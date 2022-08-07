МИД Грузии в годовщину августовской войны заявил о расширении Россией зоны оккупации

МИД Грузии в 14-ю годовщину августовской войны призвал Россию «прекратить незаконные действия, выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года и вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии».

«В 14-ю годовщину оккупации Россия по-прежнему не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза, и расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах», - говорится в заявлении МИД Грузии.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что своими действиями Россия «наносит удар по безопасности, правам человека, и пытается изолировать людей, проживающих на оккупированных территориях, от остальной части Грузии и международного сообщества».

МИД Грузии призывает Москву изменить незаконное решение о признании оккупированных территорий, пишет агентство «Новости-Грузия».

Ведомство подчеркивает, что в течение 14 лет российские силы продолжают возведение заграждений на линии оккупации, в регионе незаконно арестовываются и похищаются люди.

«Грубое нарушение основных прав человека, этническая дискриминация и нарушение права сотен тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои дома в Абхазском и Цхинвальском регионах Грузии продолжают оставаться тяжелым гуманитарным бременем незаконной оккупации России», - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что на протяжении всех этих лет Россия препятствует доступу международных правозащитных организаций и вхождению Миссии наблюдения ЕС в самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия.

МИД Грузии благодарит международное сообщество за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

«Эта поддержка приобретает особое значение сегодня, когда Россия своей военной агрессией против Украины продолжает нарушать принципы международного права и подрывает безопасность Европы», - говорится в заявлении.

Одновременно МИД подтверждает политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, отмечая, что действия официального Тбилиси нацелены на восстановление доверия между обществами, разделенными линией оккупации и построение общеевропейского будущего.