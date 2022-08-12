Паромная переправа из РФ в Грузию может заработать через несколько дней

Через несколько дней заработает паромная переправа грузов из России в Грузию, которой смогут воспользоваться те, кто перевозит товары в Армению. Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Сейчас мы проводим заключительные работы, график будет опубликован в ближайшее время», – сказал он.

Как отмечает «Радио Азатутюн», в последние месяцы Керобян несколько раз называл примерные даты, когда услуга станет доступной, но паромы по-прежнему не осуществляют перевозки. На заседании правительства 5 мая министр объявил 15 июня крайним сроком, когда Армения начнет пользоваться регулярным паромным сообщением из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ.

Накануне Керобян отметил, что возникли новые осложнения из-за войны в Украине.

«Давайте подождем один-два дня, подождем несколько дней, и я уверен, что результат будет… Да, это нелегкий вопрос, тем более, что он сопряжен с такими тяжелыми геополитическими изменениями и давлением, но, тем не менее, мы надеемся, что наша работа очень скоро даст результаты», – добавил министр.

Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину нагрузка на транзитный коридор Грузии значительно возросла. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы.

При этом грузинская дорога через «Верхний Ларс» – единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Паромная переправа является альтернативой этой дороги.

Российский порт Кавказ расположен на косе Чушка в Керченском проливе.