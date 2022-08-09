В Тбилиси пройдет митинг в годовщину начала массовых протестов в Беларуси

В Тбилиси сегодня пройдет митинг по случаю годовщины начала массовых выступлений в Беларуси после президентских выборов 2020 года.

«Исполняется два года со дня очередного захвата власти в Беларуси. Этот день изменил жизнь многих, некоторых из которых уже нет с нами. В этот день все диаспоры белорусов мира соберутся на «День достоинства», чтобы вспомнить себя и рассказать всему миру, как все происходило в тот день и продолжается сейчас», — сообщили организаторы митинга.

Они добавили, что сейчас «как никогда важно» не позволить уничтожить белорусскую культуру, язык, историю и «возродить то, что хочет разрушить коварная власть».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», 9 августа в 17:00 участники акции соберутся у посольства Республики Беларусь в Тбилиси, а оттуда проведут шествие к парламенту Грузии.

В 19:30 на проспекте Руставели они организуют акцию-перфоманс «Моя камера» в знак солидарности с белорусскими политзаключенными и всеми людьми, пострадавшими от массовых политических репрессий два года назад.

Дополнительную информацию можно найти на странице мероприятия в Facebook.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным, победу на них в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Вечером того же дня начались самые массовые протесты в белорусской истории. На улицы городов вышли сотни тысяч человек, требовавшие отставки президента, освобождения политзаключённых и перевыборов. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек.

Согласно докладу Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждены факты пыток и изнасилования задержанных, применения различных форм насилия и психологического давления. В ООН также сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с протестующими.

Главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что за время протестов погибли 8 человек. Власти Беларуси отрицают ответственность за смерть этих людей.