь археологической экспедиции, ведущей нынешним летом раскопки на территории древней Сухумской крепости, где сохранились фрагменты римской, византийской, турецкой каменных стен, бросили… абхазскую армию. В том смысле, что после обращения министра культуры Абхазии Даура Кове к министру обороны Владимиру Ануа с просьбой оказать содействие в проведении раскопок на территорию крепости были направлены военнослужащие-артиллеристы, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища. И так совпало, что вчера же экспедиция обнаружила вторую в ходе нынешних раскопок пушку XIX века. Когда сегодня «Эхо Кавказа» связалось с руководителем экспедиции деканом исторического факультета Абхазского госуниверситета Аликом Габелия, тот сообщил, что только что был найден древний светильник – скорее всего, византийской эпохи. Но обо всем по порядку. Да, историко-архитектурный заповедник «Сухумская крепость» – это удивительный памятник истории, в котором сосредоточены различные культурные пласты, начиная от VI века до нашей эры (когда здесь возникло древнегреческое поселение) и до XX века. А еще представьте себе: заповедник этот находится в самом центре абхазской столицы, рядом с набережной Махаджиров, по которой как в советские времена, начиная с пятидесятых годов, так и сейчас уже лет двадцать течет, особенно вечерами и особенно в летний туристический сезон, бесконечная река гуляющих сухумцев и гостей города. Многие из них, разумеется, и не догадываются о ведущихся сейчас в крепости археологических раскопках и находках.

Изучение этого памятника учеными идет, конечно, давно, с дореволюционных еще времен, но нельзя пока сказать, чтобы интенсивно. И в 80-е годы прошлого века, и сейчас – это археологическая практика студентов истфака АГУ. Причем изучению истории минувших веков не раз мешала вторгавшаяся в него новейшая история: достаточно вспомнить хотя бы взрыв в 1938 году надгробия похороненного на территории крепости владетельного князя Абхазии Келешбея Шервашидзе-Чачба, 275-летие рождения которого отмечают нынче в республике; грузино-абхазская война и ее последствия, прервавшие раскопки на много лет… Этим летом участники экспедиции поставили перед собой амбициозную цель – найти в ходе раскопок останки одного из самых выдающихся абхазов за всю историю страны Келешбея Чачба. Но пока нашли около сотни мелкокалиберных ядер к пушкам российской армии, гарнизон которой стоял здесь в девятнадцатом веке, и две крупнокалиберные пушки той же армии середины того же века. Причем первая из них выкопана из грунта только наполовину. Возможно, недостаток физической силы при раскопках и побудил призвать на помощь молодых крепких военных.

Раскопки нынче идут около месяца. Сперва это была двухнедельная студенческая практика, потом к экспедиции присоединились молодые абхазские археологи, волонтеры. Найдены также фрагменты керамики, черепицы, турецкие курительные трубки…

Первым моим собеседником сегодня стал начальник департамента историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан. На вопрос, почему ни разу раньше у археологов здесь не было таких крупных находок, как пушки, он высказал мнение:

«Большая ведь территория Сухумской крепости, относительно большая. И вот именно в этом месте никто не копал – там, где сейчас пушки выходят одна за другой. Там рядом был когда-то пороховой склад – по карте старой какой-то».

Он подтвердил, что археологическое изучение крепости началось еще в Российской империи, но добавил: «До революции эта крепость все-таки использовалась, понимаете? Это один из таких памятников, который использовался практически до советского времени. Там и тюрьма была, и так далее, и тому подобное. Но вот в советское время уже начали изучать активно. – А вот эти пушки в какой части территории найдены? – В центральной части. Предположительно, где находится – по схемам, фотографиям, картам восстанавливают это место – могила Келешбея самого. Где надгробие было… – Кстати, насчет этой могилы мне такое в голову пришло. Надгробие взорвали в 1938-м. И тут просматривается бериевский почерк. Ведь примерно в то же время было выкопано из могилы и увезено в неизвестном направлении тело Нестора Лакоба. Так, может, и праха Келешбея тоже давно нет в месте захоронения? – Ну, вы знаете, такое тоже, к сожалению, может быть. Да, эта могила была разрушена, и не факт, что эти кости там будут. – Но если кости все же будут, это не проблема сейчас их идентифицировать современными методами? – Есть проблема в этом тоже. Но какие-то параметры, наверное, все же будут. Чтобы точно выяснить, нужны близкие родственники, как вы знаете, по ДНК и так далее. Но тут опять же нужны специалисты, я не могу на себя много брать, говоря об этом».

В разговоре с Аликом Габелия я начал с вопроса о судьбе первой найденной пушки – откопана ли она уже полностью? Собеседник сказал: «Нет, мы пока ее не вытаскивали. Пока расчищаем. – Но это нашли где-то в центре этой территории крепости? – Да, где-то в центре. – Помню, в середине восьмидесятых годов я напечатал в «Комсомольской правде» заметку, что в Сухумской крепости нашли турецкие золотые монеты. Не помню сколько… Тоже тогда студенты АГУ копали. Вы тогда тоже участвовали? – Нет. Тогда работали Михаил Николаевич Гунба и Мира Константиновна Хотелашвили. Нашли клад турецких золотых монет. – А сам Келешбей жил где, в какой части этой территории? – Жил здесь. Он построил дом, но деревянный. Вот где-то в восточной части дом его стоял».

На предположение, что останков владетельного князя здесь может уже и не быть, Алик Николаевич ответил: «Вполне возможно. Но следы могилы мы обязаны найти, даже если не будет костяка. Могила же здесь была. В самом начале двадцатого века на народные средства было построено надмогильное сооружение, довольно монументальное, а мы даже не знаем точно, где это было. – Мне говорили, что вы в последние годы при раскопках здесь находили фрагменты этого сооружения. – Да, кирпичные, с гипсом… Сил не хватает. Тут нужно проводить крупномасштабные систематические исследования. – Сейчас в вашей экспедиции сколько человек? – Десять солдат и четыре археолога. Но многие приходят, помогают как волонтеры. Отметьте еще, пожалуйста, что глава администрации города поддержал, оказал экспедиции финансовую помощь. Да, и еще. Нашли мы светильник. Шикарнейший светильник. – Это тоже девятнадцатого века? – Нет, какого девятнадцатого? Римско-византийское время. – Что вы говорите! – Да, да, сегодня нашли. Светильники применялись в церквях. Значит, здесь есть храм где-то».