Новое обострение в Нагорном Карабахе: что происходит?
Азербайджан обвиняет Армению в обстрелах окрестностей Лачина, Армения заявляет, что именно Азербайджан нарушил режим прекращения огня, пытался перейти линию соприкосновения и применил стрелковое оружие и беспилотники. Один армянский военнослужащий погиб, 19 ранены. Почему начался новый конфликт?
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