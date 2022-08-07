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Евросоюз подтвердил свою поддержку Грузии в 14-ю годовщину августовской войны
«Евросоюз осуждает признание Россией регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии и продолжающееся присутствие ее вооруженных сил на этих территориях», - говорится в заявлении представительства ЕС в связи с 14-й годовщиной августовской войны.
«Прошло 14 лет после августовской войны 2008 года между Россией и Грузией. Европейский Союз строго и единодушно осуждает безосновательную и неоправданную агрессивную войну России против Украины, а также признание Россией грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии и продолжающееся присутствие ее вооруженных сил на этих территориях. Это является нарушением как международного права, так и обязательств, взятых на себя Россией по соглашению от 12 августа 2008 года», - говорится в заявлении, передает агентство «Новости-Грузия».
В заявлении отмечается продолжающаяся «бордеризация», нарушения прав человека, незаконные задержания и ограничения на свободу передвижения в зоне разделения сторон.
«Подтверждаем твердую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ страны», - говорится в заявлении.
Представительство ЕС отмечает, что Евросоюз прилагает усилия для разрешения конфликта через участие в качестве сопредседателя в международных дискуссиях в Женеве, работу спецпредставителя по кризису на Южном Кавказе и в Грузии, а также усилия Миссии наблюдателей.
Другие новости дня
В Украину впервые с начала войны прибыло судно под загрузку
В субботу в украинский порт впервые с начала полномасштабного российского вторжения прибыло судно под загрузку – сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса. Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Мы уже можем констатировать факт, что благодаря усилиям президента Украины, ВСУ, Министерства инфраструктуры и наших партнеров – ООН и Турции – «зерновой коридор» заработал в двух направлениях – на выход и на вход в порты Украины», – отметил Кубраков.
По его словам, Украина рассчитывает через две недели принимать по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Ежемесячно из портов Большой Одессы планируется отправлять по 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.
Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов.
- Из-за войны в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
В секторе Газа ликвидирован командир «Исламского джихада» Халед Мансур
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа Халеда Мансура - одного из военных командиров группировки «Исламский джихад». Мансур считался вторым по значимости командующим в группировке. Он отвечал за деятельность группировки в южной части сектора Газа. Убитый в пятницу Тайсир аль-Джабари отвечал за север. Вместе с Мансуром погибли его заместитель Зияд Мадалаль и бригадный командир Хаттаб Амасси.
В ночь с субботы на воскресенье израильская армия продолжила операцию «Рассвет», нацеленную на ликвидацию боевиков «Исламского джихада». По сообщению израильского командования, удалось поразить около 140 военных целей, включая подземные туннели, из которых производились атаки террористов.
С территории сектора Газа с момента начала операции «Рассвет» в пятницу по Израилю было выпущено 580 ракет. 120 из них упали в самом секторе Газа, около 200 были перехвачены израильской системой противоракетной обороны «Железный купол». В больницы были доставлены 28 израильтян с легкими повреждениями.
По сообщению министерства здравоохранения сектора Газа, с начала операции «Рассвет» там погибли 32 жителя, включая шестерых детей. Часть из них погибла в результате взрывов ракет, выпущенных по Израилю, но не долетевших до цели.
В понедельник Совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание, посвященное эскалации конфликта вокруг сектора Газа.
Президент блокирует кандидатуру Каландаришвили – кто возглавит ЦИК Грузии?
Президенту Грузии Саломе Зурабишвили пришлось объясняться из-за своего решения по кандидатурам на должность председателя Центризбиркома страны. Накануне Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК Грузии. Георгия Каландаришвили, который руководит комиссией в настоящее время, в их числе не оказалось, несмотря на то, что он подал заявку, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сегодня пресс-служба Зурабишвили распространила заявление, в котором говорилось, что как члены большинства, так и оппозиция оценили действия президента неверно, а их «комментарии и безосновательные выводы» послужили лишь «еще большему углублению поляризации». Они подчеркнули, что при принятии решения оценка «профессионализма, опыта и деятельности» Каландаришвили имели второстепенное значение.
