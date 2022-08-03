Председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия сделал заявление в связи с постом, опубликованным в социальной сети от имени заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Мы знаем, что было сделано заявление о том, что страницу Медведева взломали хакеры. Я не знаю, была ли она взломана или он написал пьяный, или что-то еще, возможно, кто-то действительно взломал и написал, но дело в том, что то, что написано компактно и более резко в этом заявлении, все это Путин, Медведев и их пропаганда говорили на разных этапах, - заявил Бокерия.

По его словам, в этом нет ничего нового. «Реально это дух, в соответствии с которым действует режим Путина, из-за которого это представляет угрозу свободе и существованию государственности нашей страны, а также других соседей и стран свободного мира. В этом нет ничего нового. Перед агрессией в Украине было тоже самое. Их пропаганда годами гнет эту линию, что нас не существует. Недавно министр обороны Шойгу сказал, что Советский Союз восстановится», - сказал Гига Бокерия.

Откликнулся на пост Дмитрия Медведева и председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

«Никто ничего не взламывал, это персональная позиция Медведева и не только его, это в целом отношение России в связи с Грузией. Россия не признает ни Грузию, ни другие страны как государства. Если мы это хорошо не осмыслим, какую все это несет опасность, мы не сможем двигаться вперед. Поэтому у меня вопрос к «Грузинской мечте»: что они думают о российской власти, не возникло ли у них вопросов к российской власти?», - заявил Вашадзе.

Он напомнил, что Медведев не только бывший президент, он очень высокое должностное лицо в Российской Федерации, которое сделало заявление, которым «хочет сфальсифицировать историю и унизить грузинский народ. Как отвечает на это унижение "триада" или "квартет" (Субари-Кавелашвили-Хундадзе-Мачарашвили) и остальные - два разных подразделения пророссийской "Грузинской мечты"?! Я хочу задать вопрос персонально Кобахидзе% господин Ираклий, у вас не возникло позиции, вопроса или мнения в связи с российской властью?!», - заявил Вашадзе.

Заявление Медведева было предупреждением для Грузии, - заявил депутат от «Национального движения» Леван Бежашвили, откликаясь пост в социальной сети от имени Дмитрия Медведева. По его словам, это заявление было распространено намеренно.

«Веб-сайт главы Совета безопасности не взламывают просто. Это было намеренно сделанное заявление и предупреждение для Грузии, Казахстана и всего прогрессивного мира об их реальных планах, и эти планы не новы. Главное здесь, насколько страна готова справиться с такими угрозами. Вместо того, чтобы страна активно сотрудничала с западным миром и получала соответствующие гарантии, мы видим, что «Грузинская мечта», наоборот, усилила антизападную кампанию, что еще больше увеличивает эти угрозы», - сказал Бежашвили.

Реагируют на пост Медведева не только в Грузии, но и в Украине. Лидер фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в связи с этим, что попытка Грузии сблизиться с Россией приведет к еще большим территориальным потерям.

«Пророссийские власти в Тбилиси до сих пор этого не понимают. Политика российского олигарха Бидзины Иванишвили, который продолжает делать бизнес в обход санкций, и грузинской власти, которая подыгрывает агрессору, приведет лишь к тому, что Грузия будет следующей. И в Москве этого уже даже не скрывают. Поэтому деолигархизация должна стать целью номер один для грузинского народа. Это единственная возможность пойти в Европу, а не оказаться в лапах российского агрессора», - пишет Арахамия в своем Telegram-канале.

В материале использованы комментарии, полученные агентством "ИнтерпрессНьюс" и Общественным вещателем Грузии.