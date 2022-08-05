КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщает о реализации комплекса мероприятий "по пресечению деятельности иностранных спецслужб в ущерб безопасности Республики".

По информации спецслужбы, жительница Цхинвали поддерживала устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб, по заданиям которых осуществляла сбор и передачу информации в отношении обстановки, складывающейся на территории республики.

"Склонение иностранной спецслужбой гражданки Южной Осетии к сотрудничеству осуществлено во время ее пребывания на территории Грузии. Переданные грузинской стороне материалы не составляют государственную тайну и не нанесли ущерба безопасности Республики", - говорится в сообщении КГБ, опубликованном в социальной сети Facebook.

3 августа ведомство объявило ей официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Согласно законодательству Республики Южная Осетия госизмена и шпионаж считаются особо тяжкими преступлениями, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

"Однако гражданин, своевременно сообщивший в компетентные органы о его контактах с представителями иностранных спецслужб, если его действия не нанесли ущерба безопасности страны, освобождается от уголовной ответственности, а КГБ принимает меры по его защите", - говорится в сообщении.