«Непредставление парламенту кандидатуры и.о. председателя ЦИК Георгия Каландаришвили категорически исключает неадекватную оценку президентом профессионализма, опыта и деятельности господина Георгия Каландаришвили.
«Непредоставление обусловлено тем, что его кандидатура уже дважды не получила поддержки 2/3 членов парламента, что необходимо для избрания на пятилетний срок», - сказано в заявлении.
Как отмечается, решение президента «направлено на привлечение к процессу новых профессионалов, демократическому и институциональному укреплению ЦИК». Здесь же отмечается, что совершенствование избирательного законодательства предусмотрено в рекомендациях, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в члены ЕС.
Ранее сам Каландаришвили заявил, что решение президента было для него неожиданным и мотивы Зурабишвили ему неясны.
Глава ЦИК Грузии избирается 2/3 полного состава парламента (100 голосов) сроком на пять лет. Если такой поддержки у кандидатов нет, простое большинство (76 депутатов) утверждает «технического» председателя комиссии – со сроком полномочий на полгода.
Дважды Каландаришвили удавалось возглавить ЦИК только при поддержке депутатов правящей партии «Грузинская мечта». Под его руководством ЦИК успел провести местные выборы осенью 2021 года. Тогда оппозиция заявила о «тотальных фальсификациях» результатов. Срок полномочий Каландаришвили истекает в конце августа 2022 года.
Президент Грузии в качестве кандидатов на должность главы ЦИК представила парламенту кандидатуры руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе и автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.
Убит замглавы оккупационной администрации Новой Каховки
Заместитель главы оккупационной администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура умер в результате покушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы оккупационной администрации Херсонской области Екатерину Губареву.
По словам источников РИА «Новости», в Гура несколько раз выстрелили возле дома, где он проживал. После этого его госпитализирован в тяжелом состоянии.
Накануне появились сообщения, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с подозрением на отравление. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифософского.
Адвокаты рассказали, почему врач-венеролог открыл стрельбу в кабинете директора тбилисской больницы
80-летний дерматолог-венеролог Теймураз Бежанидзе открыл стрельбу в кабинете своего начальника, когда узнал о своем увольнении, заявляют адвокаты.
5 августа Бежанидзе задержали по обвинению в попытке убийства директора Тбилисского кожно-венерологического диспансера, 50-летнего Георгия Галдава, пишет агентство «Новости-Грузия». По словам адвокатов, Бежанидзе признает факт стрельбы, подчеркивая при этом, что не намеревался убивать Галдава.
Согласно их версии, врач, у которого при себе было огнестрельное оружие, зашел в кабинет директора больницы, требуя объяснить, почему его увольняют, но в ответ получил только «очень оскорбительные слова».
«После этого он достал оружие и выстрелил в правую сторону, чтобы припугнуть его. Этот выстрел был произведен с расстояния примерно пяти метров. Не знаю, что произошло в это время. Вероятно, пострадавший отодвинулся в сторону», - сказал адвокат Каха Шония. Из его слов также стало известно, что в отношениях коллег уже долгое время существовала напряженность.
Галдава был ранен в область плеча и живота. Его перевели в хирургическое отделение кожно-венерологического диспансера и прооперировали. По словам медиков, состояние пациента тяжелое, но стабильное.
Следствие продолжается по факту попытки умышленного убийства. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
В Тбилиси упавшая в реку женщина скончалась в «скорой»
В Тбилиси скончалась женщина средних лет, упавшая в реку Кура (Мтквари), сообщает агентство «Новости-Грузия».
Случай произошел сегодня, 6 августа. Десятки человек были свидетелями того, как быстрое течение уносит человека.
Сотрудники Службы по управлению ЧС смогли достать гражданку из воды. В службе скорой помощи сообщили журналистам, что, когда им передали женщину, она была уже мертва.
