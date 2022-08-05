«Грузинская мечта» продолжает использовать тему «второго фронта» в полемике с оппонентами. На этот раз председатель партии власти Ираклий Кобахидзе связал ее с вопросом о введении визового режима с Россией. Он поименно обвинил журналистов, общественников, оппозиционеров и даже бывшего президента Георгия Маргвелашвили в ксенофобии и, соответственно, в очередной попытке втянуть Грузию в войну.

В черный список «ксенофобов» и «поджигателей войны» Ираклия Кобахидзе попали журналисты Вахо Саная (ТВ «Пирвели»), Тенгиз Гоготишвили (ТВ «Мтавари»), глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури, омбудсмен Нино Ломджария, оппозиционеры из «Нацдвижения» и «Лело», а также их «зарубежные лоббисты», представители украинских властей и четвертый президент Георгий Маргвелашвили. Председатель партии власти Кобахидзе на утреннем брифинге напомнил, что все они еще весной пытались втянуть Грузию в войну. Но тогда, по его словам, они потерпели фиаско, и, как следовало из текста заявления, благодаря хорошей работе команды «Грузинской мечты», как это отметил в своем недавнем открытом письме основатель партии Бидзина Иванишвили. Там же Иванишвили предостерег, что риски втягивания Грузии в войну остаются. Видимо, следуя этому наставлению, Кобахидзе сегодня «раскрыл» очередной вредоносный план, составленный, прежде всего, критиками власти. Дискуссию вокруг наплыва россиян в Грузию и усиления их бизнес-активности он назвал ксенофобией, которая, по утверждению Кобахидзе, стала новым орудием и окольным путем для желающих открыть в Грузии второй фронт в Грузии:

«Расчет прост – ксенофобская кампания должна разжечь агрессию против граждан России, что должно вызвать эскалацию. Все это служит одной цели – втянуть Грузию как-нибудь в военный конфликт».

Апеллируя к статистике, Кобахидзе заявил, что россиян, приехавших за это время в Грузию, в разы меньше, чем раньше. Не забыл он напомнить и о том, что безвизовый режим в третью годовщину августовской войны 2008-го ввел президент Михаил Саакашвили, а теперь его «Нацдвижение» больше всех протестует по этому поводу и требует его введения.

«Если у кого-то есть ненависть к гражданину России, – это ксенофобия и это позор», – заключил лидер партии власти, заверив, что ксенофобии нет места в Грузии.

Обвинения Кобахидзе вызвали возмущение не только у адресатов. Многие недоумевали, зачем в таком русле разворачивать вопрос, актуальный и волнующий общество. В Грузии по своему опыту, а теперь и на примере Украины хорошо знают, что бывает, когда российские власти под руководством Владимира Путина решат, что на территории другого государства ущемляются права россиян. К тому же вопрос ужесточения визового режима для граждан России обсуждают и в европейских странах.

Потому журналист ТВ «Пирвели» Вахо Саная в выпаде Кобахидзе увидел личные пророссийские интересы Бидзины Иванишвили:

«Когда мы говорим Кобахидзе, мы подразумеваем Иванишвили. Это он оскорбил сегодня общество, назвав грузин ксенофобами. Это не только оскорбление, это создание прямой опасности, это то, что входит в интересы РФ. Российской пропаганде очень подходят такие заявления, и это сегодня делают грузинские власти».

Как приглашение российской власти в Грузию расценила слова Кобахидзе депутат «Лело» Саломе Самадашвили. Ее партия первой подняла вопрос о целесообразности введения виз для граждан РФ:

«Когда председатель правящей партии говорит о том, что якобы кто-то создает опасность гражданам России в нашей стране, это равносильно приглашению, чтобы российская власть предприняла соответствующие шаги. Потому это не просто глупость, это антигосударственное заявление».

Осудила обвинения главы партии власти и Народный защитник Нино Ломджария.

Еще один адресат обвинений Кобахидзе, профессор Университета Ильи, философ и социолог Зураб Чиаберашвили, ранее критиковавший власть за ее позицию по Украине и антизападную риторику, считает, что власть продолжает целенаправленно сворачивать с прозападного курса в направлении России:

«Часть граждан Грузии, возможно, подумают, что, пока «Грузинская мечта» у власти, Россия не нападет на Грузию. На самом деле, Россию подталкивает к нападению на другую страну понимание того, что эта страна не готова к сопротивлению. «Грузинская мечта», противопоставляя нас Западу, делает нас практически полностью незащищенными. Слабая Грузия станет легкой добычей для России».

Критики упрекали власть в том, что в своих внутриполитических целях и для противостояния с оппонентами она решила воспользоваться и такой чувствительной темой, нагнетая и так напряженную ситуацию в стране. И убеждая население в том, что оппозиция пытается сорвать туристический сезон, – притом, что, как отмечают наблюдатели, на фоне увеличения росийской бизнес-активности вопрос давно вышел за рамки туризма и затрагивает аспекты миграционной политики.

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