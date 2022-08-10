«Аидгылара» призвала отозвать из парламента соглашение по госдаче «Пицунда»

Оппозиционная партия «Аидгылара» призвала президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания отозвать из парламента проект российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда». Об этом говорится в заявлении, принятом накануне Высшим советом партии.

В «Аидгылара» считают, что абхазский лидер «своими необдуманными действиями довел ситуацию в стране до беспрецедентного общественного напряжения граждан по всем социально-экономическим направлениям».

«Провальные попытки запустить антироссийские протестные настроения в республике уже спровоцировали очередной внутриполитический кризис внутри страны и создали точки напряжения с Российской Федерацией», – сказано в заявлении.

В «Аидгылара» также требуют отставки абхазского Кабмина, формирования нового правительства «из профессионалов независимо от их политических взглядов».

В заявлении говорится и о необходимости сформировать абхазскую часть комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы с Россией, «которая занимается вопросами Аибги и акватории Черного моря».