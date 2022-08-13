Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Гули Кичба: «Мать не хочет войны»
Спустя 30 лет c начала грузино-абхазской войны секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель движения «Матери за мир и социальную справедливость» Гули Кичба вспоминает собственную трагедию. Ее сын Арзамет 21 год числился в списках пропавших без вести после мартовского наступления 1993 года.
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