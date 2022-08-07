Евросоюз подтвердил свою поддержку Грузии в 14-ю годовщину августовской войны

«Евросоюз осуждает признание Россией регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии и продолжающееся присутствие ее вооруженных сил на этих территориях», - говорится в заявлении представительства ЕС в связи с 14-й годовщиной августовской войны.

«Прошло 14 лет после августовской войны 2008 года между Россией и Грузией. Европейский Союз строго и единодушно осуждает безосновательную и неоправданную агрессивную войну России против Украины, а также признание Россией грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и продолжающееся присутствие ее вооруженных сил на этих территориях. Это является нарушением как международного права, так и обязательств, взятых на себя Россией по соглашению от 12 августа 2008 года», - говорится в заявлении, передает агентство «Новости-Грузия».

В заявлении отмечается продолжающаяся «бордеризация», нарушения прав человека, незаконные задержания и ограничения на свободу передвижения в зоне разделения сторон.

«Подтверждаем твердую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ страны», - говорится в заявлении.

Представительство ЕС отмечает, что Евросоюз прилагает усилия для разрешения конфликта через участие в качестве сопредседателя в международных дискуссиях в Женеве, работу спецпредставителя по кризису на Южном Кавказе и в Грузии, а также усилия Миссии наблюдателей.