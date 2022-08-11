По мере того, как социальные сети наполняются информацией об отчуждении земли и продажи объектов, бывших в государственной и муниципальной собственности, становится понятен размах кулуарных предвыборных обещаний кандидата в президенты Аслана Бжания.

Не успели мы разобраться с историей подписания правительством Соглашения об отчуждении Пицундского заповедника и акватории моря, планами по продаже комплекса Ингур ГЭС и передаче его российской энергетической компании, как к ним уже добавились проекты по продаже Чернореченского форелевого хозяйства и передаче поселка Аибга Краснодарскому краю, в котором живут те самые друзья президента, делающие ему дорогостоящие подарки. Без сомнения, ящик Пандоры открыт, и Аслану Бжания терять уже нечего – он уже обессмертил себя, как Герострат.

После того, как очередная щедрость президента появляется в публичном пространстве, чиновники начинают объяснять ее выгоды для государства, для народа

Понятно, что долги Аслана Бжания и его окружения отдаются в условиях высочайшей секретности, и об этих сюрпризах общественность узнает случайно. После того, как очередная щедрость президента появляется в публичном пространстве, чиновники начинают объяснять ее выгоды для государства, для народа. Так недавно на одном из телеграмм-каналов появилась информационная справка о составе земель посёлка городского типа «Сириус» в Краснодарском крае. Из нее следует, что есть проект, согласно которому границы этой российской федеральной территории предполагается расширить на 225 гектаров за счет абхазского села Аибга. Как сообщают Интернет-ресурсы, руководство нашей страны уже приступило к обсуждению вопроса демаркации границы. Доводов о выгодности или вынужденности очередного дара нам еще не предоставили, но, думаю, что они не будут сильно отличаться, к примеру, от доводов в пользу соглашения об отчуждении Пицунды.

Еще одна новость появилась чуть раньше - о ликвидации Чернореченского форелевого хозяйства. Опять же низкий поклон Telegram-каналам, которые опубликовали документы и официально обратились к министру Беслану Джопуа с тремя умными вопросами: о причинах, целях и дальнейших планах. Министр на вопросы не ответил и на пресс-конференции президента журналисты, следуя завету Елены Коктевран «Если не спросить - никогда не узнаешь, если знаешь - нужно лишь спросить», обратились к Аслану Бжания. Глава государства, пытаясь создать почву для оправдания очередной ничем не обоснованной продажи, погорячился и сообщил, что на развитие данного предприятия с 2010 по 2015 год в рамках Инвестпрограммы было направлено более 90 млн рублей, а эффекта не было «так же как на примере молзовода, в который вложены деньги» и предприятие не работает… Тут Бжания остановился и правильно сделал. Потому как если развивать тему неэффективного использования инвестиционных денег, то и дураку понятно, что логично избавляться не от форелевого хозяйства, молзовода и так далее, а от премьер-министра Александра Анкваб, который стоял за этими проектами и за пять лет нахождения во власти на практике доказал, что оценка целесообразности и экономической состоятельности того или иного проекта не его конек.

Президент решил переключить внимание на себя, и этого, на мой взгляд, ему не стоило делать, потому как выяснилось, что в его версии эффективное форелевое хозяйство, «которому он будет содействовать» всеми силами, принесет в бюджет 833 тысячи в месяц … Наверное Бжания не в курсе, что потенциал этого предприятия – 150 тонн форели в год. Помимо форели здесь выращивались и другие виды рыб, а еще форелевое хозяйство является популярным туристическим объектом, на территории которого есть гостиница, ресторан и это единственное место с которого открывается чудесный вид на скальный Отхарский монастырь. (Кстати, дорогу туда делать не надо, иначе кельи превратятся в резервуары для мусора). Поэтому сказать, что меня смутили столь заниженные показатели эффективности форелевого хозяйства от главы государства, – ничего не сказать.

Впрочем, ясность в этот вопрос пару дней спустя внес лидер оппозиционного движения АНД Адгур Ардзинба. Он сообщил, что президент лично заинтересован в продаже данного объекта, так как «достоверно известно, что члены семьи Аслана Георгиевича Бжания имеют прямое отношение к форелевому хозяйству». Скорее всего оно, по любимой схеме «за условный рубль», будет продано гражданам Абхазии, которые затем перепродадут свою частную собственность иностранному инвестору. Не за условный рубль, конечно.

И еще – прежде чем делать заявления о выгодности продажи, отчуждении или дарении, президенту следовало бы поднапрячь своих бесчисленных помощников-советников и изучить результаты «инвестиционной деятельности», проанализировать какую выгоду получило государство за три десятилетия от проданных и отданных в аренду «инвестору» объектов. За примерами и далеко ходить не надо. И опять инициатива Анкваба – в 2014 году за смешные деньги был продан имущественный комплекс оздоровительной базы ДГТФ. Я очень хорошо помню эти «битвы» в парламенте. 19 депутатов, которые, как тогда говорили, оценили не землю, а свои голоса, наперебой рассказывали об обязательствах «инвестора», расписывали, потрясая картинкой, светлое будущее объекта, подробный план инвестиционных вложений (150 млрд. руб), обещали новые рабочие места и многое другое, о чем спустя восемь лет и вспоминать должно быть стыдно, так как никаких вложений не было сделано. Более того, «инвестор» не заплатил даже весьма условную стоимость объекта с прилегающими к нему гектарами прибрежной земли.

Понятно, что нет и аналитических справок об эффективности распродажи государственной и муниципальной собственности – успех, если покупатель выплатил полную стоимость

Чтобы не останавливаться на «эффективности» каждого проданного объекта по отдельности обобщу. Приватизация объектов госсобственности началась в Абхазии в 2004 г. после принятия соответствующего закона. С 2004 по 2016 год было продано 140 объектов только республиканской собственности, сумма поступлений от продажи составила около 700 миллионов рублей. Это достаточно устаревшие данные, но других официальных данных нет – продали и забыли. Понятно, что нет и аналитических справок об эффективности распродажи государственной и муниципальной собственности – успех, если покупатель выплатил полную стоимость. А вот что известно без всякой статистики, так это то, что после каждой сделки количество дорогих автомобилей в стране увеличивается.

Но так как президент и его окружение продолжают подкреплять свою безумную щедрость некими никому неизвестными и ничем не подтвержденными экономическими ожиданиями, то напомню о майнинг-проекте Аслана Бжания, который обрушил энергетику Абхазии.

И в завершение приведу слова экономиста Хатуны Шатипа, которые не нуждаются в комментариях: содержание исполнительной власти в 2022 году превышает собственные доходы страны на 500 млн рублей. Даже после этих данных очевидно, что доверять прогнозам нашего президента и его окружения опасно для страны.

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