Году так в 2001-м, разозлившись на отказ правительства Шеварднадзе предоставить территорию страны для вооруженного наступления на Чечню, Путин ввел визовый режим в отношении Грузии. Это оказалось одним из самых полезных и, не побоюсь громких слов, исторических решений, которое, по-видимому, уже навсегда оторвало критически важную часть грузинского общества от России. Москва перестала быть центром притяжения – экономического, культурного или какого-либо еще.

Впрочем, вместе с позитивом у этого есть и небольшой негатив – в Грузии не знают Россию. Понятия не имеют, что она собой представляет, и основная часть населения смотрит на соседнюю державу сквозь призму своих мифов. Молодая и политически активная Грузия воспринимает Россию как нечто единообразное, как темную, отсталую массу, в которой все думают одинаково, все мечтают о возрождении империи и смотрят на мир глазами Путина. В Грузии, которая является вторым после Украины потенциальным субъектом агрессии со стороны Кремля, про Россию ничего не знают, и это создает проблемы.

Мало кто осознает, что Россия – это не просто 145-миллионное болото, но это еще и страна, в которой, кстати говоря, не все так однозначно.

Основной лозунг, характеризующий отношение грузинской общественности к ней, выражается формулой «Двух Россий нет, есть только одна Россия, и она – имперская». Полностью согласен с этой позицией, однако, как всегда и везде, и тут есть нюансы. В каждом, даже самом тоталитарном и мобилизованном обществе есть инакомыслящие. По всем опросами в России 10-15% населения однозначно выступают против Путина – это нельзя считать полноценной «второй Россией», поскольку в масштабах всей страны их слишком мало и они не делают погоды, однако они есть, и их нельзя сбрасывать со счетов.

Грузинское общество, лишенное полноценных, нетуристических контактов с Россией, не понимает тонкостей – например, таких, как многообразие имперскости. Для среднестатистического политически активного грузина в возрасте до 45 лет Путин и Навальный – это явления одного порядка. Оба они националисты, и всё, никакой разницы между ними нет.

Точно так же они не осознают, что Россия – это не просто мобилизационный лагерь, а страна, в которой есть разные мнения, и даже имперский национализм тоже не всегда одинаков. Да, практически 100% россиян, даже самых либеральных и современных страдают имперской ностальгией, но есть нюансы: для тех самых 10-15% имперское сознание – это просто некая форма культурной самоидентификации, а не руководство к действию.

У меня есть знакомый англичанин, который называет США не иначе как «заморскими территориями», но ему в голову не придет на этом основании требовать бомбить Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

А Навальный – так он вообще не имперский националист, и его идеология – полностью противоположная: идите все к черту, нам не нужен Кавказ, Центральная Азия, вводим визовый режим, не будем больше никого содержать, пусть все думают о себе сами, нам надо строить школы и детские сады для своих детей. Всем спасибо и все на выход – правильно это или нет, судить не мне, но, согласитесь, это совсем не то, что делает Путин.

Кстати говоря, Навальный занял половинчатую позицию в отношении Крыма, однако против войны на Донбассе выступал уже в 2014 году…

Из Тбилиси не видно всех тонкостей ситуации в России, видна цифра: 85% населения России поддерживает войну против Украины, но про оставшиеся 15% никто ничего не знает и, по сути, не интересуется. Более того, мало кто знает, что в различных возрастных группах показатели разные: если старшее поколение налепило себе на лоб букву «Z» практически в полном составе, то в группе моложе 35 лет все абсолютно иначе.

Путинская война против Украины не пользуется большой поддержкой молодежи, значительной части которой, по меньшей мере, наплевать на «русский мир» и независимость Украины. Это имеет и практическое измерение: русская молодежь больших городов практически не воюет – как минимум Москва и Питер следят за войной исключительно на расстоянии, не желая класть головы ради болезненных фантазий главманьяка РФ. Будь это иначе, Путин уже давно бы объявил мобилизацию, и против украинской армии сейчас воевали бы не 300 000, а хотя бы три миллиона человек.

Отсюда, из Грузии, невооруженным глазом не видно, к примеру, такой важной части картины, как влиятельные российские медиа-персоны, которые в настоящее время принимают активное участие в информационной войне совместно с украинскими коллегами, – Латынина, Невзоров, Варламов, сотни менее известных в Грузии имен – Дмитрий Потапенко, Владимир Милов, Андрей Мовчан и многие-многие другие, – сегодня постоянные участники не только своих ютуб-каналов, но и украинских СМИ. Вероятно потому, что украинцы, у которых больше контактов с русскими, о нюансах и деталях гораздо более информированы.

В Грузии сильна привычка смотреть на людей сквозь призму их прошлого – к примеру, предоставление украинского гражданства Невзорову в Грузии было воспринято едва ли не с большим возмущением, чем в самой Украине: «Как, вы посмотрите, что он говорил в 90-е годы, он же настоящий фашист!»

Да, Невзоров не ангел, и весь его шкаф полон скелетов, но время идет, люди меняются, и сегодня он, как написал один мой коллега, – оружие массового поражения, которое одним предложением может опрокинуть пропаганду Соловьева-Симоньян. У него 8 млн подписчиков, он ведет свою войну на стороне Украины – какая в таком случае разница, что он говорил 30 лет назад?

Украинцы, вероятно, в силу более тесного культурного контакта с россиянами это понимают, а вот наши – нет.

Точно так же абсолютно глупая привычка смотреть на все со своих местечковых позиций: что сказал тот или иной деятель про Грузию и что он думает про Абхазию-Осетию. Оторвавшимся от российских корней грузинам сложно понять, что человек мог назвать грузин грызунами, но при этом быть гораздо более прогрессивным потенциальным лидером России, в особенности в сравнении с нынешним путинофашизмом.

Ну а Абхазия и ЮО – нам также сложно понять, насколько этот вопрос незначителен для подавляющего большинства россиян, у которых по данному вопросу вообще никакого мнения нет: мы смотрим на мир с позиции 4-миллионной страны, а они – 145-миллионной.

В конце скажу: весь смысл сказанного состоит в том, что в России есть-таки 10-15% нормальных людей, и мир не должен закрывать им двери. Рано или поздно путинская система рухнет, но Россия никуда не денется. И после ее неизбежной денацификации именно этим 10-15% придется строить на этой территории что-то более или менее приемлемое для мирового сообщества.

Кстати, вы в курсе, что в России начали рассказывать анекдоты про Путина и СВО? Кто не знает, тот не поймет: в России анекдот это не просто анекдот, а грозный признак приближающейся деградации.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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