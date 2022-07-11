Краснодарский суд приостановил запрет на транзит казахстанской нефти

В школах, расположенных на занятых российскими войсками территориях Украины, со следующего учебного года будет внедряться «русифицированная» программа. Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода и ряд других СМИ - со ссылкой на местных жителей, рассказавших о происходящим.

В частности, как утверждается, от украинских учителей требуют перехода на российскую систему обучения под угрозой увольнения и иных репрессий. Родителям за отказ обучать детей по «русифицированной» программе угрожают проблемами, а учителям из России, в основном из зауральской ее части, предлагают командировки в так называемые «ДНР» и ЛНР».

Как учителя, так и родители из оккупированных регионов Украины рассказали Украинской службе Радио Свобода о шантаже со стороны новых подконтрольных России администраций: по их словам, за отказ оформить российское гражданство и послать детей в «русифицированные» школы родителям угрожают наказаниями вплоть до лишения родительских прав.

По сообщению The Guardian, школьным учителям на оккупированных украинских территориях под угрозой увольнения предлагают подписать согласие на обучение школьников в следующем учебном году по российской программе. Тем самым учителя попадают в двойную ловушку: за отказ подписать согласие они могут быть уволены пророссийским руководством, а также подвергнуться иным репрессиям. В то же время с точки зрения Украины учителя, подписавшие такое согласие, в случае восстановления на их территориях украинской власти будут считаться коллаборационистами, им может грозить до трех лет тюрьмы.

В самой России в ряде регионов учителям предлагают командировки в Донецкую и Луганскую области Украины, «чтобы обеспечить подготовку к новому учебному году». Сообщения об этом поступают из Алтая, Бурятии, Новосибирской области и Приморского края. Официальная Москва считает эти украинские регионы независимыми республиками «ДНР» и «ЛНР».

Также Россия проводит «переподготовку» на российскую школьную программу учителей из этих регионов. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября школы «ЛНР» и «ДНР» начнут работать по российской образовательной программе и российским учебникам. По его словам, 865 школ уже завершили прошлый учебный год по российским образовательным стандартам, а в новый учебный год с российской программой должны вступить 1120 ранее украинских школ. Также он сообщил, что более пяти тысяч учителей из «ДНР» и «ЛНР» уже прошли переобучение на российскую программу, а всего в текущем году планируется переобучить 15000 учителей.

Помимо территорий, подконтрольных «ДНР» и «ЛНР», на российскую программу предполагается переводить и школы в других регионах Украины, которые российские войска взяли под контроль весной нынешнего года - Херсонской области, части Запорожской и Харьковской областей. Обучение предполагается вести на русском языке, украинский, как сообщается, останется в качестве одного из предметов. Сообщалось, что российским учителям предлагают командировки и в эти регионы.

По сведениям генеральной прокуратуры Украины, в ходе войны в стране пострадала 1971 школа, 194 школы были полностью разрушены.