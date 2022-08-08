В Цхинвале вспоминают жертв августовской войны 2008 года. Памятные мероприятия начались еще 7 августа молебном в Храме Пресвятой Богородицы. Президент Алан Гаглоев заявил, что святая обязанность каждого – хранить и передавать из поколения в поколение историческую правду о страшной войне 14-летней давности, и поблагодарил Россию за спасение народа Южной Осетии.

Памятные мероприятия в 14-ю годовщину августовской войны 2008 года начались в Цхинвале 7 августа – в день начала военных действий против Южной Осетии. В храмах прошли богослужения по погибшим 14 лет назад мирным жителям и военнослужащим, в Национальном музее открылась тематическая фотовыставка. Президент Алан Гаглоев заявил о важности исторической памяти:

«Святой долг каждого из нас – хранить и передавать из поколения в поколение историческую правду о страшной войне августа 2008 года, о невинно убиенных и павших героях. Будущие поколения должны знать, какой ценой была завоевана победа. Сегодня все люди приходят в храм, чтобы зажечь свечи за погибших в августе 2008 года. Скорбь с лиц наших граждан не сходит, и это понятно. В эти дни, несмотря на то, что прошло уже много времени, кадры той страшной войны оживают. Хотя, думаю, невозможно забыть эти судьбоносные дни 08.08.08. Имена героев навсегда останутся в наших сердцах».

Гаглоев подчеркнул, что «благодаря российской поддержке Южная Осетия выстояла и восстановила свою страну, показала всему миру непреклонную волю осетинского народа к свободе и справедливости». Он отметил, что «Южная Осетия всегда будет благодарна народу России и ее руководству».

Каждый год вспоминают трагические дни августа 2008 года и жители Южной Осетии, их пережившие. Официальные новостные ресурсы «оживляют» память о пятидневной войне свидетельствами очевидцев. 37-летняя жительница Цхинвала Тамара была в городе во время вторжения грузинских войск. В беседе с «Эхом Кавказа» она говорит, что считает это больше увлечением формой, а не содержанием, так как людей больше волнует привлечение к ответственности виновных за военные преступления тех лет.

Тамара вспоминает заявление тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили, который обещал, что Тбилиси не будет прибегать к силе, и именно после этого отдал приказ о бомбежке Цхинвала:

«Какие-то вещи я помню хорошо, какие-то события у меня полностью вымыло из памяти. Видимо, это была защитная реакция, это я поняла позже, когда мне рассказывали, что при мне у женщины случилась истерика, а я, оказывается, это напрочь забыла. С 7-го на 8-е августа я была в комитете информации и печати, откуда нас развезли по домам. И, честно говоря, я не верила, ведь было же заявление по телевидению Саакашвили, который заявил, что ничего не будет и все будет хорошо, что он открывает коридор, что войны не будет. Я даже соседям пообещала, что обстрелы скоро прекратятся. И, честно говоря, я не думала, что в 21-м веке с людьми могут так поступить. Но в тот же вечер из тяжелого вооружения, из «Градов», когда начали бомбить, стало понятно, что так легко мы не отделаемся. Одним из таких моментов, когда я поняла, что все серьезно, было, когда в ночь с 7-го на 8-е или с 8-го на 9-е, не суть важно, – когда мы отсиживались в подвале, и я в какой-то момент взглянула вниз и увидела, как воробушек в черном темном подвале, где нет света, у меня на белой кроссовке сидел, весь съежившись. Он дрожал, не хотел слезать. Видимо, он понял, что я – живое существо, и прижался ко мне, чтобы быть ближе к жизни и уйти таким образом от смерти. Я взяла этого воробушка и поднялась в подъезд, чтобы выпустить его, но он не хотел слезать с моей руки. Есть важные вещи, которые мне хочется сказать, иногда слов для этого не хватает. Иногда это становится бессмысленным, когда ты хочешь рассказать историю, которая априори должна поведать о человеческой судьбе, которая ставится во главу угла, и журналистика призвана это показать. А ты понимаешь, что плевать на тебя кто хотел, ты простой человек, и когда бывает война, ты можешь стать простой статистикой. И это тоже блокирует непонимание того, почему в 21-м веке люди на этом круглом шарике не могут ужиться без притязаний друг к другу».

На фоне украинских событий югоосетинское общество все чаще говорит и о явных попытках нивелировать события августа 2008 года перед мировым сообществом, сместить акценты и подменить факты 14-летней давности. Об этом высказалась на своей странице в социальной сети Facebook и 27-летняя жительница Цхинвала Инга, которая в беседе с «Эхом Кавказа» говорит:

«Я бы сказала, что формулировка про нивелирование не очень корректна, но происходящее сейчас и вина России стали поводом для многих как будто попытаться замазать ту историю, которая произошла 14 лет назад. То есть все сейчас считают, что если Россия нападает на соседние страны, то Россия полностью виновата в том, что произошло в 2008 году. В комментариях к моему посту пришел даже знакомый парень грузин, мой ровесник. И его позиция была в том, что неважно, кто на кого напал, справедливости вы не дождетесь, потому что сейчас есть только одна правильная сторона, и это – быть против России. И Грузия против России, значит, все будут поддерживать Грузию. А на вас всем уже все равно. Тем не менее и я, и многие жители Осетии стараются напоминать, что 14 лет назад, в ночь с 7-го на 8-е августа грузинские войска начали обстреливать Цхинвал. И это зафиксировано на видео, которые медиа потом использовали как «бомбежку Гори». Но ведь это не так! Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, не только в Украине, жители Южной Осетии продолжают верить в то, что рано или поздно наступит справедливость и для них. И те военные преступления, которые совершались на территории Южной Осетии, привлекут столько же внимания и будут справедливо расследованы международным судом».

По словам собеседницы «Эха Кавказа», ее пост в социальных сетях стал реакцией и на митинги «против оккупации» отдельных граждан России, проживающих в данный момент в Тбилиси.

Сегодня распространил специальное заявление МИД республики, в котором сказано: «Спустя четырнадцать лет в Южной Осетии не оставляют надежды на то, что рано или поздно будет проведено не формальное, а всестороннее объективное расследование событий августа 2008 года, а вслед за этим и всех преступлений националистической Грузии против югоосетинского народа… Твердо убеждены, что призыв к мировому сообществу осудить военные преступления Грузии и геноцид осетинского народа будет услышан. Грузинские власти должны признать свою ответственность, а военные преступники – предстать перед судом и понести заслуженное наказание».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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