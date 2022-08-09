ФБР провело обыск в резиденции Трампа во Флориде

В понедельник вечером бывший президент США Дональд Трамп сообщил о том, что сотрудники ФБР провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в том числе, вскрыли его личный сейф. Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке.

Федеральное бюро расследований пока официально не комментировало это сообщение, но американские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут о том, то объектом внимания ФБР стали служебные документы, в том числе секретные, которые бывший президент взял с собой, покидая Белый дом. Согласно закону, они являются государственной собственностью и Национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть документы. Часть из них была возвращена. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в Генеральную прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать всю документацию.

Как пишет New York Times, чтобы получить ордер на обыск, ФБР должно было убедить судью, что у следователей есть основания верить, что они расследуют потенциальные преступные деяния. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились секретные документы, то это может квалифицироваться как преступное деяние.

Расследование, связанное с документами, не единственное в отношении бывшего президента Трампа. В последнее время появились сообщения о том, что Генеральная прокуратура расширила расследование, связанное с попытками Дональда Трампа повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказывался признать.

Дональд Трамп осудил действия ФБР: "Ничего подобного никогда не происходило с бывшими президентами США. Этот рейд на мой дом, происшедший несмотря на то, что мы сотрудничали с соответствующими государственными службами, не был необходимым или уместным". Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что действия прокуратуры в отношении бывшего президента станут объектом расследования если республиканцы получат большинство в Конгрессе на выборах в ноябре нынешнего года.

Будучи президентом Дональд Трамп проводил значительное время в своей резиденции в Мар-а-Лаго, часть которой используется как гольф-клуб.