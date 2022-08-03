В Абхазии началась акция «Сохраним сбереженное», которая проходит в рамках общественной кампании по защите суверенитета республики. Акция направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности к теме отчуждения абхазскими властями госдачи в Пицунде Российской Федерации и другие вопросы.

Вчера писатель Дмитрий Габелия на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором анонсировал общественную акцию под названием «Сохраним сбереженное». Ее участники размещают в социальных сетях баннер с контурным изображением Абхазии и сердца – в том месте, где находится Пицунда.

Дмитрий Габелия не раз выражал свое отношение к передаче госдачи в Пицунде России в эфире Абхазского телевидения и на других площадках. Теперь он и его единомышленники решили донести до общества свою позицию именно в такой форме.

В интервью «Эху Кавказа» Габелия сообщил, что идея акции принадлежит экс-кандидату в депутаты Григорию Лацужба. Она проходит в рамках общественной кампании по защите суверенитета Абхазии, которую анонсировал недавно общественный деятель Леуан Микаа.

«Задача этой акции – еще раз привлечь общественное внимание к отчуждаемой властями Абхазии территории части Пицундо-Мюссерского заповедника и другим вопросам, стоящим на повестке. Это и вопрос форелевого хозяйства в селе Отхара, это и гора Мамзышха. Мы полагаем, что эти вопросы тоже встанут вслед за пицундской госдачей. Например, мы знаем, что упразднен РУП «Форелевое хозяйство»», – пояснил Дмитрий Габелия.

Пользователи социальных сетей сразу откликнулись на данную акцию и стали размещать баннер на своих аватарках и в сторис. Габелия говорит, что к ним поступает много звонков из районов и городов Абхазии, люди выражают готовность принять участие в акции.

Гражданка Абхазии Асида Кортуа написала вчера на своей странице в Facebook:

«Друзья, запускаем флэшмоб по защите национальных интересов. Пусть это фото стоит на аватарках ваших страниц в соцсетях. Вместе мы сила!»

В интервью «Эху Кавказа» Асида Кортуа объяснила, почему она поддержала данную акцию. По ее словам, за землю Абхазии проливалась кровь, все, что сегодня есть, досталось очень дорогой ценой, поэтому она не может оставаться в стороне. Кортуа подчеркнула, что выступает против передачи госдачи в Пицунде России на тех условиях, которые прописаны в соглашении между правительствами Абхазии и России. Также она против продажи земли, против продажи недвижимости иностранцам. По ее словам, акция может повлиять на развитие событий в этих направлениях:

«Подобные акции, именно проводимые таким образом, они могут повлиять, потому что информация, которую, может быть, получает российская сторона именно по этому вопросу, тоже может быть неполной, может быть где-то предвзятой, может быть где-то несправедливой. Они могут считать, что мы очень рады даже поделиться суверенитетом, поделиться своими землями, территориями. Они наши стратегические партнеры, они наши соседи, к которым мы относимся очень тепло, хорошо, но именно в этой позиции, что мы можем с удовольствием делиться суверенитетом, они могут ошибаться. Территория, которая добыта такой ценой, земля, которая нам досталась очень дорого, она должна оставаться у нас и должна защищаться именно нашими законами».

Акция проводится не только в социальных сетях. Баннер предлагают наклеивать, например, на автомобили.

«Мы сейчас выбираем локации, где эти наклейки желающие могут забрать. Я хотел бы отметить, что это все совершенно бесплатно, эту продукцию можно получить бесплатно, это общественная акция», – уточнил Дмитрий Габелия.

По его словам, пока изготовлена одна тысяча наклеек для автомобилистов. Но планируется больше, так как спрос растет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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