По предварительной информации, возраст женщины – старше 50 лет.
Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам
Болгария продолжает выдавать туристические визы россиянам, но сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на посольство Болгарии в Москве.
«Консульство при посольстве работает, и выдача туристических виз гражданам России не прекратилась. В данный момент по техническим причинам мы работаем в необычном режиме, сроки оказания услуг дольше, чем обычно, но мы работаем», – сообщили в посольстве.
По словам собеседника агентства, выдачу виз для владельцев недвижимости из России также не приостанавливали.
5 августа ассоциация туроператоров России сообщила, что Болгария останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Утверждалось, что причиной этого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов.
Ранее МИД России объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. В заявлении ведомства говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении сотрудников российских загранучреждений.
28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь «фактически парализована».
Тайвань обвинил Китай в отрабатывании атак на остров
Власти Тайваня заявили, что китайские военные во время учений репетировали атаку на остров. Об этом сообщает Reuters.
По данным Министерства обороны Тайваня, 6 августа 20 китайских военных самолетов и 14 кораблей проводили операцию вокруг острова. Несколько самолетов пересекли медианную линию Тайваньского пролива, которая считается линией разграничения между Тайванем и Китаем. Военные Тайваня в ответ подняли в воздух реактивные самолеты.
4 августа Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета. Ожидается, что учения закончатся в воскресенье.
- Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.
- Ранее Китай ввел торговые ограничения и санкции против самого Тайваня. Был приостановлен импорт с острова цитрусовых растений, а также двух видов рыб. Дисциплинарные меры также были введены в отношении «Тайваньского фонда за демократию» и «Фонда международного сотрудничества и развития». По мнению властей КНР, они под видом «демократии» занимаются сепаратистской деятельностью.
Грузинская оппозиция назвала антигосударственными заявления о ксенофобии в отношении россиян
В оппозиции назвали «антигосударственными» заявления председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о ксенофобии в отношении приезжих россиян.
В правящей команде накануне обвинили оппонентов в развязывании «позорной ксенофобно-шовинистической кампании» против граждан РФ, сообщает агентство «Новости-Грузия». Утверждается, что она призвана «спровоцировать агрессию» против россиян, а затем «привести к эскалации и инцидентам». Конечная цель – втягивание Грузии в войну против России, считают в «Грузинской мечте». Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» - главный адресат обвинений. Среди других «авторов ксенофобской кампании» названы некоторые авторитетные неправительственные организации.
Один из лидеров ЕНД Бачо Долидзе указал, что российская пропаганда активно тиражирует заявления Ираклия Кобахидзе. «Поздравляю г-на Кобахидзе. С сегодняшнего дня он официально стал главной опорой российской пропагандистской машины в стране», - сказал Долидзе. Здесь же он выразил уверенность в том, что поведение властей, которое позитивно оценили в Москве, вызовет протест граждан Грузии.
В парламентской оппозиционной партии «Лело» также указали, что «Грузинская мечта» повторяет главные тезисы российской пропаганды. Один из лидеров «Лело» Григол Гегелия считает, что Кобахидзе дал руководству России прямой повод для возможного вторжения в Грузию, утверждая, что русских преследуют здесь по национальному признаку.
В партии власти свое видение происходящего. «Эта кампания, запущенная оппозицией и оппозиционно настроенными деятелями, к сожалению, очень хорошо использовалась российскими СМИ, а Ираклий Кобахидзе своими заявлениями пытался этому помешать», - заявил сегодня председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария накануне сообщила, что они не получали информации о фактах ксенофобии в отношении граждан России.
