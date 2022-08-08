Гарибашвили войне 2008 года: «Это было предательство Саакашвили»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил ответственность за российско-грузинскую войну 2008 года на экс-президента Михаила Саакашвили.

«Неразумная политика бывшего президента Саакашвили, фактического владельца вашего телевидения, его непродуманные провокационные шаги, обусловили то, что они не смогли предотвратить эту трагическую войну», — сказал Гарибашвили.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер сделал это заявление во время беседы с журналистами на братском кладбище Мухатгверди, где возложил венки в память о погибших в августовской войне.

Он назвал Саакашвили и его команду «предателями, которые принесли в жертву страну, народ и военных».

Также Гарибашвили заявил, что после войны правительство Саакашвили никак не работало над организацией санкций, а вместо этого в одностороннем порядке отменило визовый режим с Россией, передало стратегические объекты российским компаниям и поддержало Россию при вступлении в ВТО.

«Вы помните – тогда мы услышали, что у русских денег нет запаха», — заявил премьер.

Кроме того, Гарибашвили призвал «не спекулировать» вопросом о дате начала августовской войны.

«Очень жаль, что нам приходится говорить о датах. Хочу сказать одно, что мы все здесь собрались для того, чтобы еще раз склонить головы перед нашими героями. А в остальном, прошу всех – прекратить разговоры и спекуляции по поводу дат», – сказал Гарибашвили.

«Хочу напомнить, что дата – 8 августа, никогда не становилась предметом рассмотрения. Бывшее правительство всегда приходило сюда 8 августа. Вообще, это неудобно, тут стоят члены семьи наших героических военнослужащих, а мы говорим о датах», – подчеркнул Гарибашвили.