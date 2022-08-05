Мне непонятно, почему такое внимание уделяется персоне Народного защитника, почему омбудсмена пытаются дискредитировать посредством нападок, - заявила журналистам Народный защитник Грузии Нино Ломджария, комментируя заявления в ее адрес со стороны членов правящей команды.

Ломджария напомнила, что Народный защитник – это независимый институт и «ни один из политиков не может оценивать и указывать, когда ей что и как говорить».

«Разумеется, если они думают, что у Народного защитника нет рейтинга, – это лишь усиливает и повышает рейтинг Народного защитника», – отмечает Ломджария.

Она также прокомментировала заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобазидзе о том, что она собирается идти в политику. По словам Ломджария, ей непонятна озабоченность Кобахидзе этим вопросом.

«Что касается моих планов, то последующие четыре месяца у меня будет очень насыщенный рабочий график. Я честно выполню свои обязанности. Что касается того, чем я займусь по истечении срока полномочий, то объявление об этом я сделаю сама. Не знаю, что означает их волнение и нервозность по этому вопросу. Как видно из-за чего-то они нервничают», - отметила Ломджария.

Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, говоря о Народном защитнике Грузии Нино Ломджария, заявил, что она напрямую вовлечена в политические процессы и у нее нет рейтинга.