- О начале «ксенофобской кампании» в «Грузинской мечте» заявили вскоре после того, как «Лело» призвала ввести визовый режим с РФ. Часть оппозиции считает, что такие меры необходимы для эффективного контроля приезжих из России – государства, оккупировавшего два грузинских региона. В «Грузинской мечте» считают, что ситуация находится под контролем и не представляет рисков для суверенитета и безопасности страны, поскольку сейчас граждан РФ приезжает в три раза меньше, чем в 2019 году. По информации партии власти, с марта по июль в Грузию приехали и остались менее 110 тысяч россиян.
- Согласно данным «Грузстата», за март-июнь 2022 года число въехавших в Грузию российских граждан увеличилось по сравнению с прошлым годом на 355% - до 299 094 человек. Только в июне в Грузию въехали более 135 тысяч граждан России, на 340% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Какая часть приезжали как туристы, и сколько из них остались, департамент статистики не уточняет.
Кубилюс и Юкнявичене выступили с совместным заявлением по случаю 14-й годовщины августовской войны
Европарламентарии Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене выступили с совместным заявлением по случаю 14-й годовщины августовской войны, сообщает Общественный вещатель Грузии.
«14 лет назад, 7 августа 2008 года, российские военные вторглись в Грузию, грубо нарушив международное право. В результате 20 процентов территории Грузии остаются под российской оккупацией. Это был первый случай неспровоцированной военной агрессии путинской России против суверенного соседнего государства. К сожалению, демократическое сообщество мира не дало четкой и адекватной реакции на такое агрессивное поведение Кремля. Исходя из этого, путинская Россия продолжила свою агрессивную политику и в 2014 году вторглась в Украину, незаконно аннексировала Крым, а спустя восемь лет начала полномасштабную агрессивную войну против Украины и Запада.
Мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы твердо поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Мы должны усвоить уроки прошлого. Демократическое сообщество должно обеспечить всю необходимую поддержку и стимулы для вступления Грузии в Европейский союз, преодоления внутренних политических разногласий и достижения деолигархизации и деполяризации.
Россия оккупировала 20% территории Грузии, но главная цель Кремля – оккупировать всю геополитическую волю Грузии, чтобы Грузия больше не стремилась к интеграции в Евроатлантический союз. Мы с обеспокоенностью наблюдаем за действиями и заявлениями нынешнего правительства Грузии и лидеров «Грузинской мечты», которые видятся сознательным решением, наносящим ущерб способности Грузии получить статус кандидата в ближайшем будущем.
Единственный способ защитить Грузию от новых гибридных и иных атак Кремля - сделать все, чтобы Грузия в ближайшее время выполнила 12 условий, прописанных Советом Европейского союза и Еврокомиссией, начиная с деполяризации и заканчивая деолигархизацией. Влияние олигархов на молодые демократии хорошо известное явление в Центральной и Восточной Европе. Когда грузинские власти в своих различных заявлениях пытаются убедить, что Бидзина Иванишвили не является подобным олигархом, это лишь дает дополнительные доказательства того, что Бидзина Иванишвили является исключительно влиятельным олигархом, поскольку в его защиту выступают премьер-министр Грузии, другие высокопоставленные грузинские чиновники и лидеры «Грузинской мечты».
Европарламент ждет от лидеров правящей партии «Грузинская мечта» конкретных шагов и действий по выполнению утвержденных Советом Евросоюза условий, а не только детских заявлений, в которых во всем обвиняют действующего посла США или бывшего представителя Евросоюза.
Мы призываем все политические силы и гражданское общество Грузии объединить свои усилия для быстрого выполнения 12 условий. Мы твердо верим, что Грузия может вновь стать лидером процесса интеграции в ЕС, если для достижения цели будет вестись совместная работа. Мы верим в Грузию и ее народ!», - говорится в заявлении.
Израиль возобновил обстрелы сектора Газа, заявив об упреждающих ударах
Израиль утром 6 августа возобновил атаки по сектору Газа, заявив, что это был упреждающий удар по боевикам террористической группировки «Исламский джихад», которая готовилась запустить свои ракеты. Об этом сообщает Reuters.
