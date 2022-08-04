Грузинские СМИ назвали имена нескольких возможных кандидатов на пост Народного защитника Грузии. Нино Ломджария покинет эту должность до конца года. В оппозиции тем временем опасаются, что правящая партия сделает все, чтобы назначить на ее место более лояльного человека.

Последний независимый государственный институт, который власти пока не смогли прибрать к рукам, – так в оппозиции отзываются об аппарате Народного защитника и задаются вопросом – надолго ли? Полномочия действующего омбудсмена Нино Ломджария истекают в декабре текущего года, и задача оппонентов правящей партии – сохранить независимость этого института, говорит депутат от «Национального движения» Леван Хабеишвили:

«Власти попытаются назначить на этот пост «карманного» Народного защитника, представителя Бидзины Иванишвили и Ираклия Гарибашвили, а не защитника народа. Но у оппозиции есть возможность не дать «Грузинской мечте» набрать 90 голосов в парламенте. Если кто-то примет участие в назначении кандидата властей, пусть не называет себя оппозиционером. В общем, парламентский механизм есть, и оппозиция должна его эффективно использовать. Мы должны сделать все, чтобы олигарх не присвоил себе еще один институт».

В правящей партии утверждают, что подобного просто не может произойти и что это простая арифметика, ведь у большинства в парламенте всего 80 мандатов, говорит председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Решение по этой теме мы должны принять вместе с оппозицией. Для принятия соответствующего решения необходимо набрать 90 голосов в парламенте, соответственно, мы не сможем принять единоличного решения. Нам потребуются консультации с оппозицией, и только после этого будем говорить о кандидатах».

Представители как власти, так и оппозиции пока не называют ни одного имени. Зато некоторые СМИ утверждают, что в правящей партии уже обсуждается несколько вероятных кандидатов. Согласно информации телекомпании «Рустави 2» (источник не называется), среди них – советник премьер-министра по вопросам защиты прав человека Нико Татулашвили, бывший член парламента от правящей партии, а ныне независимый депутат Тамар Чугошвили, а также ранее покинувший ряды «Грузинской мечты» Заза Хуцишвили. Последний в разговоре с журналистами телекомпании заявил:

«Я не люблю заранее говорить на такие темы. Я не имею ни малейшего представления, откуда у вас эта информация. Я никогда и не думал об этой позиции, что мне говорить заранее?»

Тамар Чугошвили в разговоре со СМИ также отрицает, что вела с кем-то переговоры по этому поводу, а Нико Татулашвили на связь с журналистами не выходит. В «Грузинской мечте» заверяют журналистов, что пока не проводили подобных консультаций, депутат от большинства Анри Оханашвили заявил:

«Команда «Грузинской мечты» уже официально заявила, что мы предложим политическим партиям приступить к соответствующей процедуре до первого сентября, чтобы процесс отбора кандидатов проходил максимально сбалансированно и справедливо. Мы остановимся на человеке, по которому договоримся, на данном этапе обсуждений какого-либо кандидата в «Грузинской мечте» не было».

Между тем в неправительственном секторе говорят о том, что найти достойную замену Нино Ломджария будет не так просто. Пост Народного защитника она заняла в декабре 2017 года и с того момента внесла немалый вклад в усиление защиты прав человека. Именно Народный защитник выявила множественные масштабные системные проблемы во время мониторинга дела о групповом убийстве 16-летнего Давида Саралидзе, а также дела о нарушении прав детей в Ниноцминдском пансионате, говорит представитель Центра по правам человека Алеко Цкитишвили. Однако главная заслуга Нино Ломджария не в этом.

«Главный критерий, по которому стоит оценивать работу Народного защитника, – это его независимость от правящей силы. Несмотря на то, что власть в Грузии всегда пытается сделать так, чтобы омбудсмен находился под ее влиянием, в последние годы сформировалась практика, благодаря которой доверие к этому институту в народе значительно возросло, на что указывают многие опросы. Это заслуга последних омбудсменов и, в том числе, Нино Ломджария. Она полностью независима, потому так часто и слышим необоснованные обвинения со стороны представителей правящей партии, которые считают, что омбудсмен должен быть придатком исполнительной власти», – говорит правозащитник.

Итак, седьмой по счету омбудсмен Грузии будет назначен до конца года. Сама Нино Ломджария заявляет, что до того времени сосредоточится на способствовании выполнения 12 пунктов рекомендаций Евросоюза. Кстати, один из этих пунктов гласит: в процессе выдвижения кандидатуры Народного защитника предпочтение должно отдаваться независимому лицу, и процесс этот должен быть прозрачным, поскольку необходимо поддерживать эффективную институциональную независимость аппарата.

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