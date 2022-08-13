Софио Элизбарашвили: «Эта боль у всех сторон общая»
Спустя десятилетия после войны в Абхазии точное число без вести пропавших остается неизвестным. С 2010-го года Международный Комитет Красного Креста осуществляет поиск пропавших без вести. О дальнейших перспективах этого процесса рассказывает спикер МККК в Грузии Софио Элизбарашвили.
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