Военные Израиля попали в три жилых дома, один из которых был полностью разрушен. Министерство здравоохранения Палестины заявило о 12 убитых и не менее 84 раненых.
В свою очередь Палестина нанесла ответные удары – выпущено не менее 160 ракет. О жертвах со стороны Израиля не сообщается. Ракеты перехватывает израильская система ПВО «Железный купол».
Представители ООН, а также власти Египта и Катара призывают остановить атаки. Однако, пишет Reuters, дальнейшая эскалация конфликта будет зависеть от того, решит ли исламская группировка ХАМАС, контролирующая Газу, присоединиться к боевым действиям.
Вечером 5 августа армия Израиля, в ходе операции «Восход», ликвидировала Тайсир аль-Джабари – командующего северным подразделением «Исламского джихада». Группировка подтвердила гибель командира. Аль-Джабари координировал связь «Исламского джихада» с группировкой ХАМАС. Также аль-Джабари был причастен к многочисленным террористическим атакам и ракетным обстрелам территории Израиля.
Израильская операция против террористической группировки «Исламский джихад» положила конец относительному спокойствию вдоль границы. Последнее крупное столкновение было в мае 2021 года, когда за 11 дней ожесточенных боев между Израилем и Палестиной погибли не менее 260 человек.
«Энергоатом» сообщил об отключении одного из блоков Запорожской АЭС
Украинский «Энергоатом» сообщил об отключении одного из трех работающих энергоблоков Запорожской АЭС.
«В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков», - написала компания утром 6 августа.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал происходящее на станции «ядерным терроризмом от России».
Накануне Запорожская АЭС подверглась обстрелам. Утверждается, что один из ударов пришелся на высоковольтную линию связи. Позднее компания сообщила, что пострадала электрическая подстанция «Луч» – шесть из семи микрорайонов остались без света. Во время второго обстрела, как утверждает «Энергоатом», удары пришлись на площадку АЭС возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. По данным компании, есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Россия обвиняет в атаке украинских военных. Институт изучения войны заявил, что точно установить, кто вел обстрел, пока невозможно.
Источники The Insider на Запорожской атомной электростанции передали изданию видео, датированное 2 августа, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз. По данным этого источника, машинный зал был заминирован. По другой информации, заминирована была территориями вокруг станции.
- 3 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил опасения по поводу состояния Запорожской АЭС, которая находится на занятой российскими войсками территории Украины. По словам Гросси, на станции массово нарушаются протоколы безопасности.
Директор украинского офиса Amnesty International заявила о своём уходе
Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что уходит из организации после почти семи лет работы. Такое решение она приняла после публикации правозащитниками доклада о нарушении законов войны украинскими военными.
По словам Покальчук, она и руководство организации «разошлись ценностно». Украинский филиал организации ранее заявил, что не принимал участия в подготовке доклада.
«Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера. Дело не в английском, а в том, что если ты не живешь в стране, в которую ворвались оккупанты и рвут ее на куски, тебе, наверное, не понять, что же тут такого - осудить армию защитников «, - написала Оксана Покальчук в «Фейсбуке».
В докладе AI, опубликованном 4 августа, говорится, что украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
Президент Украины Владимир Зеленский называл публикацию «аморальной выборкой», с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.
Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика «не ослабит беспристрастность» Amnesty International и «не изменит фактов».
«Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, которые проводились в соответствии с теми же строгими стандартами и процедурами должной осмотрительности, что и вся работа Amnesty International», – прокомментировала Калламар.
По данным журналистки Татьяны Козыревой, после публикации доклада Amnesty International лишилась аккредитации ВСУ.
Доклад активно освещали российские СМИ, хотя о других отчётах Amnesty International, касающихся войны в Украине, они не сообщали. Работу правозащитников также комментировал и МИД России, в том числе Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия неоднократно заявляла, что ВСУ используют гражданское население в качестве «живого щита».
