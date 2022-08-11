В Цхинвали прошел концерт в поддержку участников российского вторжения в Украину

В цхинвальском киноконцертном зале «Чермен» накануне прошел концерт в поддержку участников российского вторжения в Украину. В нем приняли участие югоосетинские и североосетинские артисты – Альберт Лалиев, Милена Икаева, Игорь Тасо, Ибрагим Джиоев, Оксана Джелиева, Мадина Зангиева, Лери Маргиев и другие.

«Со сцены звучали слова поддержки в адрес ребят, которые находятся на Донбассе. Исполнители выразили надежду на скорейшее завершение спецоперации и возвращение каждого участника домой живым и здоровым», – пишет агентство «Рес».

Благотворительный концерт посетило руководство самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Гаглоевым. Он поблагодарил артистов за идею провести концерт, отметив, что участникам «специальной военной операции» сейчас важна любая поддержка.

«Спасибо каждому, кто пришел и поддержал сегодняшнее мероприятие. Уверен, у многих, находящихся сегодня в зале, есть родные и близкие, участвующие в специальной военной операции России.

В эти дни 14 лет назад на нашей земле проливалась кровь, все еще были жертвы среди населения. Никто не верил в то, что после признания Россией независимости Южной Осетии нам снова понадобится брать в руки оружие, но сегодня наши герои вновь отправились на поле боя, когда их позвала Родина.

Они решили истребить нацизм там, чтобы враг не добрался до нашего дома, чтобы на осетинской земле был мир. Победа обязательно будет за нами, за Россией, Осетией и всеми, кто сегодня стоит плечом к плечу в этой борьбе», – сказал Гаглоев.

Инициатором мероприятия выступил югоосетинский певец Альберт Лалиев. Он исполнил свою новую песню, посвященную осетинскому бойцу, своему другу, погибшему в Украине Радиславу Хугаеву.

Средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на оказание помощи военнослужащим, участвующим в военных действиях.

12 августа концерт в поддержку участников российского вторжения в Украину пройдет во Владикавказе.