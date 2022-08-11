Украина и Россия продолжают обвинять друг друга в провоцировании ядерной катастрофы. Бои вокруг Запорожской АЭС заставили забеспокоиться ООН. Эксперты МАГАТЭ всерьез опасаются повторения Чернобыля, если боевые действия в районе атомной электростанции немедленно не прекратятся. При этом загадочная атака на военный аэродром в Крыму повысила ставки – действительно ли смогли ВСУ уничтожить несколько российских боевых самолетов за 200 км от линии фронта?

Россия и Украина должны немедленно прекратить военные действия вокруг Запорожской атомной электростанции. С таким призывом выступил генсек ООН Антониу Гуттериш.

«Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины немедленно прекратить любую боевую активность вблизи станции и не атаковать ее объекты и окружающую территорию», – говорится в сегодняшнем заявлении главы всемирной организации.

Реакция Гуттериша последовала за предупреждением МАГАТЭ, которая подчеркнула серьезные риски глобальной угрозы ядерной безопасности в связи с ситуацией вокруг крупнейшей АЭС в Европе, находящейся в данный момент под контролем российских войск, использующих ядерный объект, как утверждают в Киеве, в качестве военной базы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия превратила АЭС в поле боя и намеренно создает высокий уровень ядерной угрозы:

«Годами абсолютно никому не приходило в голову, что Европа может оказаться под угрозой новой катастрофы на атомной станции не потому, что кто-то нарушит какие-то стандарты безопасности, а потому, что какое-то государство сознательно использует атомную станцию для террора. Вот что сейчас делает Россия. И если советские власти пытались скрыть Чернобыльскую катастрофу и все ее последствия, то российские власти гораздо более циничны и опасны – они сами делают все, чтобы риск ядерной катастрофы стал максимальным, и лгут всему миру, что виноват вроде бы кто-то другой».

По словам Зеленского, российская армия использует Запорожскую атомную станцию для террора и вооруженных провокаций:

«Россия превратила атомную станцию в поле боя. Когда оккупанты пришли на Запорожскую АЭС, их танки ее обстреляли. Прямой наводкой – по станции! Размещая боевую технику на территории станции и даже производя там утилизацию боеприпасов, российские военные не могут не знать, что ставят всю Европу под угрозу ядерной катастрофы».

Президент Украины, выступая по видеосвязи перед участниками Донорской конференции в Копенгагене, призвал в ответ на ядерный шантаж ввести жесткие санкции против «Росатома» и всей российской атомной отрасли, увеличить политическое давление на Москву, сузить круг тех, кто хоть как-то готов оказывать помощь России. А главное – предоставить Украине как можно больше оружия и боеприпасов:

«Чтобы действительно остановить Россию, у Вооруженных сил Украины должно быть столько снарядов, сколько необходимо, чтобы чувствовалось, что Россия не способна оказывать давление на поле боя. И оружие Украине нужно такой мощности, такой дальнобойности, чтобы Россия была вынуждена наконец-то задуматься о поиске мирного решения».

О том, что такое дальнобойное оружие уже может находиться в распоряжении ВСУ, заговорили после загадочных взрывов на территории аэродрома Саки в Крыму. Их характер и причина до сих пор не установлены, во всяком случае, официально, но впервые российские военные цели, возможно, были атакованы и частично уничтожены на расстоянии более 200 километров от линии фронта.

С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк морской авиации Черноморского флота. На спутниковых снимках, сделанных незадолго до инцидента, видно, что на аэродроме базируются бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30, а также другие боевые самолеты. На фотографиях же компании Planet Labs, опубликованных после происшествия, хорошо заметны разрушения и выжженная земля. При этом не менее восьми самолетов уничтожены или серьезно повреждены.

Снимки ставят под сомнение заявление российского Минобороны, по версии которого взрывы стали следствием не атаки извне, а случайной детонации боеприпасов, техника, как утверждали в Москве, не пострадала:

«9 августа около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

При этом назвать причину целой серии взрывов наблюдатели затрудняются. Признаки возможной атаки со стороны ВСУ некоторые комментаторы усмотрели в заявлении президента Зеленского, заявившего, что «российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом – его освобождением». Однако насколько украинские силы способны атаковать на таком расстоянии, остается неясным. Пресловутые системы HIMARS теоретически могут наносить удары в радиусе 300 км, но Вашингтон, во всяком случае, официально, категорически отрицал поставку Украине необходимых для этого боеприпасов. В распоряжении ВСУ на сегодняшний день имеются ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 80 км.

Более того, эксперты отмечают, что атака подобными ракетами обязательно была бы замечена как российской системой противовоздушной обороны, плотность радарной сети которой в Крыму довольно внушительна, так и очевидцами – не заметить подлет подобной ракеты просто невозможно. Тем более что на видеокадрах, появившихся в сети, видны несколько взрывов, но нет никаких признаков ракетного удара.

Еще одна версия – атака дронов. Сравнительно небольшие летательные аппараты теоретически могли незаметно приблизиться к авиабазе, но масштаб разрушений, зафиксированный на спутниковых снимках, ставит эту версию под сомнение. Боезаряд подобного барражирующего боеприпаса не мог бы привести к подобным разрушениям, либо в атаке участвовали более десятка дронов-камикадзе, но тогда подлет аппаратов гарантированно был бы зафиксирован системой ПВО.

Под сомнение военные эксперты ставят и действия диверсионной группы. Пронести такое количество взрывчатки на военную базу незаметно – практически невыполнимая задача. А прорыв с боем на охраняемый военный объект обязательно бы был услышан местными жителями. В окрестностях аэродрома расположено множество пляжей, на которых в момент атаки было много людей.

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