Арестован врач, стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера Георгия Галдава
Арестован врач, стрелявший в директора кожно-венерологического диспансера Георгия Галдава. Информацию об этом Общественному вещателю Грузии подтвердили в МВД.
Георгий Галдава был прооперирован.
Георгий Николишвили, заведующий хирургическим отделением Тбилисской центральной больницы, сообщил, что после операции пациента перевели в реанимацию.
Как сообщает пресс-служба МВД, расследование возбуждено по обвинению в покушении на убийство.
Граждан Грузии в Израиле предупредили об ограничениях после обстрелов со стороны сектора Газа
Посольство Грузии в Израиле предупредило граждан об установлении ограничений на фоне обострения ситуации в секторе Газа.
В субботу, 6 августа, до 20:00 будут действовать следующие ограничения:
- Для проживающих в радиусе 80 км от сектора Газа:
- Разрешены мероприятия и собрания не более 10 человек на открытом пространстве и не более 50 человек в закрытых помещениях.
- Образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, детских садах и летних лагерях приостановлен.
Находиться на рабочих местах разрешается только в тех учреждениях, где есть убежища.
Те же меры безопасности применяются к жителям центрального и западного Негева. Отличаются только ограничения на собрания – в закрытом помещении допускаются 100 человек, пишет агентство «Новости-Грузия».
Кроме того, изменено расписание взлетов и посадок в международном аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Посольство также напоминает, что власти Израиля открыли все общественные бомбоубежища на юге страны – в Ашдоде, Шдероте, Беэр-Шеве, а также в нескольких центральных городах.
«Просим учитывать и соблюдать указанные нормы безопасности», - говорится в сообщении. В случае продления действия ограничений, граждан уведомят дополнительно.
В пятницу сирены воздушной тревоги сработали в центральных и южных районах Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных ударах. Ответственность за ракетные обстрелы взяла на себя террористическая группировка «Исламский джихад», базирующаяся в секторе Газа. В ответ израильские военные начали поражать цели радикалов в рамках операции, которая получила название «Рассвет».
Кабмин Украины одобрил конфискацию 903 российских активов
Кабинет министров Украины утвердил перечень российского имущества и активов, которые будут конфискованы в пользу государства. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня правительство утвердило указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций – это корпоративные права, 824 позиции – имущество», – заявил Шмыгаль.
Он отметил, что все объекты разделены на три категории: имущество, принадлежащее российскому государству; активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России; активы российских банков.
Шмыгаль добавил, что конфискованные активы будут конвертированы в денежные средства, которые будут направлены в оборону и восстановление Украины.
23 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий конфисковать в пользу государства имущество и активы лиц, поддерживающих российское вторжение.
10 марта Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и ее резидентов. Согласно закону, изъятие будет осуществляться без какой-либо компенсации стоимости, «учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и украинского народа».
Гамкрелидзе покидает пост директора Национального центра по контролю заболеваний Грузии
Иммунолог Амиран Гамкрелидзе покидает должность гендиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, сообщил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили в интервью PalitraNews.
По его словам, Гамкрелидзе покинул пост, который занимал почти десять лет, на основании личного заявления. Временно исполнять его обязанности будет замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.
«Это не имеет ничего общего с предпандемическим периодом или текущими событиями во время пандемии. Он достойно служил своей стране и достойно покидает свой пост, уступает арену другим людям», - заявил Азарашвили.
Ожидается, что Гамкрелидзе сделает заявление по поводу своей отставки в понедельник.
Гамкрелидзе 71 год. В 1997-2001 годах он был первым заместителем министра здравоохранения Грузии, а в 2001-2004 годах сам возглавлял ведомство. До того, как в 2013 году Гамкрелидзе возглавил Национальный центр по контролю заболеваний, он преимущественно занимался академической деятельностью.
Сын Гамкрелидзе, Николоз, возглавляет крупнейшую в стране сеть медицинских клиник, аптек и медстрахования.
