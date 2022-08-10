Сухумский горсуд отказал в удовлетворении искового заявления Астамура Джопуа к МВД о незаконности неприменения к нему амнистии.

Напомним предысторию. Джопуа Астамур Северьянович, 1981 года рождения, был приговорен в апреле 2018 года Сухумским районным судом к двадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за изнасилование 13-летней девочки, угрозу убийством и незаконный оборот оружия. Совершенное им, бывшим сотрудником охраны президента РА, всколыхнуло общественность в июне 2017 года, когда он был сперва объявлен в розыск, а потом сдался сотрудникам СГБ.

В 2020 году тех же представителей общественности насторожил Акт амнистии, принятый парламентом республики шестого созыва в ознаменование 27-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Нет, не в связи с делом Астамура Джопуа насторожил (парламентарии не определяют в Акте амнистии персонально тех, кто ей подлежит). Просто вызывало недоумение, нашедшее отражение и в СМИ, упорство, с которым часть депутатов продвигала ту амнистию, не связанную с юбилейной датой; при этом в обществе высказывалось беспокойство, что амнистия может быть применена к лицам, совершившим тяжкие, в том числе, резонансные преступления.

Позднее в СМИ появлялись сообщения, подтвердившие обоснованность этого беспокойства – когда такие осужденные если не освобождались сразу, то им существенно сокращались сроки отбывания наказания.

Что касается Джопуа, то его в число амнистированных не включили, а в октябре 2021 года Сухумский городской суд не удовлетворил его иск к МВД Абхазии «О признании акта о создании комиссии МВД Абхазии о применении постановления Парламента от 24.09.2020 и заключение комиссии об отказе применения положений акта об амнистии незаконными и их отмене». В своем иске он просил также «обязать орган внутренних дел РА применить положения пункта 9 Постановления Парламента РА от 27 сентября 2020 года в отношении Астамура Джопуа как к резервисту – участнику операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году».

Но 30 мая 2022 года кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского горсуда о незаконности и отмене применения амнистии в отношении Астамура Джопуа и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В ходе рассмотрения дела в Верховном суде адвокат Астамура Джопуа Марина Тания представила суду справку, в которой говорится о том, что он принимал участие в боевых операциях на территории Абхазии в 1998, 2001 и 2008 годах в составе резервного батальона «Урал» и был призван для участия в операции по освобождению Кодорского ущелья. Согласно постановлению об амнистии, лицу, осужденному по статье 126, в случае если оно принимало участие в Кодорских событиях или было резервистом, срок отбывания сокращается наполовину, заявила Тания.

Но решение Кассационной коллегии сразу вызвало возмущение многих в обществе.

8 августа 2022 года Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба вынес решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления Астамура Джопуа. Решение может быть обжаловано в кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда РА через Сухумский городской суд в течение 20 дней со дня его вынесения в окончательной форме.

Сообщение об этом решении вызвало одобрительные отклики в абхазском интернет-сообществе. Вот несколько комментариев:

«Ну и правильно. Таких как можно выпускать?»;

«Участник боевых действий имеет право насиловать малолетних? Ну и «алиби» приводит адвокат…»;

«Опозорил звание ветерана. Для детей защищали Родину, а он что сделал с ребенком? Еще амнистию требует… Сиди!»;

«Да какой он вообще «ветеран»? Ему во время войны было 11-12 лет»;

«Как выяснилось, он не участвовал нигде»;

«Минобороны представило справку, что он не участник Кодорских событий и не имеет никакой награды».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Уполномоченным по правам ребенка при президенте Абхазии Мактиной Джинджолия, которая присутствовала на всех заседаниях судебного процесса под председательством Тыркба. Она подтвердила, что сам осужденный Джопуа постоянно отказывался выходить из камеры и принимать участие в процессе:

«Да, он почти на всех заседаниях, где присутствовали представители средств массовой информации, отказывался присутствовать. А на последнем заседании не было и представителей защиты, ни одного из двух его адвокатов не было.

– А почему они не пришли? Есть об этом какая-то информация, какое-то объяснение этому?

– Они объяснения какого-то не дали – что по состоянию здоровья или другой причине… Я считаю, проявили неуважение к суду, предварительно не уведомив о причине своего отсутствия».

Многие в обществе, следившие за этим процессом, обратили внимание, что ранее на его заседании была зачитана справка из архива Министерства обороны о том, что ведомство не располагает сведениями, подтверждающими участие Джопуа в Кодорских событиях 2008 года. Тогда о чем, мол, еще говорить… Мактина Джинджолия отметила:

«Получается, что их, скажем так, линия защиты рухнула после того, как эта справка была представлена. Но в любом случае, как сказали представители Генеральной прокуратуры, вне зависимости от этой справки, он не является субъектом амнистии. То есть он обвиняется в совокупности преступлений, которые не подлежат амнистии. О том, что он был участником боевых действий, была до этого представлена справка из Очамчырского военкомата. Сама я эту справку не видела, но говорят, что в ней даже не было подписи (должностного лица). То есть уже сама справка вызывала сомнения».

Директор Детского фонда Абхазии Асида Ломия, также не пропустившая ни одного заседания суда, говорит:

«Когда в это дело по его иску как заинтересованная сторона вмешалась Генпрокуратура в лице Даура Амичба... Он, на самом деле, выступал очень справедливо, абсолютно ничего нельзя было сказать против его доводов. И он сказал очень важную вещь: когда пять лет назад, или четыре года назад, в восемнадцатом году был суд, то на этом суде никто не говорил, что он участник Кодорских событий или что-то такое. Думаем, прокуратура на этом не остановится и суд тоже вынесет частное определение в связи с тем, что была представлена, по сути, фиктивная справка, поскольку этот человек не принимал участия… Хотя адвокаты его просили остановить этот суд и начать теперь другой суд и привести людей, которые смогут доказать, что он был в Кодорском ущелье тогда, в августе. А благодаря вот этой справке, что он является участником Кодорских событий, состоялось, считайте, три суда. Почему я должна была терять столько нервов? И не только я, а все, кто приходил на них, в том числе родственники этой девочки… Почему мы должны были тратить свои время, жизнь, нервы и слушать это все?»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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