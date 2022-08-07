МИД Украины напомнил про уроки августовской войны и выразил твердую поддержку Грузии

МИД Украины выразил поддержку Грузии в 14-ю годовщину августовской войны и заявил, что в 2008 году мировое сообщество не дало России адекватного ответа, что позволило ей проводить политику оккупации.

«Спустя почти полтора десятилетия Россия продолжает свою агрессивную политику в отношении Грузии, удерживая под оккупацией Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию, грубо нарушая права человека в этих районах Грузии. Украина твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, - говорится в заявлении.

Россия должна деоккупировать территории Грузии и Украины, а российские военные преступники должны понести строжайшее наказание, говорится в заявлении.

«Не получив адекватного ответа на агрессию против Грузии со стороны мирового сообщества, в 2014 г. Россия продолжила свои агрессивные действия в Украине – оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а 24 февраля 2022 года начала войну», - отмечает ведомство.

МИД Украины подчеркивает, что остановить агрессивную политику Российской Федерации можно только совместными усилиями международного сообщества, неукоснительным соблюдением режима санкций в отношении России и всесторонней поддержкой стран, против которых Москва осуществляет агрессию.