Россия помнит об августе 2008-го и намерена также напомнить властям Грузии, чем закончилось для Тбилиси столкновение с Москвой. Бывший президент Медведев и голос российского МИДа Мария Захарова в 14-ю годовщину грузино-российской войны дали понять: Тбилиси очень скоро придется выбирать – либо полная лояльность Москве, либо «сомнительное будущее» с вероятностью украинского сценария.

14-ю годовщину августовской войны не обошли вниманием в России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале порассуждал на тему преемственности войны в Грузии в 2008-м и нынешней войны в Украине. Чиновник, занимавший в то время пост президента России, дал понять, что нападение на Грузию было предупреждением США и НАТО. Но они не прислушались, и случился февраль 2022 года.

«Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России. Ситуация на Кавказе изменилась. Но США и НАТО не услышали и не поняли. Проигнорировали. Продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче. Теперь необратимо изменился весь мир», – написал Медведев.

На этом «февральский ястреб» российской политики не остановился, дав пространное интервью агентству ТАСС, в котором повторил тезис о связи двух войн, которые, по его мнению, являются «кознями Запада». При этом Медведев не изменяет ставшей уже традиционной риторики представителей российского политического и дипломатического истеблишмента, используя оскорбительные выражения в адрес соседей:

«Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России. Американцы цинично занимались подготовкой грузинских вооруженных сил, вкладывали в этот процесс немалые деньги. Послали туда большое количество инструкторов, которые вели мобилизацию грузинской армии. Накачивали их оружием. По сути – просто подталкивали безумного фрика Саакашвили к тому, чтобы развязать агрессию против гражданского населения Южной Осетии и российских миротворцев. Вместо того чтобы убеждать его заниматься поиском мирного решения сложнейшего межнационального конфликта, который там назрел. А он повелся, дурилка картонная…»​

Цель США сегодня, уверен Медведев, прежняя – уничтожить Россию. По его словам, «это и есть первопричина того крайне агрессивного, русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад». При этом Медведев, говоря об Украине, подчеркнуто назвал страну, ставшую объектом российского вторжения, «Малороссией» – термином, которым пользовались в Российской Империи:

«Такую же провокационную, скажем прямо, преступную политику США агрессивно ведут и на Украине. Правда, при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза… Плоды их русофобской политики мы видим сегодня в этой стране… Попытки стать опереточным диктатором за счет крайнего национализма всегда заканчиваются именно так. Это стоит усвоить разнообразным зеленским, которых столь рьяно поддерживает западный мир в корыстных целях, весьма далеких от демократии и гуманизма. Именно на совести нынешних властей Малороссии – окончательное закапывание минских договоренностей и гибель огромного количества мирных жителей в Донбассе. За это им рано или поздно придется ответить».

Причем «отвечать», по мнению Медведева, и Украине, и Грузии придется перед Россией. Так как ни Киеву, ни Тбилиси, считает бывший российский президент, не светит членство в НАТО. Медведев уверен, что США и их союзники в итоге не откроют двери альянса для бывших постсоветских республик, так как не захотят связываться с Москвой всерьез:

«В Альянсе строят невинные рожицы и делают лицемерные заявления, что, мол, наша политика открытых дверей в отношении этих государств остается неизменной. Всячески расшаркиваются и подчеркивают свое партнерство с ними. Проще говоря, брешут, как собаки. И в эти обещания, похоже, перестал верить даже небритый парень в зеленой футболке из Киева. Думаю, Украине и Грузии не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса».

Открытие «второго фронта», к которому призывают представители украинского истеблишмента и от которого старательно открещиваются нынешние власти Грузии, Медведев считает нереальным. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ, для Москвы Абхазия и Южная Осетия – самостоятельные государства, на территории которых находятся российские военные базы. И это хорошо понимают нынешние власти Грузии.

«Они не станут еще раз испытывать судьбу и вступать в противоборство с такой державой, как Россия», – резюмирует Медведев.

Впрочем, покладистость «Грузинской мечты» российские власти поощрять не намерены. Во всяком случае, до тех пор, пока Тбилиси официально не откажется от западного курса. Как заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, перспективы проведения отложенного раунда Женевских дискуссий остаются туманными. Причиной тому – действия все того же коллективного Запада:

«Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это не наш выбор. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает».

По мнению госпожи Захаровой, подоплека «игр Запада вокруг дискуссий» заключается в мести Москве в рамках общей линии, направленной на изоляцию России за ее действия в Украине:

«Тем самым Женевские дискуссии стали заложником геополитики. Надеемся, наши партнеры отдают себе отчет в том, что введенными против России нелегитимными санкциями и другими ограничительными мерами Евросоюз (в качестве одной из организаций-сопредседателей), США (государство-участник), а также Швейцария (принимающая страна) создают дополнительные серьезные трудности для и без того непростой работы в рамках Женевских дискуссий, чем дискредитируют сам формат и изначальный выбор места проведения встреч».

По мнению наблюдателей, по сути это означает, что Москва поставила под сомнение возможность дальнейшего проведения встреч в Женеве и дала понять, что будет шантажировать Тбилиси переносом заседаний из Швейцарии в другое место. В противном случае единственная платформа хоть какого-то диалога между представителями Тбилиси, Сухуми и Цхинвали может быть закрыта. И это – довольно четкий сигнал Грузии, что время, когда можно было усидеть на двух стульях, подходит к концу.

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