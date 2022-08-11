13-летняя фигуристка из России Инга Гургенидзе будет выступать за Грузию

13-летняя фигуристка Инга Гургенидзе выучила тройной аксель в Казани, но блеснет им, выступая за Грузию, пишет российское спортивное издание «Чемпионат», задаваясь вопросом: большая ли это потеря для России.

«В рядах сборной Грузии по фигурному катанию очередное пополнение из богатых закромов России. К Анастасии Губановой под грузинском флагом присоединилась младшая коллега Инга Гургенидзе. В новом сезоне 13-летняя фигуристка выходит на юниорский уровень, а значит, сможет участвовать в международных соревнованиях. Одним из первых таких стартов у неё будет этап Гран-при, на который она едва ли поехала бы, представляя Россию», – пишет издание.

В статье под заголовком «Грузия вновь забирает у нас таланты» говорится о грузинских корнях Инги. При этом грузинскую фамилию она обрела лишь год назад: до этого каталась как Инга Никитина.

Российское издание указывает, что в сборной Грузии у Инги есть отличные шансы попасть на юниорский чемпионат мира и стать в будущем лидером сборной.

В прошлом сезоне она выиграла первенство города Казани в своей возрастной категории и отобралась на первенство России среди юниоров.