В разгар туристического сезона в Абхазии многие жители и гости столицы были встревожены отсутствием на улицах города автобусов. Но забастовка водителей автобусов, как ее тут же стали называть в социальных сетях, длилась недолго.

13 мая в публикации «В сухумском троллейбусе больше не поездишь за пять рублей» «Эхо Кавказа» рассказывало о том, что готовится решение кабинета министров Абхазии о повышении проезда в общественном транспорте. На троллейбусе это будет стоить 10 рублей вместо установленных еще восемь лет назад пяти. На городских автобусах проезд повысится с 10 до 20 рублей, маршрутных такси – с 20 до 30 рублей. Представители транспортников старались обосновать причины данного повышения – ГСМ, запчасти и прочее. Приводились также интернет-комментарии пассажиров общественного транспорта, которые, как водится, в штыки приняли эти планы.

В другом СМИ тогда директор Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба рассказывал, что направил письмо в кабинет министров с просьбой о рассмотрении такого повышения для автобусов; в Министерстве экономики же должны были «подкрепить цифры расчетами» и подготовить предложение.

Что можно сказать на эту тему сейчас, спустя три месяца? Сухумские маршрутчики без промедления прикрепили в салонах своих машин таблички со словами крупным, крупнее некуда, шрифтом: «Проезд – 30 рублей». Но они – частники. А вот плата за проезд на городских автобусах и троллейбусах так и осталась прежней – 10 и 5 рублей. Наблюдатели склоняются к мысли, что правительство не пошло здесь пока на повышение тарифов за проезд, поскольку это наложилось бы на повышение с 1 июля энерготарифов, а также связали это с тем, что в обществе продолжали бурлить протестные настроения, ибо все никак не удается добиться снижения цен на горючее до уровня сочинских автозаправок. Кстати, вчера увидел в соцсетях позитивную новость: цена на бензин АИ-92 на АЗС «Роснефти», где реализуется половина горючего в республике, снизилась на пять рублей, с 56 до 51. Но цены на дизтопливо, которым заправляются автобусы, пока снижать не обещают.

В минувшую субботу состоялся такой любопытный разговор с незнакомым до этого водителем сухумского троллейбуса. Тот видел меня накануне на телеэкране в репортаже с пресс-конференции президента Абхазии и стал сетовать, что никто из журналистов не задал вопрос относительно троллейбусного парка. Подумалось, что речь о повышении платы за проезд, но нет: он сказал, что троллейбусники мечтают об обновлении парка машин. Заодно услышал от словоохотливого собеседника, что водители городских автобусов не вышли сегодня на работу, объявили забастовку.

На следующий день бурное обсуждение этой забастовки встретилось в соцсетях. Но СМИ о ней ничего не сообщали. Ничего не удалось выяснить и в Министерстве экономики, куда позвонил на этой неделе. Между тем интернет-пользователи продолжали жаловаться на отсутствие автобусов на линиях, хотя другие отвечали им, что видели в городе работающие автобусы.

Чтобы прояснить ситуацию, побывал сегодня в Сухумском АТП и поговорил с его директором Леонидом Шулумба. Вот что он сообщил, прежде всего, о перспективах повышения тарифов на проезд:

«Ну, пока нет такого решения. Возможно, будет.

– Может быть, они думают сейчас, в правительстве: на электроэнергию тарифы подняли, на горючее цены поднялись… И как-то не хотели…

– Раздражать, скорее всего, не хотели людей.

– И в связи с этим у вас было что-то вроде забастовки, да?

– У нас были некоторые проблемы. В частности, и в связи с отсутствием решения о поднятии цен за проезд, об увеличении дотации по топливу. По запчастям, по каким-то другим моментам. Но, так или иначе, ситуация не выходила из-под контроля. Просто временное отсутствие самого топлива… Какие-то проблемы с дизельным топливом, как я понимаю, возникают. Но нам помогли, мы запаслись топливом на ближайшие хотя бы дней 28-30, по моим расчетам, у нас проблем с ним не будет, даже если где-то что-то произойдет. Есть и увеличение дотаций по заправке, это дополнительные 10 литров дизельного топлива. И в комплексе много вопросов было решено. И транспорт выехал.

– То есть назвать это забастовкой нельзя?

– Ну, прямо, в открытую, забастовкой – нет, но… Смешанно немножко. И отсутствие ресурсов для выезда, и акция такая своего рода протеста… Да, было что-то такое.

– Один водитель троллейбуса мне сказал, что там просят обновления парка машин. У вас как, в этом отношении нет проблем?

– Этот транспорт, который сегодня у нас, – 19 ПАЗиков, они хоть и считаются новыми, но состояние их удручающее, потому что они изначально попали к нам с заводскими дефектами. По гарантии пытались дефекты устранить, неоднократно вывозили, некоторые единицы транспорта даже по два раза ремонтировали, но очень слабая техника в эксплуатации.

– Это какой завод?

– Павловский.

– А вот эти – «Богдан», желтые автобусы, эти как?

– Эти желтые автобусы, в принципе, свой срок хорошо, на пять с плюсом отработали. Несмотря на то, что у них возраст немаленький, благодаря им покрываются погрешности этих белых ПАЗов. Когда белые ломаются, желтые компенсируют их отсутствие».

Когда у нас зашла речь о дизтопливе, цена на которое не снижается, Леонид Шулумба сказал:

«Мы производим закуп топлива по 62 с половиной – 63 рубля за литр. То есть это администрация города финансирует. Дополнительные расходы, которые несет Сухумское АТП по заливе топлива, берет на себя администрация города Сухума».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях