К вчерашним требованиям оппозиции в отношении граждан России сегодня добавились новые. Партия «Лело» на специальном брифинге предложила не только ввести визовый режим, но и ограничить продажу недвижимости и земли россиянам, поставив под жесткий контроль их коммерческую деятельность.

На брифинге «Лело» прозвучало несколько инициатив. В партии потребовали от МВД обнародовать официальную статистику – сколько российских граждан пересекло границу, сколько из них подали документы на получение вида на жительство, сколько зарегистрировали бизнес и т.д.

«Ситуация в стране намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Необходимо срочно принять конкретные меры, чтобы государство начало контролировать поток посетителей в Грузию, в особенности из страны-оккупанта. «Лело» выступает с инициативой ввести следующие ограничения для граждан Российской Федерации и тех стран, которые участвуют в военной агрессии против Украины. Первое - ввести временный визовый режим. Второе – максимально ограничить и контролировать покупку земли и другой недвижимости в Грузии, а также вопрос права проживания. И третье – поставить под жесткий контроль регистрацию бизнеса», – заявила на брифинге одна из лидеров партии Саломе Самадашвили.

Члены партии Анны Долидзе «Для народа» и вовсе считают вопрос назревшим слишком давно. Участники сегодняшней акции-перфоманса перед зданием парламента потребовали ввести мораторий на покупку недвижимости для граждан России. Законодательное предложение по этой теме внесено партией в парламент еще в апреле, хотя до сих пор оно не обсуждалось. По словам депутата сакребуло Нини Цуладзе, с 10 января по 18 июля 2022 года зарегистрировано право собственности 3 389 граждан РФ на 3 040 объектов недвижимости.

«Фактически это экономическая экспансия со стороны России. Парламент Грузии до сих пор не нашел времени, чтобы отреагировать на внесенную нами законодательную инициативу», – заявила депутат.

В «Грузинской мечте» расценили такой подход как банальную ксенофобию. По словам председателя партии Ираклия Кобахидзе, власти примут жесткие меры против оппонентов в этом вопросе.

«Это целенаправленная, абсолютно постыдная ксенофобская кампания, которая не вписывается ни в какие нормы и стандарты. Если кто-то хочет быть европейцем, он не может доказать это ксенофобией. Хочу напомнить, что предыдущие власти ввели безвизовый режим для граждан России после августовской войны, и сегодня те же люди призывают нас ввести ограничения. Это ксенофобия», – повторил Кобахидзе.

Необходимо отметить, что сегодняшние заявления партии власти по этому вопросу содержали самую разную аргументацию. К примеру, лидер парламентской фракции Мамука Мдинарадзе посчитал, что антироссийская кампания понадобилась оппозиции для срыва успешного туристического сезона. По мнению же депутата Георгия Цагареишвили, широко открытые двери Грузии позволили вырвать из лап авторитарного режима десятки тысяч беженцев из России. А по словам председателя комитета по правовым вопросам Анри Оханашвили, введение визового режима будет равносильно объявлению войны России.

В части оппозиции считают, что визовый вопрос требует более вдумчивого подхода. Говорит лидер республиканцев Хатуна Самнидзе:

«Я не думаю, что решение заключается только в визовом режиме. Прежде всего, необходимо поднять вопрос с постоянным проживанием. Ненормально, когда пересекающие границу россияне имеют право находиться без каких-либо разрешительных документов в течение одного года. Думаю, эти сроки следует пересмотреть. Необходимо вести учет тех, кто переезжает сюда на жительство и приобретает собственность для коммерческого использования. Наши разговоры – не проявление ксенофобии. У общества накопились вопросы, которые часто переходят в агрессию, и на это необходимо отвечать. В этом и состоит обязанность власти».

По мнению вице-президента «Новой экономической школы – Грузия» Гии Джандиери, отмена прошлой властью визового режима со страной-оккупантом было ошибкой. Однако отношение «Грузинской мечты» к такому чувствительному вопросу не менее ошибочно:

«Для всесторонней экономической оценки опасности бесконтрольной миграции граждан России необходима исчерпывающая статистика, которой нет. Но чисто с моральной точки зрения Россия официально является оккупантом исконных грузинских земель, и говорить, что регистрация тысяч бизнесов из этой страны – благо для нас с экономической точки зрения, считаю неправильным. По моей логике никаких дополнительных поблажек для граждан этой страны не должно быть, к ним должны применяться те же ограничения, которые ввела против нас Россия».

Тем временем в сети появилась петиция с требованием введения визового режима для граждан России и Белоруссии, согласно которому граждане этих стран не смогут находиться на территории Грузии более трех месяцев в течение года, что обеспечивает возможность посещения ими Грузии только в туристических целях. За несколько часов ее подписали около 15 тысяч человек.

Подписывайтесь на нас в соцсетях