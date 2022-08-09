Карасин: ЕС, США и Швейцария стремятся сорвать Женевские переговоры РФ с Грузией

Глава комитета Совета РФ по международным делам Григорий Карасин считает, что Евросоюз, США и Швейцария стремятся сорвать Женевские дискуссии «под предлогом» событий в Украине, пишет агентство «Новости-Грузия».

Дипломат напоминает, что переговоры в Женеве были инициированы после августовской грузино-российской войны 2008 года. В них участвуют представители Грузии, России, США, а также Сухуми и Цхинвали.

В последний раз встречи проводились в декабре 2021 года. Откладывание переговоров, по мнению российского дипломата, «чрезвычайно опасно, так как может привести к продуманным провокациям».

В своем комментарии Карасин вновь обвинил в начале августовской войны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили: «отмечая очередную дату агрессии Саакашвили, мы должны задуматься над тем, как предотвратить подобное в будущем».

По словам Карасина, встречи в Женеве являются «главным сдерживающим механизмом, который обеспечивает предсказуемость и стабильность в регионе». Он отметил, что «всего проведено 55 раундов насыщенного диалога и острых дискуссий» и назвал Женевские дискуссии «страховочной сеткой безопасности в регионе Южного Кавказа».