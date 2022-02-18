Грузия превзошла только саму себя

10-е и 11-е места в одиночном женском и мужском катании, а также 6-е место в командных соревнованиях по фигурному катанию. Таковы грузинские олимпийские вершины Пекина, которые между тем уже стали лучшим достижением за 16 лет.

Предпоследний день для грузинской сборной на зимних Олимпийских играх-2022 завершился выступлением спортивной пары Луки Берулава и Карины Сафиной. Фигуристы откатали короткую программу, набрав 66,11 баллов. Их выступления еще не завершились, а в Грузии уже заговорили об успехе фигуристов, показавших себя лучше остальных атлетов на проходящей Олимпиаде, отмечают представители спортивной общественности Грузии. К примеру, вчера, выступавшая под грузинским флагом Анастасия Губанова набрала 135,58 баллов в произвольной программе и в сумме заработала 200,98 баллов. С этим результатом она заняла 11-е место, уступив американке Мэрайе Белл, вошедшей в первую десятку, лишь на 1,32 балла (в сумме Белл набрала 202,30 баллов). После выступления, в интервью сайту championat.com она сказала:

«Эмоции невероятные, очень рада, что получилось собраться и выполнить свою программу на 100%. Этот прокат я посвятила своей маме за все ее труды, которые были вложены в меня на протяжении всей моей жизни. Безумно счастлива, что так все хорошо получилось. Эмоциональная реакция после проката, потому что собралась, на Олимпиаде чисто выполнила свою программу. Расплакалась в конце, это уже просто эмоции. Олимпиада очень успешная. Сейчас пару деньков отдохну и потом буду готовиться к чемпионату мира».

Всего в нынешней Олимпиаде от Грузии участвовало шесть фигуристов. Среди них лучший результат показал Морис Квителашвили, выступавший в одиночном катании. В сумме он набрал 268,62 балла и занял десятое место, чего представителям грузинской сборной не удавалось с 2006 года, говорит журналист грузинской службы Радио Свобода Отар Маглакелидзе:

«Морис Квителашвили повторил лучший результат, который показывали наши спортсмены за историю независимой Грузии. 16 лет назад 10-е место заняла Элене Гедеванишвили. И даже только из-за этого проходящие игры можно считать успешными для нас. Кроме того, мы показали прекрасный результат в командных соревнованиях, заняли 6-е место – это рекорд и огромный успех для Грузии. Нельзя не упомянуть и Губанову, которая заняла 11-е место. Честно скажу, она заслуживала как минимум 10-го места. Может, я и говорю с позиции болельщика, но этого мнения придерживаются многие специалисты, она заслуживала большего за свое хорошее выступление».

Неплохо показали себя и значительно улучшили свои результаты и другие спортсмены, говорит вице-президент Национального Олимпийского комитета Грузии (НОК) и представитель грузинской делегации Мамука Хабарели:

«Начнем с того, что по количеству участников это была рекордная Олимпиада для нас. За всю историю независимой Грузии от нас на зимних Олимпийских играх никогда еще не выступало девять спортсменов. И выступили атлеты хорошо. 10-е и 11-е места в индивидуальных выступлениях по фигурному катанию – это очень хорошие результаты для нас. Да и горнолыжники показали себя неплохо (Нино Циклаури – 34-е место в соревнованиях по гигантскому слалому, а Сосо Джапаридзе – 32-е место), представьте, когда ты борешься против 90 лучших спортсменов мира и попадаешь в число сорока самых успешных – это тоже достаточно удовлетворительный результат».

Отдельно стоит отметить и выступление 21-летнего саночника Сабы Кумариташвили, считает Отар Маглакелидзе. Для двоюродного племянника Нодара Кумариташвили, погибшего на зимней Олимпиаде в 2010 году, пекинские игры стали первыми в его карьере:

«Действительно, он не достиг большого успеха, но для него попадание на Олимпиаду было уже успехом. Он показал вполне нормальный результат (31-е место), хоть и тут нужно учитывать, что на этих играх на него возложили большую ответственность. Выступать нелегко, когда осознаешь, что ты родственник Нодара Кумариташвили и должен таким образом почтить его память. Он неплохо прошел трассу, и на данном этапе – это удовлетворительный результат».

Саба Кумариташвили уже вернулся в Грузию и в ближайшее время возобновит тренировки. Пекин уже покинули и лыжники, и некоторые фигуристы: Георгий Ревия, Мария Казакова и Анастасия Губанова сразу начнут подготовку к предстоящему в марте чемпионату мира. Завтра же запланировано последнее выступление представителей грузинской сборной: Лука Берулава и Карина Сафина выйдут на лед с произвольной программой.