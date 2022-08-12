В эти дни в Южной Осетии вспоминают жертв августовской войны 2008 года. Многие дискутируют о том, когда она закончилась. Одни настаивают на 26 августа – дне признания Россией независимости Южной Осетии, другие уверены – когда перестали стрелять. «Эхо Кавказа» спросило у горожан, когда для них закончилась августовская война?

– Когда для вас закончилась война?

Светлана: Не 8 августа, конечно. Тогда, когда Россия нас признала, – 26 августа. А вообще, для меня праздник – 8 июня, потому что это день установления Советской власти в Южной Осетии. Если бы у нас не было этого дня, не было бы никакой Южной Осетии, мы все были бы грузинами. Это первый праздник, а второй будет тогда, когда Россия нас присоединит. Только тогда мы выживем. В другом случае – категорически нет. Вон в Донецке восемь лет длилось это безобразие, мне их жалко, потому что у них такое же положение. А когда Россия признала, хоть перспектива какая-то есть, хоть и продолжают бомбить. Но сейчас они хоть могут на что-то рассчитывать.

Саша: Знаешь как, война для меня пока не закончилась, потому что мы живем в каком-то неопределенном состоянии. Во-первых, мы непризнанная, вернее, частично признанная республика несколькими странами, которые с нами не граничат. Только Россия и все. Если бы нас признало определенное количество стран, и на Грузию начали бы давить сверху, чтобы она оставила нас в покое… Или Грузия должна подписать документ о неприменении силы. Сейчас большинство людей у нас говорят, что мы должны сохранить независимость, за которую столько боролись. Если мы хотим быть независимыми, у нас должна быть сильнейшая армия. Если президент сейчас все пять лет будет заниматься только армией, которую разваливали в течение многих лет, то, вполне возможно, наши соседи поймут, что лучше к нам не лезть. Но даже тогда война не закончится. Война закончится только тогда, когда у Южной Осетии будет статус независимого государства. Либо в составе Российской Федерации, либо определенные гарантии со стороны мирового сообщества.

Марина: Наверное, тогда, когда зашли российские войска и мы почувствовали помощь, почувствовали тыл, опору, поддержку. Вот тогда для меня война и закончилась. Я всегда была здесь, каждую войну. Никогда не выезжала за все эти годы. Мы только и ждали, сидя в подвалах, думали, неужели русские не придут? Тяжело вспоминать, конечно.

Тамара: Я была в России, в то время жила в Туле. Когда мы услышали об этом… Это было страшно. Даже сейчас мурашки. Очень много слез пролили, пока эти дни шли, ночи не спали и ждали, когда же это прекратится. Ну а когда потом признали Южную Осетию, это был уже двойной праздник.

Алана: Вообще, мы были здесь в августе 2008 года только два дня войны. Потом нас папа отправил в Северную Осетию. Мне было пять лет. Мы вернулись только к сентябрю. Папа пытался уберечь нас от всей этой страшной картины, он пытался оттянуть наш приезд, чтобы город почистили и все пришло в норму. Когда мы приехали, я увидела, что от нашего корпуса почти ничего не осталось, все в развалинах. Хотя мне было только пять лет, но я отрывки из этого промежутка хорошо помню. Помню подвал, взрывы… Нужно жить дальше. А так, война для меня закончилась, когда я приехала домой и обняла папу. Тогда наступило спокойствие.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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