Югоосетинская сторона отпустила граждан Грузии, задержанных за контрабанду
Двое нарушителей де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 5 августа, были переданы грузинской стороне после суда и вынесения приговора.
«Граждане Грузии Гогичашвили Тамаз Заурович, 1973 г.р., житель н.п. Авлеви Карельского муниципалитета и Мегрелишвили Заза Нодарович, 1971 г.р., житель г. Тбилиси были задержаны 15 декабря 2021 года в окрестностях н.п. Лопан Знаурского района за нарушение режима госграницы Республики и контрабанду табачной продукции», - говорится в сообщении КГБ республики, опубликованном в телеграм-канале.
КГБ уточняет, что 25 июля решением Знаурского районного суда Гогичашвили и Мегрелишвили признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.322 югоосетинского УК «Незаконное пересечение государственной границы» и ст.200.2 «Контрабанда табачных изделий» УК РФ и приговорены к шести годам лишения свободы условно.
В Украине подозревают в госизмене экс-замглавы управления разведки
Служба безопасности Украины подозревает в госизмене бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ. Имя подозреваемого не называется.
По данным следствия, он был завербован в 2014 году и передавал российским спецслужбам секретную информацию о военно-политической ситуации в Украине и действиях военных. Утверждается, что по заданию российской стороны замглавы управления собирал секретную информацию в Минобороны и Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.
Генерал-майора задержали в начале вторжения России в Украину. Во время обыска по месту работы подозреваемый открыл огонь из пистолета Макарова по сотрудникам следственно-оперативной группы. Суд отправил его под стражу без права внесения залога. Помимо статьи о госизмене, ему вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное хранение оружия.
Болгария приостанавливает выдачу виз россиянам
Болгария останавливает на неопределенный срок выдачу россиянам туристических виз и виз для владельцев недвижимости. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России (АТОР).
Причиной такого решения стала высылка из России 14 болгарских дипломатов, о которой было объявлено 5 августа. В заявлении российского МИД говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении сотрудников российских загранучреждений.
28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь «фактически парализована».
Выдачу виз россиянам также приостановила Латвия. Единственным исключением может стать необходимость поездки на похороны близкого родственника. Эстония 28 июля объявила, что прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения. Власти Эстонии также запретили россиянам и белорусам устраиваться на сезонные работы, если у них нет долгосрочной национальной визы. Ранее это можно было сделать с помощью туристической визы от любой из стран Шенгенского соглашения.
Израиль нанес удар по сектору Газа. Есть погибшие и раненые
Армия Израиля нанесла в пятницу удар по району Армаль в Газе. Как сообщает израильское командование, был убит один из командиров террористической группировки «Исламский джихад». Всего в результате обстрела погибло минимум 10 человек, ранено более 40.
По сообщению Минздрава сектора Газа, среди погибших есть мирные жители, в том числе ребенок. Точное число пострадавших и погибших пока неизвестно. «Исламский джихад» в ответ угрожает Израилю обстрелами.
Целью операции «Восход» армии Израиля стал Тайсир Аль-Джабари - командующий северным подразделением «Исламского джихада». Он координировал связь «Исламского джихада» с группировкой ХАМАС, представители которой осуществляют большинство функций власти в секторе Газа. Также Аль-Джабари был причастен к многочисленным террористическим атакам и ракетным обстрелам территории Израиля.
Обострение арабо-израильских противоречий началось с понедельника, когда на территории Западного берега реки Иордан был арестован один из лидеров «Исламского джихада» Бассам Аль-Саади. При его задержании возникла схватка между палестинцами и израильской полицией, погиб арабский подросток. «Исламский джихад» объявил, что не оставит арест своего лидера без ответа. В южных и центральных регионах Израиля был объявлен режим повышенной террористической опасности, закрыты пропускные пункты в сектор Газа, перекрыты некоторые дороги. Армия обороны Израиля сообщала о готовящихся террористических атаках из сектора Газа.
