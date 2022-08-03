Сносить или реставрировать? Объект исторического наследия или заурядное техническое сооружение? В Цхинвале нет единого мнения о том, что делать со старым городским мостом. На этом фоне не спешит с принятием решения и правительство республики.

Возможна ли реставрация старого моста или сооружение изношено настолько, что остается лишь снос?

Эти вопросы сегодня обсуждали на специальном выездном совещании. Председатель правительства Константин Джуссоев провел его на берегу Лиахвы, непосредственно у объекта исторического наследия, с участием министра строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуарда Дзагоева, руководителя аппарата правительства Алана Джуссоева, начальника отдела исторического и культурного наследия Министерства культуры Ларисы Багаевой, специалиста в области проектирования мостов, инженера-конструктора из Северной Осетии Ноха Гулуева. Приняли участие в совещании и приглашенные представители общественности, сообщает пресс-служба правительства.

Это правильный состав участников, считает депутат парламента от «Народной партии» Амиран Дьяконов:

«Старый мост внесен в реестр памятников культурно-исторического наследия. Законодательство предусматривает особый порядок сохранения, реставрации и реконструкции объектов, внесенных в этот реестр. Сносить мост нельзя, закон о культурно-исторических памятниках запрещает это делать, его можно только реставрировать. Но для этого Минкультуры должно заключить договор со специализированным предприятием, имеющим лицензию на проведение подобного рода работ».

Согласно экспертному заключению Минстроя, износ моста составляет свыше 70%, и реставрационные мероприятия не решают проблему безопасности. В документе, имеющемся у Минкульта, вывод противоположный – о том, что мост небезнадежен.

По мнению североосетинского специалиста, надводная конструкция моста, обновленная в 50-е годы с помощью бетонных смесей, стоит на подмытых рекой старых кирпичных подпорках, чего, согласно техническим нормам, допускать категорически нельзя.

Нет единого мнения и среди горожан. Одни считают, что истерическая ценность сооружения явно преувеличена. Нет в нем никаких признаков аутентичности, как не было бы их, например, в крупнопанельном корпусе, простой он хоть триста лет. Доводилось слышать и компромиссные предложения, мол, давайте основу построим новую, а на нее поставим те же старые перила, раз уж они так милы сердцу горожан. Хватает и непреклонных: мосту 130 лет, он – визитная карточка города, на нем фотографировались знаковые для Южной Осетии личности. Не таких уж великих размеров мост, чтобы его нельзя было отреставрировать.

Вполне понятно, власти не хотят принимать решение на фоне этого разнобоя, не заручившись согласием хотя бы части спикеров общественного мнения. Видимо, поэтому Константин Джуссоев предложил провести в ближайшее время круглый стол, на котором примут участие все заинтересованные стороны. Кроме того, председатель правительства сделал сегодня еще одно многообещающее заявление:

«Необходимо приводить в порядок центр Цхинвала, делать его привлекательным как для горожан, так и туристов, гостей нашей столицы. По задумке береговая линия Лиахвы вместе с исторической частью Цхинвала должна быть отстроена в едином стиле, повторяющем оригинальный, и стать комплексной зоной отдыха. При этом важно соблюсти баланс между справедливым желанием сохранить культурное наследие в первозданном виде и безопасностью объектов».

Константин Джуссоев также отметил, что, будучи коренным цхинвальцем, он лично заинтересован в сохранении уголков старины.

Наверное, здесь уместно вспомнить, как в 2009 году представители городской интеллигенции возмущались строительством корпусов и коттеджей в разрушенных войной исторических кварталах Цхинвала. Как они тогда говорили: если нет возможности реставрировать, просто не трогайте, оставьте как есть. Стройте корпуса в других местах. Когда-нибудь появится возможность все восстановить.

Среди тех, кто тогда был против застройки, – общественник Тимур Цхурбати. По его словам, от исторического Цхинвала мало что осталось: старый мост, несколько храмов и полуразрушенных домов. Их важно спасти, считает Цхурбати:

«Так устроена память. Человеку важно трогать камни, смотреть на них и осознавать, что они помнят руки наших дедушек и бабушек, их шаги, разговоры. Нас помнят, когда мы были моложе… Если снести старый мост и построить на его месте новый, пусть даже один в один, он такого ощущения не даст, как не дает его новая гостинца «Ирыстон». Хотя новое здание и красивее старого, но оно не вызывает прежнего ощущения родства, связи с этим местом.

– Тогда имеет ли смысл восстанавливать разрушенный старый город? Не станет ли он бездушной и к тому же не слишком достоверной подделкой?

– Не совсем так. Восстановление может стать проектом, который объединит цхинвальцев. Как это было во время восстановления Дрездена, когда тысячи горожан своими руками разбирали завалы и помогали восстановить разрушенные здания. И мы могли бы так – квартал за кварталом, по семейным фотографиям, по старым рисункам. Было бы замечательно, если бы в возрождении города приняли участие наши соотечественники в Израиле, уроженцы Цхинвала. Они еще в 2008 году предлагали свою помощь в реконструкции старого города. Вот если так, тогда восстановленные стены наполнятся новым смыслом, новым звучанием. Они станут нашей возрожденной из пепла памятью, подобно тому, как возродилась наша Южная Осетия».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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