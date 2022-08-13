Гули Кичба: «Мать не хочет войны»

Спустя 30 лет c начала грузино-абхазской войны секретарь Общественной палаты Абхазии, председатель движения «Матери за мир и социальную справедливость» Гули Кичба вспоминает собственную трагедию. Ее сын Арзамет 21 год числился в списках пропавших без вести после мартовского наступления 1993 года.