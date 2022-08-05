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Новое обострение в Нагорном Карабахе: что происходит?

Новое обострение в Нагорном Карабахе: что происходит?
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Новое обострение в Нагорном Карабахе: что происходит?

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Азербайджан обвиняет Армению в обстрелах окрестностей Лачина, Армения заявляет, что именно Азербайджан нарушил режим прекращения огня, пытался перейти линию соприкосновения и применил стрелковое оружие и беспилотники. Один армянский военнослужащий погиб, 19 ранены. Почему начался новый конфликт?

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