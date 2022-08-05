Руководство тбилисского бара Dedaena потребует от МВД расследовать факт кибератаки на их интернет-ресурсы. Из-за введения в баре своеобразного визового режима для граждан РФ на протяжении нескольких дней их сайты и страницы в соцсетях заполнялись комментариями с угрозами, а рейтинг на сервисе Google был искусственно занижен недовольными пользователями, утверждают они.

4,7 звезды из пяти возможных – таким был рейтинг тбилисского бара Dedaena на сервисе Google. Однако всего несколько часов назад оценка заведения упала ниже трех баллов из-за негативных отзывов недовольных правилами, выдвинутыми руководством бара. С чего все началось, рассказывает грузинской службе Радио Свобода основатель бара Dedaena Дата Лапаури:

«В марте у нас появилось много гостей, которые приехали сюда впервые и не понимали, куда и зачем они пришли. Они требовали от нас перейти на их правила, чтобы мы говорили на русском языке, начинали оскорблять сотрудников, если те не могли говорить по-русски. Несмотря на то, что мы считаем, что диалог – единственный правильный путь, у наших сотрудников нет времени на то, чтобы объяснять людям то, чего они не поняли на протяжении всей жизни, и проводить с ними уроки истории, культуры и человечности. Мы решили позаботиться о нашей команде и остальных гостях и избавиться от тех людей, которые оскорбляют нас и наших гостей. Потому и решили ввести «визовую систему».

Все, кто желает посетить бар, должны заполнить анкету, в ней около 15 пунктов, таких как: я никогда не голосовал за Путина; я осуждаю российскую агрессию в Украине; 20% территорий Грузии оккупированы РФ. После этого в соцсетях началась активная кампания против бара, недовольные решением руководства оставляли следующие комментарии: бар проводит политику шовинизма – не впускают, если у вас российский паспорт; если вы не хотите испортить себе настроение и столкнуться с расовой дискриминацией, то лучше обходить это место стороной. И эта дезинформационная кампания была лишь началом, говорит Дата Лапаури:

«Как видно, мы попали на радар российских радикалов и агрессивно настроенных против Грузии группировок. Началась кибератака на нас, каждую секунду выкладывается по одному комментарию в наши ресурсы в соцсетях, но в основном в Google reviews. Там и оскорбления, и угрозы как в наш адрес, так и в адрес всей Грузии, обещают нам напомнить август 2008 года, обещают облить кислотой наших сотрудников, спалить бар».

Как сообщают некоторые интернет-ресурсы и грузинские СМИ, атака на бар началась с соответствующего призыва телеграм-канала «Мужское государство» и, в частности, его основателя Влада Позднякова, по их утверждениям, сотрудничающего с экстремистскими организациями. Впрочем, после того, как руководство заведения рассказало общественности о возникшей проблеме посредством соцсетей, Google удалил все негативные комментарии, а в поддержку бара выступили тысячи пользователей и часть оппозиции. К примеру, представитель «Гирчи – больше свободы» Бадри Григалашвили заявил:

«Наши власти ничего не делают против российской оккупации, мы рассчитываем лишь на то, что люди проявят гражданскую ответственность и не будут обслуживать пропутинских русских».

Заговорили о сложившейся ситуации и в неправительственном секторе, часть правозащитников утверждает, что позиция руководства бара не противоречит законодательству Грузии или государственным интересам страны. Напротив, говорит глава НПО «Сапари» Байя Патарая:

«Грузия всегда должна делать это – спрашивать у граждан России, согласны ли они с тем, что их государство оккупировало 20% территорий Грузии».

В правящей партии же говорят о растущих в грузинском обществе ксенофобских настроениях, на сегодняшней пресс-конференции председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил:

«Если что-то и является угрозой для нашей страны, так это ксенофобская и шовинистская кампания... Если у кого-то вызывают отвращение граждане России, – это ксенофобия и это постыдный факт».

«Ответ на оскорбления не может быть ксенофобией», – поясняет глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили, а правозащитники говорят, что правила, установленные руководством бара Dedaena, были именно законным ответом на подобные действия. Более того, Грузия – многонациональная страна, в которой долгие годы не ведутся разговоры о ксенофобии, говорит юрист.

Сообщений о подобного рода дискриминации в последнее время не поступало, говорит и Народный защитник Нино Ломджария:

«Естественно, ксенофобия абсолютно неприемлема. На такие случаи Народный защитник всегда реагирует и будет в дальнейшем осуждать такие факты… Однако скоро 8 августа, и это странно, когда в правящей партии удивляются по поводу того, что в стране, в которой более 300 000 беженцев и тысячи человек погибли в конфликтах с Россией за последнее десятилетие, у местных негативный настрой в отношении властей РФ и тех ее граждан, которые воевали против этой страны… Это естественно, если нет проявления любви, но, конечно, это не должно перерасти в незаконные действия, и Народный защитник сделает все для этого. Если мы заметим подобную опасность, обязательно отреагируем».

Тем временем представители бара Dedaena уверены, что искусственное занижение рейтинга заведения и угрозы в отношении сотрудников – это незаконные действия, на которые должны отреагировать правоохранительные органы. В ближайшее время они планируют обратиться с соответствующей жалобой в МВД. Кроме того, пообщаются с представителями других популярных заведений в Грузии о возможности введения схожих «виз» в их барах, кафе и ресторанах.

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