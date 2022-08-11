В Абхазии обстреляли машину экс-директора «Черноморэнерго»

Накануне вечером в Сухуми обстреляли машину экс-директора компании «Черноморэнерго» Аслана Басария. Об этом сообщили абхазские Telegram-каналы.

В результате происшествия никто не пострадал. Машина была припаркована возле дома Басария. В момент обстрела в ней никого не было.

По предварительной информации, обстрел был произведен из автоматического оружия из проезжавшей мимо машины.

«Нужная газета» напоминает, что около десяти дней назад в программе «Апсны Хабар» Аслан Басария говорил о протестных настроениях в обществе в связи с действиями властей; об угрозах суверенитету Абхазии, связанных с передачей госдачи «Пицунда», либерализацией энергетической отрасли, продажей недвижимости иностранцам.

В МВД самопровозглашенной республики Абхазия инцидент пока не прокомментировали.