Reuters: Казахстан будет продавать часть своей нефти через Азербайджан и Грузию

Казахстан изучает возможность поставок нефти через Азербайджан и Грузию. Как пишет Reuters со ссылкой на информированные источники, соответствующие предварительные переговоры госкомпания «Казмунайгаз» ведет с азербайджанской SOCAR.

Речь идет о прокачке 1,5 млн тонн нефти в год по трубопроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, который прокачивает топливо в турецкий порт Джейхан в Средиземном море.

Окончательного соглашения стороны могут достичь в конце августа, а поставки начнутся в сентябре, сообщили собеседники агентства.

Стороны планируют, что еще 3,5 млн тонн нефти из Казахстана в следующем году начнут поступать по нефтепроводу из Баку в грузинский порт Супса, рассказали два источника Reuters.

Агентство указывает, что запланированный объем прокачки будет незначителен по сравнению с тем объемом нефти, который Казахстан поставляет на мировой рынок через российский Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

В частности, оба маршрута способны прокачать немногим более 100 тыс. баррелей ежесуточно, это составляет 8% от объемов российского КТК, отмечает Reuters.

Отметим, что прокачка нефти по трубопроводу Баку-Супса остановлена с весны текущего года. Вся азербайджанская нефть направляется на экспорт по более мощному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.