В совместном заявлении премьер-министр Израиля Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц подчеркнули, что Израиль «не позволит террористическим организациям диктовать свою повестку.» Они предупредили, что силы обороны Израиля готовы дать отпор «Исламскому джихаду», чтобы избавить израильтян от угрозы.
Глава «Исламского джихада» Зияд аль-Нахала в пятницу заявил, что его группировка намерена мстить Израилю. «После этой воздушной атаки не будет перемирия - будет бой», - сказал аль-Нахала. Он не исключил бомбежек и столицы Израиля, Тель-Авива. О намерении «противостоять всеми возможными военными силами» заявил и представитель ХАМАС Фавзи Бархум.
Вечером в пятницу в южных регионах Израиля, приближенных к границам сектора Газа, был объявлен режим повышенной готовности. Жителям рекомендовано не собираться больше чем по 10 человек и держаться ближе к бомбоубежищам. Общественные заведения, не оборудованные бомбоубежищами, закрыты. Публичные мероприятия отменены. Министр обороны Израиля объявил призыв на военную службу 25 000 резервистов.
«Энергоатом» сообщил об обстреле в районе Запорожской АЭС
Российские войска нанесли несколько ударов рядом с промышленной площадкой Запорожской атомной электростанции, говорится в телеграм-канале компании «Энергоатом». Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.
Утверждается, что один из ударов пришелся на высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.
«ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через линии, которые работают. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции», – уточнили в «Энергоатоме».
Позднее компания сообщила, что в результате обстрела пострадала электрическая подстанция «Луч» – шесть из семи микрорайонов остались без света. Кроме того, прекратила работу водозаборная станция.
3 августа глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил опасения по поводу состояния Запорожской АЭС, которая находится на занятой российскими войсками территории Украины. По словам Гросси, на станции массово нарушаются протоколы безопасности. Специалистам МАГАТЭ необходимо отправиться в Запорожье, чтобы провести на АЭС необходимый ремонт «для предотвращения ядерной аварии» и гарантировать, что «ядерные материалы в безопасности». Гросси добавил, что для этого его команде нужна защита, и призвал Россию и Украину к «срочному сотрудничеству».
Стрельба в Тбилиси – ранен директор кожно-венерологического диспансера
Директор Тбилисского кожно-венерологического диспансера Георгий Галдава госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Согласно распространившейся информации, в Галдава стрелял его коллега. Инцидент произошел в столичном районе Дигоми, возле медучреждения, и ему предшествовала ссора врачей. Другие детали неизвестны.
В настоящее время пострадавшего оперируют.
Телеканал «Пирвели» передает, что стрелявший скрылся с места преступления. Полицейские проводят мероприятия по его розыску и задержанию. Следствие начато по факту попытки умышленного убийства.
Латвия перестала выдавать визы россиянам
Консульские органы Латвии на неопределенный срок остановили выдачу национальных и шенгенских виз гражданам России. Информация об этом размещена на сайте посольства Латвии в Москве. Там указано, что посольство больше не принимает заявления на визы от россиян "в связи с международной ситуацией".
Единственным исключением может стать необходимость поездки на похороны в Латвии близкого родственника.
Ранее, 1 августа, Латвия приостановила действие соглашения с Россией об упрощённом пересечении границы гражданами РФ, живущими в приграничных районах. В Риге объяснили это тем, что Россия закрыла консульство Латвии в Пскове - оно было единственным дипломатическим представительством, которое выдавало россиянам разрешения на пересечение границы. Соглашение действовало с 2010 года.
Соседняя Эстония 28 июля объявила, что прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения.
- Большинство стран Евросоюза сейчас выдаёт россиянам туристические визы, однако поток туристов существенно сократился. Между странами ЕС и Россией нет прямого авиасообщения – оно прекратилось в первые дни после начала войны в Украине.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые коснулись не только руководства страны и российского бизнеса, но и простых граждан.
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