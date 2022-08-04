Россия все чаще пугает мир ядерной катастрофой. Заявления высокопоставленных чиновников подкрепляются действиями армии, которая использует захваченные ядерные объекты на территории Украины в качестве позиций для своей артиллерии. В Киеве заявляют о попытках привлечь внимание Китая к происходящему и высказывают крайнее недовольство позицией международных правозащитных организаций, критикующих ВСУ за использование жилых районов в качестве боевых позиций.

Российские силы могут использовать Запорожскую АЭС, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой в Украине в попытке ослабить волю европейских государств оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению. Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW). Аналитики приводят в качестве аргумента заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что находящаяся под контролем российских войск АЭС «полностью вышла из-под контроля» и на станции «нарушены все принципы ядерной безопасности».

В докладе отмечается, что в последние недели российские военные атаковали украинские позиции, намеренно ставя Киев в сложное положение: либо украинские войска открывают ответный огонь, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом, либо позволяют продолжать обстрел своих позиций.

О ядерном шантаже говорит и бывший президент Украины. В интервью BBC Леонид Кучма отметил, что Москва любыми способами пытается сохранить превосходство. Впрочем, в прямое применение ядерного оружия, несмотря на угрозы российских высокопоставленных чиновников, Кучма не верит, так как это гарантированно вызовет ответную реакцию Запада, что приведет не только к поражению России, но и к ее полному уничтожению:

«Угрозы ядерным оружием – это всегда серьезно. Можете поверить мне как человеку, который полжизни посвятил ракетным разработкам… (Но) относительно конкретного прогноза – я исключаю применение российского стратегического потенциала. Не верю в это совершенно. К стратегическому ядерному оружию государство может прибегнуть только при наличии реальной угрозы самому своему существованию либо же в ответ на уже нанесенный удар, как некое «возмездие с того света». Использовать такое оружие Россия может только против США, таковы особенности размещения и нацеливания межконтинентальных ракет. Но Путин же, что бы он ни рассказывал, прекрасно знает, что США ему не угрожают и первыми не ударят. Применение стратегического ядерного оружия означает автоматическое получение ответного удара и гарантированную гибель – есть даже такой термин в геополитике «гарантированное взаимное уничтожение». Путин не самоубийца».

Впрочем, бывший украинский лидер все же не исключает применения тактического ядерного оружия, если политическим позициям Владимира Путина и стабильности его режима будет угрожать реальная опасность.

Россия, со своей стороны, настаивает: реальную угрозу международной безопасности несут именно страны Запада, которые, по версии Москвы, уже открыто являются стороной конфликта в Украине. Представитель российской делегации в ООН Александр Трофимов, в частности, заявил, что Россия готова к прямой полномасштабной конфронтации с Западом:

«В этом суть предупреждений России о возможных последствиях прямой агрессии стран НАТО против нашей страны в контексте украинского кризиса, фактически перешедшего от ожесточенной гибридной конфронтации и опасно балансирующего на грани открытого военного столкновения. Такой ход вызовет один из двух чрезвычайных сценариев, описанных в нашей доктрине. Мы, очевидно, выступаем за то, чтобы этого не допустить, но, если западные страны попытаются проверить нашу решимость, Россия не отступит. И это вовсе не язык угроз, а констатация возможного – такова логика сдерживания».

У Киева – другая «логика сдерживания». По мнению действующего президента Украины Владимира Зеленского, сегодня если кто-то и может объяснить российскому лидеру всю тщетность его попыток перекроить мировой порядок, то это Китай. Зеленский сообщил, что все эти месяцы ищет возможности напрямую поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы закончить войну:

«Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпином, это было год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было никакого разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно. Это очень мощное государство. Это мощная экономика... Поэтому он может политически, экономически влиять на Россию. Кроме того, Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН».

Пока же китайский лидер не идет на разговор со своим украинским коллегой, российские войска пытаются укрепиться на юге Украины. По словам замначальника главного оперативного штаба ВСУ Алексея Громова, Москва наращивает свои силы в Херсонской области. И там, вероятно, готовится новое наступление:

«Противник продолжает укреплять свои позиции на оккупированных территориях. В северо-восточных районах Херсонской области противник скопил большое количество боеприпасов и техники. Нельзя исключать, что противник может или собирается вести наступление вглубь нашей территории, чтобы помешать нашей инициативе и поставить под угрозу наш успех. Это делается для того, чтобы заставить украинскую армию прекратить расширение нашей зоны дислокации и перейти в оборону».

Впрочем, на южном направлении у России не все гладко. Согласно анализу Министерства обороны Великобритании, судя по всему, российские военные были вынуждены разместить у мостов через Днепр радиолокационные отражатели, чтобы усложнить наведение ракет. Это, считают британские военные аналитики, подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает из-за возросшей дальности и точности украинской реактивной артиллерии после предоставления странами Запада новейших систем. При этом в Минобороны Соединенного Королевства уверены, что ВСУ продолжат наносить удары по стратегически важным объектам, какими являются мосты через Днепр на южном направлении. Их возможное уничтожение серьезно затруднит получение российской группировкой подкреплений и материально-технических средств в случае начала серьезных боевых действий в Херсонской области.

Тем не менее, несмотря на почти единогласную поддержку Украины со стороны мирового сообщества, международные правозащитные организации отмечают и несоответствие действий украинской армии международному гуманитарному праву. В частности, Amnesty International опубликовала доклад, в котором утверждается, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, размещая вооружения в жилых районах в попытке отразить российское вторжение. В документе, в частности, говорится:

«Подобная тактика нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели. В результате российских ударов по населенным пунктам гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура».

В ходе расследования Amnesty International обнаружила доказательства того, что украинские войска наносили удары из жилых кварталов, а также базировались в гражданских объектах в 19 городах и селах этих регионов. Генсек организации Аньес Калламар заявила:

«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные».

При этом в организации подчеркнули, что это не снимает ответственности с России за совершенные военные преступления.

В Киеве на доклад Amnesty International отреагировали негативно. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обвинил организацию в попытке оправдать Москву:

«Такое поведение Amnesty International – это не про поиск и сообщение правды миру, это про то, чтобы создать фальшивый баланс между преступником и жертвой».

В офисе президента Украины, со своей стороны, подчеркнули, что единственной реальной, доказанной и безусловной опасностью для украинцев является именно российская армия. Советник главы офиса Михаил Подоляк уверяет, что украинская армия, сражаясь с беспринципным противником, иногда в условиях городских боев, пытается всеми силами защитить своих граждан. И в этой ситуации заявление Amnesty International выглядит «органичной частью российской кампании дезинформации и пропаганды».

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