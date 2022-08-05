Новое обострение в Нагорном Карабахе: что происходит?

Азербайджан обвиняет Армению в обстрелах окрестностей Лачина, Армения заявляет, что именно Азербайджан нарушил режим прекращения огня, пытался перейти линию соприкосновения и применил стрелковое оружие и беспилотники. Один армянский военнослужащий погиб, 19 ранены. Почему начался новый конфликт?