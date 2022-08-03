Как в Тбилиси отреагировали на пост Медведева о "несуществующей" Грузии
Представители официального Тбилиси на публикацию на странице Дмитрия Медведева не отреагировали. Не комментируют в Грузии и сообщения пресс-службы Медведева о том, что его страница была взломана. А представители грузинской оппозиции не исключают: публикация могла появиться не случайно
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